 研究报告：全球范围宗教迫害现象增加 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.07.2019

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时政风云

研究报告：全球范围宗教迫害现象增加

根据美国皮尤研究中心（Pew Reserch Center）的一项最新研究结果，对教徒的国家迫害和社会歧视现象在全球范围增加——德国亦不例外。

Mali 2013 Konflikt | Christliche Kirche in Diabaly (Getty Images/AFP/I. Sanogo)

全球宗教迫害现象有增无减

（德国之声中文网）存在特定宗教团体受社会敌视现象的国家数量有增无减。这是皮尤研究中心最新一项调查研究得出的结果。该项研究调查了198个国家的宗教政策及实践情况。结果显示，从2007到2017年，人们因宗教信仰遭受暴力的国家数量从39个增至56个。

在德国，敌视宗教现象也已司空见惯。依据2018宪法保护报告，去年，登记在案的具"宗教-意识形态动机"的刑事犯罪行为虽大幅减少，但仍达453起。2017年，其数量是907。

难民营成危险之地

德国国内，避难申请人住处也成为宗教暴力场所。普世难民援助组织--"无神论难民"（Atheist Refugee）负责人施泰纳（Dittmar Steiner）指出，难民营里的暴力现象十分严重，"公开表示不信神的人总会被殴"。

根据名为《对全球宗教迫害增加现象的更精确观察》（A closer look at how religious restrictions have risen around the world）的这一皮尤研究报告，存在此类宗教敌视现象的欧洲国家2007年是4个，至2017年已增至15个。

Bonn: Tag der Kippa - Yitzhak Yohanan Melamed (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

德国波恩发生犹太人教授遇袭事件后，民众上街抗议反犹主义

反犹主义增加

成为牺牲品的不仅是无神论者，还有各种宗教的信徒，其中包括不同教派的穆斯林、基督徒以及犹太人。阿马迪奥·安东尼奥基金会（Amadeu-Antonio-Stiftung）的艾斯霍伊尔（Florian Eisheuer）证实了这一情况。艾斯霍伊尔是该基金会反对反犹主义行动周活动的负责人。他表示，多年来，犹太人就一直指出，他们在德国国内的处境恶化，"大多数人认为，情况还会更糟"。

艾斯霍伊尔提到了比勒菲尔德大学2017年4月公布的名为《犹太人对德国国内反犹主义前瞻》的一份研究报告。根据该研究报告，70%的受访犹太居民担心，因难民中的反犹太主义倾向，德国国内反犹主义还将增加；与此同时，84%的受访者表示，即使没有难民，反犹主义也是德国的一个问题。

在国家层面，借助法律及行政手段，对宗教团体的限制和禁止也趋于严峻。皮尤中心的报告指出，从2007至2017年，实行相关限制的国家数量从40个增加到了52个。中国、俄罗斯、印度尼西亚和沙特阿拉伯也属于这样的国家。

在中东和北非，国家对宗教团体的迫害现象尤其严重，增幅达72%。皮尤中心称，除黎巴嫩外，该地区所有20个国家均特别推崇某个宗教，在其中的17国，伊斯兰是国教。

世俗化倾向

然而， 在国家规定宗教信仰的同时，公民中对宗教及其神职人员的怀疑态度似乎也在增加 。普林斯顿大学研究网"阿拉伯晴雨表"（Arab Barometer）的一项问卷调查结果显示，在阿拉伯世界，世俗化趋势增强 。

受英国广播公司BBC委托于今年6月进行的民意调查结果基于11个阿拉伯国家的2.5万多居民的表态。除也门外，从2013至2018年，定义自己是"非宗教" 的居民比重在所有这11国中呈增势。

Indonesien Protest gegen Gewalt an Rohingya Angehörigen in Myanmar Minderheiten Säuberung Vertreibung Gewalt Religion Asien Indonesien Protest gegen Gewalt an Rohingya Angehörigen in Myanmar (Getty Images/AFP/B. Ismoto)

