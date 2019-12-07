研究报告：俄罗斯对家族企业最具吸引力

（德国之声中文网）根据一项最新研究结果，对德国家族企业来说，在7个最大的新兴国家中，俄罗斯能提供最佳投资条件，其后分别是另两个威权国家--土耳其和中国。这是莱布尼茨欧洲经济研究中心（ZEW）为慕尼黑的家族企业基金会所作的一项调查研究得出的结果。该研究报告周二（1月7日）公布。

由此，经济专家们指出了一个看似悖谬的事实：在土耳其、俄罗斯或中国等国家，民主和公民自由权益的恶化"已部分影响了家族企业的生存条件"，但"同时，对家族企业而言，机构性环境已有至关重要的改善"。

这里所指的是，土耳其国内对债权人的保护得到改善、中国国内对腐败的打击更为严厉。而俄罗斯之所以能在此项研究结果中名列前茅，是因为该国拥有优质劳动力和良好融资条件。

巴西排名垫底

家族企业基金会董事基尔希多尔费尔（Rainer Kirchdörfer）指出，多年来，为增强竞争力，很多新兴国家做出了巨大努力；"使经济条件的进步也与民主、人权以及法治相契合，这符合它们的利益"。他强调，这一点为稳定的商务关系创造了最好的基础。

排名最后的4个国家分别是南非、墨西哥、印度及巴西。在2017年的首个国别综合排名表上，南非尚位居第二，现在则一落千丈，在莱布尼茨欧洲经济研究中心专家们看来，其主因是腐败、能源费用高昂和电力供应短缺。巴西被确认为是最无吸引力的新兴国家，相对严苛的管理环境及糟糕的基础设施为其弱点所在。

属于德国家族企业的并非只是中小企业，而是也有大企业，例如公众所知不多的总部位于哈瑙（Hanau）的贺利氏（Heraeus）科技集团。2018年，该家族康采恩营业额超过200亿欧元。

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凝炼/达扬（德新社、路透社）