研究报告：新冠疫苗施打头一年挽救生命2000万

（德国之声中文网）本周四（6月23日）发表的一份研究报告称，新冠病毒疫苗在其诞生后的第一年就挽救了近2000万人的生命；但是如果国际接种目标得以实现，可以防止更多的死亡。

2020年12月8日，英国的一名退休店员接受了第一针新冠病毒疫苗，开始了一场全球疫苗接种运动。在接下来的12个月里，全世界有超过43亿人在排队等候接种疫苗。

领导这项最新研究的伦敦帝国理工学院的沃森（Oliver Watson）说，疫苗运动虽然受到一直存在的不平等现象的影响，但它却防止了可能出现的规模庞大的死亡。

沃森说，如果没有疫苗抗击新冠状病毒，"灾难性将是我想到的第一个词"。研究结果将"如果没有这些疫苗，这场大流行病会有多糟糕"的设想予以量化。

研究人员根据185个国家的数据估算，疫苗在印度防止了420万例新冠病毒带来的死亡，在美国防止了190万例，在巴西防止了100万例，在法国防止了63.1万例，在英国防止了50.7万例。

根据周四发表在《柳叶刀·传染病》杂志上的这份研究报告，如果世界卫生组织在2021年底前实现40%的疫苗接种覆盖率的目标，另外60万例死亡本可以避免。

总共有1980万例死亡因为疫苗而幸免，这个主要的研究结论，是基于对特定时间段内比平时多发生多少起死亡的估算。仅仅使用已报告的新冠病毒死亡病例，以同样的模型算出的结论是，1440万例因疫苗而避免死亡。

研究没有包括中国

不过，这项研究没有包括中国的情况，这是因为中国新冠病毒导致死亡响的不确定性及其庞大的人口规模。

该研究还设置了其他条件。研究人员没有考虑假如没有疫苗病毒可能发生的不同变异，也没有考虑假如没有疫苗通过更多限制措施或戴口罩可能产生的变化。

另一个建模研究小组使用不同的方法估算出，疫苗避免了1630万例新冠死亡。这项研究由西雅图的卫生计量与评估研究所进行，尚未发表。

该研究所的莫克达德（ Ali Mokdad）说，实际情况是，当病例激增时，人们更会经常戴口罩。如果没有疫苗，2021年的德尔塔变异病毒将促使人们作出重大的应对政策调整。

莫克达德说："作为科学家，我们可能对结论数字有不同意见，但我们都同意新冠疫苗拯救了许多人的生命。"

英国布里斯托尔医学院的芬恩（Adam Finn）说，这些研究凸显了疫苗接种运动的成就和不足。他和莫克达德一样，没有参与这项研究。

芬恩说："尽管我们这次做得很好--通过疫苗拯救了数百万人的生命--但我们本来可以做得更好，我们应该在未来做得更好。"

这项研究的赞助资金来自若干机构，其中包括世界卫生组织、英国医学研究委员会、疫苗联盟Gavi和比尔及梅琳达·盖茨基金会。

（美联社）

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