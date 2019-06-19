研究报告：全球范围宗教迫害现象增加

（德国之声中文网）存在特定宗教团体受社会敌视现象的国家数量有增无减。这是皮尤研究中心最新一项调查研究得出的结果。该项研究调查了198个国家的宗教政策及实践情况。结果显示，从2007到2017年，人们因宗教信仰遭受暴力的国家数量从39个增至56个。

在德国，敌视宗教现象也已司空见惯。依据2018宪法保护报告，去年，登记在案的具"宗教-意识形态动机"的刑事犯罪行为虽大幅减少，但仍达453起。2017年，其数量是907。

难民营成危险之地

德国国内，避难申请人住处也成为宗教暴力场所。普世难民援助组织--"无神论难民"（Atheist Refugee）负责人施泰纳（Dittmar Steiner）指出，难民营里的暴力现象十分严重，"公开表示不信神的人总会被殴"。

根据名为《对全球宗教迫害增加现象的更精确观察》（A closer look at how religious restrictions have risen around the world）的这一皮尤研究报告，存在此类宗教敌视现象的欧洲国家2007年是4个，至2017年已增至15个。

反犹主义增加

成为牺牲品的不仅是无神论者，还有各种宗教的信徒，其中包括不同教派的穆斯林、基督徒以及犹太人。阿马迪奥·安东尼奥基金会（Amadeu-Antonio-Stiftung）的艾斯霍伊尔（Florian Eisheuer）证实了这一情况。艾斯霍伊尔是该基金会反对反犹主义行动周活动的负责人。他表示，多年来，犹太人就一直指出，他们在德国国内的处境恶化，"大多数人认为，情况还会更糟"。

艾斯霍伊尔提到了比勒菲尔德大学2017年4月公布的名为《犹太人对德国国内反犹主义前瞻》的一份研究报告。根据该研究报告，70%的受访犹太居民担心，因难民中的反犹太主义倾向，德国国内反犹主义还将增加；与此同时，84%的受访者表示，即使没有难民，反犹主义也是德国的一个问题。

在国家层面，借助法律及行政手段，对宗教团体的限制和禁止也趋于严峻。皮尤中心的报告指出，从2007至2017年，实行相关限制的国家数量从40个增加到了52个。中国、俄罗斯、印度尼西亚和沙特阿拉伯也属于这样的国家。

在中东和北非，国家对宗教团体的迫害现象尤其严重，增幅达72%。皮尤中心称，除黎巴嫩外，该地区所有20个国家均特别推崇某个宗教，在其中的17国，伊斯兰是国教。

世俗化倾向

然而， 在国家规定宗教信仰的同时，公民中对宗教及其神职人员的怀疑态度似乎也在增加 。普林斯顿大学研究网"阿拉伯晴雨表"（Arab Barometer）的一项问卷调查结果显示，在阿拉伯世界，世俗化趋势增强 。

受英国广播公司BBC委托于今年6月进行的民意调查结果基于11个阿拉伯国家的2.5万多居民的表态。除也门外，从2013至2018年，定义自己是"非宗教" 的居民比重在所有这11国中呈增势。

印尼警察保护反对驱逐穆斯林少数族群罗兴亚人的示威者

这一趋势最明显的是突尼斯。2018年，该国三分之一的民众称自己"非宗教"，而在2013年，其比例尚为10%。在摩洛哥，其比例从4%升至10%；在利比亚，从10%增至25%；在阿尔及利亚，从7%提高至12%。在伊拉克、约旦和巴勒斯坦地区，这一趋势则几乎不存在。

或许， 这一现象也能解释皮尤中心研究报告确认的一个积极趋势：2007年至2017年，"跨宗教冲突和暴力"现象在全球范围减少，2017年，发生不同宗教团体之间冲突的国家是57个，比2007年减少了34个。