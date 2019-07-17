研究报告：有自家住宅的年轻人越来越少

（德国之声中文网）据德国经济研究所（IW）周五（8月9日）公布的一份研究报告，2010年时，尚有17%的住家房主是一名25至34岁的年轻人，而到2017年，比例降至12%。报告显示，在同一时段，35至44岁群体中自有住宅者比例亦回落5%，降至40%以下。

这是德国经济研究所受建筑银行Schwäbisch Hall之托所作的一项鉴定得出的结果。报告的作者们认为，年轻有房者比例下降的一个可能的原因是"受高等教育者所占人口比例日益增加"：如今，年轻人平均而言更晚进入职业生涯、建立家庭，因而也较晚才有钱买下住宅或房子。

自民党籍联邦议员、建筑与住宅政策发言人福斯特（Daniel Föst）周五表示，应在地皮税方面提供免征额度，并降低中介费和公证费。他指出，恰是高购置成本构成了年轻人难以逾越的障碍。

根据德国经济研究所的这一报告，从2010年起，各年龄段群体的自有住宅率没有变化。2017年，45%的德国家庭有自己的住宅。其中，东部各州，自有住宅率为33%，明显低于西部各州（约48%）。

德国经济研究所专家们的另一项发现：千禧年之际，70万户家庭首次拥有自己的房产；2017年，所谓的首次拥有房产者家庭只新添了40万户，约为德国家庭总数的1%。

看看德国人都怎么住？ 大家一起来租房 在很长一段时间里，柏林的老式住宅人满为患。常常是一大家子人住在一间、两间房里。那些老式住宅往往状况很差，就像（图中）上世纪80年代柏林普伦茨劳贝格的这些专门用于出租的旧楼一样。不过如今，经过整修、翻新的老式公寓则非常受欢迎。

看看德国人都怎么住？ 社会主义“板楼” 在前东德，政府为了解决住房紧张的问题，在全国上下盖起图中的这种板楼。这些板楼的所有者通常是国有企业、住房协会。在当年，这种单元楼很受欢迎。对比旧时住宅，它们房子新，房租低，而且水、电、暖一应俱全。

看看德国人都怎么住？ 阳台很重要 根据数据统计网站“Statista”2015年调查，48%的德国人租房住，52%的人则选择买房——买房者的比例比两年前增加了不少。大部分租户选择住在公寓楼，最好有阳台，毕竟在夏日，自家阳台就像是一片小绿洲。

看看德国人都怎么住？ 庭院闲聊 柏林老式住宅的另一个特色是：里院通常有一栋或者几栋楼，以前其中还常有商家。作为房客，在院子里很容易与过往的邻居攀谈起来。

看看德国人都怎么住？ 公寓门铃 在传统的居民楼门铃上，通常只写着住户的姓，不会标明楼层。因此，如果有客人来拜访的话，要记得告诉访客自己所住的楼层！

看看德国人都怎么住？ 合租生活 很多大学生、艺术青年都喜欢相对实惠的合租，这一点在大城市尤为明显。有时候，客厅也被作为卧室租出去，以便进一步摊低房租。今天该谁买卫生纸？该谁打扫卫生？当然，合租生活需要一点纪律性，也需要做些妥协。

看看德国人都怎么住？ 租房也要管装修？ 对于刷墙这样的房屋装修，不同的租房合同规定也有所不同。比较常见的是，租客在入住或者搬走时重新刷墙。比如，你在入住时把墙或者门刷成彩色的了，房东可以要求你重新刷成原来的颜色。

看看德国人都怎么住？ 厨房，这个可以有 很多初到德国的人在租房时都很惊讶：租来的房子居然不带厨房？！ 确实如此，在德国，用于出租的公寓不一定自带厨房。有时候，新租客可以幸运地从上一位租客那里，把旧的厨用电器、橱柜“继承”（买）下来。

看看德国人都怎么住？ 迷你卫生间 老房子的卫生间通常很小。很多旧式公寓起初没有自己的浴室、卫生间，后来额外添上去的，因此修在某个角落里，或者像图中一样发挥想象力：在该柏林公寓中，淋浴被装在了厨房里。

看看德国人都怎么住？ “3ZKDB”是什么意思？ 在德国找房，很容易遇到一些缩写，比如“3ZKDB”，它的意思是三间房（3Zimmer）、带厨房（Küche）、带门厅（Diele）、带浴室（Bad）。此外，房屋信息中通常还会包括平米数。在德国，租金最高的城市是慕尼黑，其平均租金达到了每平米16.55欧元，其次是法兰克福和斯图加特。 作者: Elizabeth Grenier, Stuart Braun



凝炼/石涛（法新社）