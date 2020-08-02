研究报告：新冠瘟疫导致新增1.5亿贫困儿童

（德国之声中文网）联合国儿童基金会和救助儿童组织周四（9月17日）发表的一份研究报告指出，新冠危机使全球贫困儿童数量增加1.5亿。

报告称，受新冠大流行瘟疫及停摆措施的影响，中低收入国家生活贫困的儿童数量增加了15%，达到12亿。该报告基于教育、保健和住房机会被剥夺等若干指标计算出了这一数字。

联合国儿童基金会执行主任福尔（Henrietta Fore）强调这一报告所得结果的重要性，并指出，脱离了贫困的家庭重又落入贫困，此前从未经历过贫困的家庭见识了贫困。她表示，"最让人忧虑的是，我们越来越接近危机的开始，而非它的结束。"

缓解这些问题需做什么？

报告敦促各国政府采取行动，使孩子们脱离贫困。作者们建议政府着手干预，向社会服务、就业市场投资，促进教育。

福尔强调指出，政府必须优先考虑处于社会边缘的儿童及其家庭，快速扩大包括提供现金和儿童福利等措施在内的社会保障体系，增加学习、健保和免费校餐机会。她表示，"现在做这样的投资有助于各国做好应对未来冲击的准备"。

该报告指出，必须认清，尽管单纯的经济指标扮演着重要角色，但贫困儿童和家庭的被剥夺范围要广泛得多，涉及健康、教育、保育、水、卫生和住家。报告强调了实施消除这些剥夺现象的多领域政策的重要性。

救助儿童会首席执行官阿辛（Inger Ashing）表示，此次全球新冠疫情已引发史上全球最大教育紧急状态，贫困现象的增加使绝大多数弱势儿童及其家庭难以脱离困境。她警告说，失去教育机会的儿童更容易被强迫从事童工、早婚、陷入多年贫困循环。

凝炼/达扬（德新社、路透社）

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