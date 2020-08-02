 研究报告：新冠瘟疫导致新增1.5亿贫困儿童 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.09.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

研究报告：新冠瘟疫导致新增1.5亿贫困儿童

据联合国儿童基金会（UNICEF）和人权组织--救助儿童会（Save the Children）报告，世界上最贫困儿童正更贫困。这两个组织警告说，未来数月，局势还将恶化。

Brasilien, Kinderarmut (Getty Images/R.Alves)

巴西贫困儿童

DW.COM

这是反剥削斗争中的一个里程碑，也是联合国专门机构国际劳工组织（ILO）的一个新创记录。然而，儿童权益受威胁的情况仍然很严峻。

持续数月之久对所有人的生活都造成了影响，但每个人受影响的程度却不尽相同。一项最新的调研显示，疫情下的种种限制措施对贫困儿童的冲击尤为严重。

（德国之声中文网）联合国儿童基金会和救助儿童组织周四（9月17日）发表的一份研究报告指出，新冠危机使全球贫困儿童数量增加1.5亿。

报告称，受新冠大流行瘟疫及停摆措施的影响，中低收入国家生活贫困的儿童数量增加了15%，达到12亿。该报告基于教育、保健和住房机会被剥夺等若干指标计算出了这一数字。

联合国儿童基金会执行主任福尔（Henrietta Fore）强调这一报告所得结果的重要性，并指出，脱离了贫困的家庭重又落入贫困，此前从未经历过贫困的家庭见识了贫困。她表示，"最让人忧虑的是，我们越来越接近危机的开始，而非它的结束。"

缓解这些问题需做什么？  

报告敦促各国政府采取行动，使孩子们脱离贫困。作者们建议政府着手干预，向社会服务、就业市场投资，促进教育。

福尔强调指出，政府必须优先考虑处于社会边缘的儿童及其家庭，快速扩大包括提供现金和儿童福利等措施在内的社会保障体系，增加学习、健保和免费校餐机会。她表示，"现在做这样的投资有助于各国做好应对未来冲击的准备"。  

该报告指出，必须认清，尽管单纯的经济指标扮演着重要角色，但贫困儿童和家庭的被剥夺范围要广泛得多，涉及健康、教育、保育、水、卫生和住家。报告强调了实施消除这些剥夺现象的多领域政策的重要性。

救助儿童会首席执行官阿辛（Inger Ashing）表示，此次全球新冠疫情已引发史上全球最大教育紧急状态，贫困现象的增加使绝大多数弱势儿童及其家庭难以脱离困境。她警告说，失去教育机会的儿童更容易被强迫从事童工、早婚、陷入多年贫困循环。

 

凝炼/达扬（德新社、路透社）

 © 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

USA New York Henriett Fore

联合国：新冠瘟疫导致数百万儿童受饥馑威胁 02.08.2020

对联合国儿童基金会来说，在正常时期，与儿童饥馑现象的斗争就已非常困难。而新冠大流行瘟疫使情况更趋恶化。

Bildergalerie Weltkindertag ein neunjähriger Junge verdient sein Taschengeld durch Sammeln von Pfandflaschen in Deutschland

280万德国儿童生活贫困 新冠雪上加霜 22.07.2020

持续数月之久对所有人的生活都造成了影响，但每个人受影响的程度却不尽相同。一项最新的调研显示，疫情下的种种限制措施对贫困儿童的冲击尤为严重。

Coronavirus Bestattung der Toten in El Salvador

为何男性更容易死于新冠病毒？ 27.06.2020

男性、女性和儿童感染新冠病毒的风险相同,但是男性感染者的症状经常更严重，死亡比例也更高。女性和儿童感染后致命的危险性较低。为何会有这样的差异？

广告

媒体看中国

Weißes Haus | US-Präsident Donald Trump (Kevin Lamarque/Reuters)

德语媒体：秀肌肉？开战？特朗普究竟想什么？

《法兰克福汇报》、《商报》等德国各大报刊评论版周六纷纷抨击特朗普禁用TikTok的做法，认为这简直是一出肥皂剧。《法兰克福汇报》同一天的另一篇评论则发问：美国会不会为了民主台湾而向中国开战?  