研究报告：民主人权受到防疫措施威胁

（德国之声中文网）总部位于斯德哥尔摩的国际民主和选举援助学会（International IDEA）周三（12月9日）发布研究报告称，全球超过六成的国家在防治新冠疫情中采取了威胁民主或人权的措施。

这项研究在考察了全世界几乎所有国家的状况后得出结论：61%的国家在至少一个关系到民主自由的领域 内"实施了非法的、不成比例的、无限期的或不必要的限制措施"。

根据这项研究，在被广泛承认的民主国家中，43%的国家上榜；专制国家上榜率则高达90%。

该机构秘书长卡萨斯-萨莫拉（Kevin Casas-Zamora）告诉法新社记者说，"可想而知，权力制衡较少的专制政权会利用防疫作为借口来加强控制。"

他说，"尤其令人惊讶的是，这么多民主国家采取的措施，从民主和人权的角度来看都存在问题。"

民主国家印度在这方面名列榜首，在该项研究调查的22个领域中，有9个领域"令人担忧"，包括行动自由、言论自由和新闻自由。阿尔及利亚和孟加拉国并列第二，有8个领域"令人担忧"。

中国、埃及、马来西亚和古巴紧随其后，各占7个领域。

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俄罗斯是欧洲"冠军"，有6个领域。和它并列的国家有沙特阿拉伯、缅甸、约旦、斯里兰卡和津巴布韦。

该机构考察世界各地采取的各种措施，从民主和人权的角度，而不是从防疫效率的角度来评判其是否存在问题。

五个欧盟国家榜上有名：保加利亚(3个领域"令人担忧")、匈牙利(2个)以及波兰、斯洛伐克和斯洛文尼亚(各1个)。

在主要的西方民主国家中，只有美国"不甘人后"，占了两个领域"令人担忧"。此外，以色列有5个，阿根廷有两个。

卡萨斯-萨莫拉说，最常见的担忧包括以打击虚假信息的名义限制新闻自由，过度使用武力（例如部署军队执行规定、为病人设立集中拘押营），紧急物资供应合同中的腐败，以及将疫情归咎于移民。

