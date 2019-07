研究报告：全球范围宗教迫害现象增加

(德国之声中文网)存在特定宗教团体受社会敌视现象的国家数量有增无减。这是皮尤研究中心最新一项调查研究得出的结果。该项研究调查了198个国家的宗教政策及实践情况。结果显示,从2007到2017年,人们因宗教信仰遭受暴力的国家数量从39个增至56个。

在德国,敌视宗教现象也已司空见惯。依据2018宪法保护报告,去年,登记在案的具"宗教-意识形态动机"的刑事犯罪行为虽大幅减少,但仍达453起。2017年,其数量是907。

难民营成危险之地

德国国内,避难申请人住处也成为宗教暴力场所。普世难民援助组织--"无神论难民"(Atheist Refugee)负责人施泰纳(Dittmar Steiner)指出,难民营里的暴力现象十分严重,"公开表示不信神的人总会被殴"。

根据名为《对全球宗教迫害增加现象的更精确观察》(A closer look at how religious restrictions have risen around the world)的这一皮尤研究报告,存在此类宗教敌视现象的欧洲国家2007年是4个,至2017年已增至15个。

反犹主义增加

成为牺牲品的不仅是无神论者,还有各种宗教的信徒,其中包括不同教派的穆斯林、基督徒以及犹太人。阿马迪奥·安东尼奥基金会(Amadeu-Antonio-Stiftung)的艾斯霍伊尔(Florian Eisheuer)证实了这一情况。艾斯霍伊尔是该基金会反对反犹主义行动周活动的负责人。他表示,多年来,犹太人就一直指出,他们在德国国内的处境恶化,"大多数人认为,情况还会更糟"。

艾斯霍伊尔提到了比勒菲尔德大学2017年4月公布的名为《犹太人对德国国内反犹主义前瞻》的一份研究报告。根据该研究报告,70%的受访犹太居民担心,因难民中的反犹太主义倾向,德国国内反犹主义还将增加;与此同时,84%的受访者表示,即使没有难民,反犹主义也是德国的一个问题。

在国家层面,借助法律及行政手段,对宗教团体的限制和禁止也趋于严峻。皮尤中心的报告指出,从2007至2017年,实行相关限制的国家数量从40个增加到了52个。中国、俄罗斯、印度尼西亚和沙特阿拉伯也属于这样的国家。

在中东和北非,国家对宗教团体的迫害现象尤其严重,增幅达72%。皮尤中心称,除黎巴嫩外,该地区所有20个国家均特别推崇某个宗教,在其中的17国,伊斯兰是国教。

世俗化倾向

然而, 在国家规定宗教信仰的同时,公民中对宗教及其神职人员的怀疑态度似乎也在增加 。普林斯顿大学研究网"阿拉伯晴雨表"(Arab Barometer)的一项问卷调查结果显示,在阿拉伯世界,世俗化趋势增强 。

受英国广播公司BBC委托于今年6月进行的民意调查结果基于11个阿拉伯国家的2.5万多居民的表态。除也门外,从2013至2018年,定义自己是"非宗教" 的居民比重在所有这11国中呈增势。

印尼警察保护反对驱逐穆斯林少数族群罗兴亚人的示威者

这一趋势最明显的是突尼斯。2018年,该国三分之一的民众称自己"非宗教",而在2013年,其比例尚为10%。在摩洛哥,其比例从4%升至10%;在利比亚,从10%增至25%;在阿尔及利亚,从7%提高至12%。在伊拉克、约旦和巴勒斯坦地区,这一趋势则几乎不存在。

或许, 这一现象也能解释皮尤中心研究报告确认的一个积极趋势:2007年至2017年,"跨宗教冲突和暴力"现象在全球范围减少,2017年,发生不同宗教团体之间冲突的国家是57个,比2007年减少了34个。