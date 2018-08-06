研究报告：德国孩子爱读书 电脑手机也挡不住

（德国之声中文网）根据6家媒体周二（8月7日）在柏林公布的《2018儿童-媒体-研究报告》，印刷读物"无可替代"，电子终端机在任何年龄组中都不扮演特殊角色。包括《明镜》周刊、《时代》周报等在内的这6家媒体询问了约3300名男孩女孩，以了解德国726万未成年孩子的媒体消费及使用习惯。

古典油画中的阅读场景 资料图片

根据该研究报告的结论，孩子们并未因为数字化而退居虚拟世界，而是在模拟式和数字式媒体及业余时间构成的双重世界里成长起来，并"具备了足够的多功能性，游刃有余地活动于这两个世界"，既愿意做户外游戏，也喜欢在途中上网。

调查结果显示，在4至13岁的孩子们那里，和朋友们在一起（89%）或"在户外游戏"（81%）等业余活动有高度意义。与此同时，随着年龄的增长，数字游戏越来越具重要性：13岁孩子中有71%认为，网上游戏很重要；4岁儿童那里，比例为7%。

油画中的阅读场景 资料图片

在阅读习惯上，喜欢印刷媒体的孩子占多数：孩子中，有70%每周多次阅读书籍或纸质报刊。在电台和电视消费方面，情况则迥然不同：随着时间的推移，付费在线直播和免费视频服务越来越吸引孩子，13岁儿童中有35%每周多次进入Youtube、 Vimeo和其它免费服务，观看影片、连续剧或电视节目。但即使在这里，孩子们依旧保持对经典传媒的忠诚，每周多次"线性"观看电影和电视节目。

尤其在幼儿那里，音频光碟十分走俏：60%的4岁儿童每周多次听光碟音乐、广播剧或有声书籍。

《儿童-传媒-研究报告》是2017年以来第二次公布。

那些美轮美奂的德国图书馆 斯图加特市立图书馆 图中的是崭新的斯图加特市立图书馆，被看作是当地的文化中心，在2011年被设计出来。这个9层高的立方型建筑由浅灰色的玻璃纤维混凝土搭建而成，整体采用白色色调，大厅里唯一色彩丰富的就是壁上的书籍。夜晚时分，图书馆会将五彩灯光打在书籍上。

那些美轮美奂的德国图书馆 安娜·阿玛利亚公爵夫人图书馆 安娜·阿玛利亚公爵夫人图书馆位于德国魏玛，已经有250年的历史。该馆以这位公爵夫人命名，是因为她让宫廷收藏的珍贵书籍得以在1776年转移至这座洛可可风格的图书馆。2004年的一场大火让该图书馆部分被毁，经过了三年的修缮才再次对外开放。

那些美轮美奂的德国图书馆 奥斯特公爵图书馆 奥斯特公爵图书馆位于德国下萨克森州的沃尔芬比特尔，是当今世界上最古老的图书馆之一，其图书也保存完整。1572年，当时的统治者吕讷堡公爵将居所的一部分改建为图书室，成为该馆雏型。此后，热爱收藏图书的奥斯特公爵将其大量的藏书捐给图书馆，图书馆也因此以他的名字名命。

那些美轮美奂的德国图书馆 语言学（福斯特）图书馆 由于它类似人脑的特别形状，这座图书馆在柏林被人称作“大脑”。该馆在2005年对外开放，收有柏林自由大学大量哲学类、文史类书籍，更因为其特别的建筑风格成为柏林一景。设计该馆的是国际著名建筑师福斯特（Norman Foster）。

那些美轮美奂的德国图书馆 上劳西茨科学图书馆 上劳西茨科学图书馆位于德国最东部、毗邻波兰的城市格尔利茨，已经有210年的历史。这里收有14万册书籍，涵盖历史、文化、自然、社会等多方面。其新古典主义风格的图书馆简约而温暖，也令人印象深刻。

那些美轮美奂的德国图书馆 洪堡大学图书馆/雅各布-威廉·格林中心 “雅各布和威廉·格林中心”是柏林洪堡大学的一部分，于2009年落成，包含图书馆和计算机中心两部分。图书馆位于这座大楼中心部分，其建筑师杜德乐（Max Dudler ）表示，巨大的场馆和特定的设计让读者感觉似乎坐在苍穹下。

那些美轮美奂的德国图书馆 巴伐利亚国立图书馆 巴伐利亚国立图书馆是一座享誉全球的顶级国际学术图书馆，收藏了1000万册书籍，其中也包括16世纪中期的“老古董”。该馆在1832年至1843年期间建成，在二战中几乎完全被毁，其修复历经数年。

那些美轮美奂的德国图书馆 柯伦巴艺术博物馆的图书室 科隆柯伦巴艺术博物馆的图书室无法与和上面那些图书馆同日而语。然而木制风格墙壁以及可以瞭望科隆老城的完美视野非常适合人们读书、冥想。这里有展册，也有各式各样的小说、儿童书和艺术书籍。



凝炼/苗子（福音教通讯社）