该研究还赞扬了一些国家堪为楷模，将有效的健康措施与尊重民主原则有机结合。这些国家是：冰岛、芬兰、新西兰、挪威、韩国、台湾、乌拉圭、塞浦路斯、日本、塞内加尔和塞拉利昂。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 意大利：限制实施至4月3日，但可能延长至7月31日 意大利在3月9日实施全国性的封锁，命令6000万市民必须在家。学校、大学和非必要的商店都要关闭 – 只有超市、银行、药房以及邮政服务维持营业。允许独自在家附近运动、购物或看病，但前提是打印出门凭证解释其外出原因，警察会对此监督。违列者可被罚400至3000欧元或被判监禁3个月。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 西班牙：封锁至4月11日 西班牙政府于3月14日宣布全国进入紧急状态，超过4600万人受到禁足令的限制。非必要的商店、学校以及酒店已被勒令关闭，与其他欧洲国家接壤的边境亦被封锁。国民可以外出购物和到药店，其他户外活动一律被禁止，除了携狗外出散步。数以千计的军警目前正加强这些封锁措施的落实。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 葡萄牙：国家紧急状态延长至4月17日 葡萄牙议会4月2日表决通过提案，延长全国紧急状态至4月17日，并视情决定是否再次延长。自1976年过渡成为民主政府后，葡萄牙首次宣布进入国家紧急状态。政府被赋予部署军队、干预经济、维持物价和招募人员从事战略物资的生产之权力。强制隔离只适用于已受感染者，高风险人群则需尽量在家，在"特别情况"下才允许外出。国民应尽量在家辨公，银行、药房和食物商店维持营业，政府鼓励餐厅关闭堂食，只提供外带服务。与西班牙接壤的边境几乎被全封，只有九个过境站仍开放予通勤者和食物运输。所有娱乐活动以及大型活动亦均不得举行，包括葡萄牙足球超级联赛。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 法国：封锁措施延长至4月15日 法国于3月17日宣布严厉的全国性封锁措施，严禁所有公众活动。只允许国民在需要购物和处理其他必要事务时才能外出，居民需在表上填写外出原因。户外活动只允许一天一次，且必须独自进行，时间少于1小时。家庭外出的条件是不超出其住址范围的公里(0.6英里)。违规者会面临135至3700欧元的罚款;多次违规者更会面临最高六个月的监禁。鉴于疫情仍很严重，封锁截止期已经从4月1日延长至4月15日。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 德国：封锁措施延长至4月19日 与其他许多欧洲国家不同，德国除了拜仁州和萨尔兰州外，其它各州都没有下“禁足令”，而是颁布了“社交隔离令”。3月22日，德国宣布了严厉的社交隔离措施。除了家庭成员或一同居住的人，两人以上的公共活动是违法的。餐厅只能提供外带或外送服务，发廊和纹身店等必须关闭。在外独自运动是允许的，但与他人之间需至少保持1.5米的距离。 而德国境内的学校最早于4月13-24日才可能复课。默克尔总理于4月1日宣布，德国的社交隔离措施将至少延长至4月19日。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 英国：封锁至4月13日，但将会再次作出评估 英国政府在3月23日宣布封锁，国民独自外出购物、去药房，或出门上班也被允许。禁止所有社交活动，独自外出运动或骑单车除外。警察会加紧其封锁措施，但不会要求国民出门时需申报其外出之理由。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 荷兰：限制令实施至4月28日 3月31日，鲁特总理宣布荷兰限制令截至期从4月6日延长至4月28日。这就意味着酒吧、餐馆、博物馆和学校的关闭时间比原计划延长三周。公众聚会和大型活动在荷兰则被禁止至6月1日。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 比利时：限制措施至少持续到4月19日 比利时的封锁令从3月18日开始生效， 1140万国民被命令留在家中，尽可能避免与外界接触，只有看医生、购买食物或帮助需要的人，以及户外散步和简单锻炼除外。警察在街上巡视，违反规定者将被罚款。至少在4月19日之前，外国旅行也被禁止。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 瑞典：没有严格限制 尽管疫情也像别国一样不断上升，但是瑞典没有采取类似的全国“禁足令”。但是社交隔离措施仍被采纳，很多人选择在家工作，放弃或者减少旅行。瑞典政府3月29日禁止超过50人的聚会，3月31日禁止访问养老院及疗养场所。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 奥地利：封锁措施生效至4月13日 奥地利境内900万居民于3月16日起不得随意外出，购买药物、食物或提款除外。所有运动场所关闭，但国民仍可独自或与同屋居住者一同出门。禁止5人以上的活动，餐厅、酒吧、咖啡馆也被勒令停业，只有超市和外卖服务维持服务。违令者最高要被罚3600欧元。与意大利和瑞士接壤的边境也被封锁，火车和飞机大受影响。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 波兰：限制措施持续到4月11日 波兰于3月13日关闭了边界，大多数外国人被拒绝入境。餐馆、酒吧和非紧要的企业也被关闭。3月24日再度收紧封锁措施，禁止人们离家外出，除非必要的活动，例如买菜、遛狗、上班和照顾老年亲属。在家庭之外，还禁止两个人以上的聚会。波兰政府对共同出席宗教活动、乘坐公共交通的人数都进行了限制。葬礼人数不得超过五人。但是，原定于5月10日举行的波兰总统大选仍按计划进行。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 匈牙利：无限期紧急状态 3月11日，总理奥尔班宣布匈牙利进入紧急状态。 3月30日，国会通过法案无限期延长紧急状态。该法案引起人权团体的警惕。根据新法律，散布与新冠病毒有关的虚假信息，定罪后将面临最高5年的监禁，而违反隔离规定则将面临8年的监禁。上班、购物和锻炼身体仍然被允许，但公众聚会被禁止。匈牙利已于3月17日关闭边界，拒绝外国公民入境。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 捷克：限制措施持续到4月11日 捷克共和国于3月12日宣布为期一个月的紧急状态，关闭边境，并要求所有国民居家隔离，除非必要的活动，这些活动中不包括外出锻炼。从3月26日开始，国民被允许离家外出，但除了家人之外，结伴同行不得超过两人。外出活动时，必须带上口罩或者用围巾遮住嘴巴，违者将被罚款。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 乌克兰：限制措施持续到4月24日 乌克兰从3月17日起全面禁止外国游客入境，只有少量航班仍被允许。学校、酒吧和餐馆被要求关闭，群体聚会被禁止。3月25，乌克兰宣布进入国家紧急状态，并将封锁措施延长至4月24日。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 塞尔维亚：无限期封锁 塞尔维亚是欧洲最严封锁国家之一，总统武契奇于3月15日宣布进入无限制紧急状态。大多数国民实行12小时禁足， 65岁以上的居民除周日外24小时禁足，由警察强制执行。包括商业航班在内的所有外国游客禁止入境。全国的公共交通已经暂停，所有公园都已关闭。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 俄国：莫斯科封锁到4月14日 莫斯科居民从3月30日开始被要求居家隔离，至少到4月14日为止。除了就医、购物或上班不得外出。俄罗斯第二大城市圣彼得堡和其他几个地区也在效仿。普京下令从3月30日开始全国放假一周。俄罗斯议会通过了严厉的新法律，因违反封锁令导致他人死亡将面临最高7年刑期。 作者: 周正豪 (实习记者)



张平/ 石涛（法新社）

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