 研究报告：俄罗斯对家族企业最具吸引力 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.01.2020

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时政风云

研究报告：俄罗斯对家族企业最具吸引力

德国大多数企业由家族掌控，占本国经济总量的一半。这些公司最喜欢在哪里投资?

Russland 90er Jahre Tiefengrund-Produkte in Moskau (picture-alliance/dpa/Belousov)

资料图片：莫斯科一家工厂

（德国之声中文网）根据一项最新研究结果，对德国家族企业来说，在7个最大的新兴国家中，俄罗斯能提供最佳投资条件，其后分别是另两个威权国家--土耳其和中国。这是莱布尼茨欧洲经济研究中心（ZEW）为慕尼黑的家族企业基金会所作的一项调查研究得出的结果。该研究报告周二（1月7日）公布。

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新近一项调查结果显示，与属于投资商的企业相比，所有权留在家族内的、或由某家庭控制的企业常更为成功。 (08.09.2019)

一项研究报告称，土耳其和俄罗斯是最重要新兴国家中对德国家族企业提供最具吸引力条件的国度，但鉴于两国法治前景不明，中国正大步赶上。 (04.01.2018)

据普华永道（PwC）咨询公司和英国 “家庭资本” 在线平台公布的消息，德国大众汽车公司、连锁超市Lidl和Kaufland集团以及宝马汽车公司这三家德国家族企业属于全球营业额最高的10个家族企业之一。 (03.03.2019)

由此，经济专家们指出了一个看似悖谬的事实：在土耳其、俄罗斯或中国等国家，民主和公民自由权益的恶化"已部分影响了家族企业的生存条件"，但"同时，对家族企业而言，机构性环境已有至关重要的改善"。

这里所指的是，土耳其国内对债权人的保护得到改善、中国国内对腐败的打击更为严厉。而俄罗斯之所以能在此项研究结果中名列前茅，是因为该国拥有优质劳动力和良好融资条件。

巴西排名垫底

家族企业基金会董事基尔希多尔费尔（Rainer Kirchdörfer）指出，多年来，为增强竞争力，很多新兴国家做出了巨大努力；"使经济条件的进步也与民主、人权以及法治相契合，这符合它们的利益"。他强调，这一点为稳定的商务关系创造了最好的基础。

排名最后的4个国家分别是南非、墨西哥、印度及巴西。在2017年的首个国别综合排名表上，南非尚位居第二，现在则一落千丈，在莱布尼茨欧洲经济研究中心专家们看来，其主因是腐败、能源费用高昂和电力供应短缺。巴西被确认为是最无吸引力的新兴国家，相对严苛的管理环境及糟糕的基础设施为其弱点所在。

属于德国家族企业的并非只是中小企业，而是也有大企业，例如公众所知不多的总部位于哈瑙（Hanau）的贺利氏（Heraeus）科技集团。2018年，该家族康采恩营业额超过200亿欧元。

观看视频 04:41

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凝炼/达扬（德新社、路透社）

 

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