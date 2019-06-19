研究报告：全球范围宗教迫害现象增加

根据美国皮尤研究中心（Pew Reserch Center）的一项最新研究结果，对教徒的国家迫害和社会歧视现象在全球范围增加——德国亦不例外。
（德国之声中文网）存在特定宗教团体受社会敌视现象的国家数量有增无减。这是皮尤研究中心最新一项调查研究得出的结果。该项研究调查了198个国家的宗教政策及实践情况。结果显示，从2007到2017年，人们因宗教信仰遭受暴力的国家数量从39个增至56个。
在德国，敌视宗教现象也已司空见惯。依据2018宪法保护报告，去年，登记在案的具"宗教-意识形态动机"的刑事犯罪行为虽大幅减少，但仍达453起。2017年，其数量是907。
难民营成危险之地
德国国内，避难申请人住处也成为宗教暴力场所。普世难民援助组织--"无神论难民"（Atheist Refugee）负责人施泰纳（Dittmar Steiner）指出，难民营里的暴力现象十分严重，"公开表示不信神的人总会被殴"。
根据名为《对全球宗教迫害增加现象的更精确观察》（A closer look at how religious restrictions have risen around the world）的这一皮尤研究报告，存在此类宗教敌视现象的欧洲国家2007年是4个，至2017年已增至15个。
反犹主义增加
成为牺牲品的不仅是无神论者，还有各种宗教的信徒，其中包括不同教派的穆斯林、基督徒以及犹太人。阿马迪奥·安东尼奥基金会（Amadeu-Antonio-Stiftung）的艾斯霍伊尔（Florian Eisheuer）证实了这一情况。艾斯霍伊尔是该基金会反对反犹主义行动周活动的负责人。他表示，多年来，犹太人就一直指出，他们在德国国内的处境恶化，"大多数人认为，情况还会更糟"。
艾斯霍伊尔提到了比勒菲尔德大学2017年4月公布的名为《犹太人对德国国内反犹主义前瞻》的一份研究报告。根据该研究报告，70%的受访犹太居民担心，因难民中的反犹太主义倾向，德国国内反犹主义还将增加；与此同时，84%的受访者表示，即使没有难民，反犹主义也是德国的一个问题。
在国家层面，借助法律及行政手段，对宗教团体的限制和禁止也趋于严峻。皮尤中心的报告指出，从2007至2017年，实行相关限制的国家数量从40个增加到了52个。中国、俄罗斯、印度尼西亚和沙特阿拉伯也属于这样的国家。
在中东和北非，国家对宗教团体的迫害现象尤其严重，增幅达72%。皮尤中心称，除黎巴嫩外，该地区所有20个国家均特别推崇某个宗教，在其中的17国，伊斯兰是国教。
世俗化倾向
然而， 在国家规定宗教信仰的同时，公民中对宗教及其神职人员的怀疑态度似乎也在增加 。普林斯顿大学研究网"阿拉伯晴雨表"（Arab Barometer）的一项问卷调查结果显示，在阿拉伯世界，世俗化趋势增强 。
受英国广播公司BBC委托于今年6月进行的民意调查结果基于11个阿拉伯国家的2.5万多居民的表态。除也门外，从2013至2018年，定义自己是"非宗教" 的居民比重在所有这11国中呈增势。
这一趋势最明显的是突尼斯。2018年，该国三分之一的民众称自己"非宗教"，而在2013年，其比例尚为10%。在摩洛哥，其比例从4%升至10%；在利比亚，从10%增至25%；在阿尔及利亚，从7%提高至12%。在伊拉克、约旦和巴勒斯坦地区，这一趋势则几乎不存在。
或许， 这一现象也能解释皮尤中心研究报告确认的一个积极趋势：2007年至2017年，"跨宗教冲突和暴力"现象在全球范围减少，2017年，发生不同宗教团体之间冲突的国家是57个，比2007年减少了34个。
路透社报导，联合国秘书长古特雷斯在出席一带一路峰会期间，向中国外交部长王毅提到了新疆自治区维吾尔族及其他穆斯林面临的困境。 然而，人权团体质疑他是否有避重就轻之嫌。 (30.04.2019)