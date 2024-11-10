研究报告：欧洲军费有所增加 但兵力不足仍是问题

根据英国一家智库的最新研究报告，欧洲各国虽然明显增加了军费支出，但兵员短缺的问题仍使这些国家增强安全的努力受到削弱。特朗普赢得美国总统大选之后，欧洲的安全防护再度成为备受关注的话题。

（德国之声中文网）一家英国智库周五表示，俄罗斯发起对乌克兰的全面侵略战争之后，欧洲各国都增加了军费开支，但军队人员不足的问题仍相当严重。

报告指出，过去几年来，欧洲各国也增加了购买本地军火制造商所生产武器的力度。自2022年2月以来，欧洲的北约成员国购买的武器中，欧洲武器系统的占比已超过一半，而购买美制武器的比例则为34%。

随着特朗普再度当选美国总统，跨大西洋安全体系的未来也引起了讨论。 图像来源: Alex Brandon/AP/picture alliance

在特朗普再度当选美国总统之际，伦敦国际战略研究所(IISS) 的这份调研报告显然引起了更多的关注。特朗普重返白宫，有可能会扰乱欧洲的安全架构，减少对乌克兰的援助，此外，他还有可能会同俄罗斯总统普京开展不利于基辅的谈判。

国际战略研究所是在召集布拉格防务峰会期间发布上述研究报告的。在此次峰会期间，来自政治、军事以及其他行业的专家们正在讨论加强欧洲安全架构的可能渠道。

调研报告：欧洲防务被忽视了数十年之久

报告指出：“同2014年俄罗斯吞并克里米亚半岛时的情况相比，欧洲各北约成员国的军费支出已经提高了近50%。”“北约不仅明显提升了威慑和作战能力，而且欧洲的北约成员国还在努力弥补核心战力及战备方面的短缺。”

不过，调研报告也发出强烈警告，称资金不足仍在导致欧洲防务人员的短缺。报告称：“历经几十年的忽视和投资不足之后，理所当然地积攒了大量急需弥补的工作，而各国的进展情况也参差不齐。”报告指出：“欧洲核心国家的军事力量仍存在兵力不足的严重问题，军队规模减少的情况仍在继续，而与此同时，却无法吸引足够的年轻人加入军队。”

布达佩斯峰会上，法国总统马克龙表示：“我们不能永远将自身的安全托付给美国。” 图像来源: Marton Monus/REUTERS



本周在匈牙利首都布达佩斯举行的一次峰会上，欧洲各国领导人也在强调减少对美国军事依赖的重要性，这一点在特朗普即将重返白宫的大背景下显得尤为重要。法国总统马克龙在布达佩斯表示：“我们不能永远将自身的安全托付给美国。”

国际战略研究所的报告指出，欧洲武装力量在各个军事领域都“存在对美国不同程度的依赖”。报告指出，冷战结束后的数十年里，欧洲各国的武器库存已经大幅减少，欧洲的国防工业也随之严重萎缩。



两年半时间内，莱茵金属的炮弹产量提升了十倍

不过，自2022年以来，一些军工领域的生产已经有所提升，其中包括防空系统和炮兵装备，部分原因是一些军火制造商为了满足乌克兰的需求而扩大了生产。德国军火制造商“莱茵金属”（Rheinmetall)155毫米炮弹的全球产量在过去两年半中增加了十倍，达到每年70万发。

（美联社，法新社）

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