印尼警察保护反对驱逐穆斯林少数族群罗兴亚人的示威者

这一趋势最明显的是突尼斯。2018年，该国三分之一的民众称自己"非宗教"，而在2013年，其比例尚为10%。在摩洛哥，其比例从4%升至10%；在利比亚，从10%增至25%；在阿尔及利亚，从7%提高至12%。在伊拉克、约旦和巴勒斯坦地区，这一趋势则几乎不存在。

或许， 这一现象也能解释皮尤中心研究报告确认的一个积极趋势：2007年至2017年，"跨宗教冲突和暴力"现象在全球范围减少，2017年，发生不同宗教团体之间冲突的国家是57个，比2007年减少了34个。

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    多彩的宗教世界

    信仰的光芒

    “鲁尔区的多样化宗教信仰”是女摄影师Brigitte Kraemer这组涉猎丰富的图片作品的主题。在汉诺威展出的这一图片展览将持续到6月30日。这幅作品展现的是鲁尔区小城赫尔纳（Herne）的一场叙利亚东正教弥撒仪式。

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    多彩的宗教世界

    多特蒙德的犹太教拉比

    1900年前后，在很多鲁尔区城市里陆续建起了大型的犹太教堂。不过后来全部遭到纳粹暴政的摧毁。经过对犹太人的屠杀和迫害，到1945年战争结束时，这里的犹太生活印迹几乎荡然无存。在过去几十年里，由于不少东欧犹太人移民德国，犹太教会的规模几乎恢复到了二战之前的水平。

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    多彩的宗教世界

    盖尔森基辛的清真寺

    相比之下，穆斯林群体的人数则要高出数倍。据北威州统计，在莱茵河和鲁尔河流域生活着150万穆斯林，其中大部分都聚集在鲁尔区。50年前，最早的一批伊斯兰教移民来到德国时，只能在不起眼的临时性礼拜场所里进行祈祷。如今，已经有不少新建的代表性清真寺在相当显眼的地段拔地而起。

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    专注的伊玛目

    这位Mescid-i Aksaa清真寺的伊玛目可能正在准备周五礼拜活动上的祈祷词吧。德国的清真寺以及伊斯兰教社团除了要履行神职义务之外，还扮演者重要的社会角色：这里是穆斯林结识教友的好去处，也可以成为跨宗教交流的场所。

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    多彩的宗教世界

    埃森的圣安东尼天主教徒队列游行

    在所谓的忏悔日进行队列游行，这一天主教习俗已经有1500多年的历史。人们在播种之后、收获之前，祈祷上帝赐予田间作物茁壮生长、开花结果。如今，教徒们祈祷的内容更广泛了：“庇佑万物”，包括人人有工作有饭吃、天下太平，以及对人类生命的尊重。

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    多彩的宗教世界

    充满异国风情的宗教活动

    整个鲁尔区目前一共存在大约150个不同的教会和宗教社团。一个主要原因就是全球化带来的外来人口激增。如图就是在哈廷根的一座印度教寺庙（Sri Varasithi Vinayagar Tempel）。

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    印度教庆典活动

    2002年，印度教社团在威斯特法伦地区的城市哈姆建造了Sri-Kamadchi-Ampal寺庙。这是全欧洲最大的南印度建筑风格（Dravida）的寺庙。在一年一度的寺庙节上，这里都会吸引来自欧洲的成千上万名信徒。在德国一共生活着大约10万名印度教徒，类似的宗教敬拜场所目前已经超过40处。

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    多彩的宗教世界

    “通向古鲁的大门”

    相比之下，锡克教徒的辛格大会（Singh-Sabha）就较为“年轻”了。1873年，在印度旁遮普地区，这一宗教改革运动兴起，锡克教的祈祷和讲学场所被称作Gurdawara ，即“通往古鲁的大门”。古鲁是锡克教的“导师”。如图是德国摩尔斯（Moers ）的锡克教礼拜堂，这里也是教徒们聚会交流的场所。

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    多彩的宗教世界

    佛寺钟声

    在德国一共生活着13万亚裔佛教徒，以及12万欧洲本土佛教徒，他们当中又分不同教派。杜塞尔多夫这座佛教寺庙前，一名僧人正在敲钟。佛寺的名称“EKŌ”代表的意思是“佛光普照”。

    作者: Klaus Krämer/雨涵


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