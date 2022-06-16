 研究报告：习近平治下 华东官员升迁的概率明显大 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.06.2022

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时政风云

研究报告：习近平治下 华东官员升迁的概率明显大

中共中央委员的分布状况明显地向东部省份倾斜，连续两届几乎没有出生于广东的中央委员。这一失衡现象是否同习近平的仕途经历联系上？

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2022年接近过去一半，距中共二十大还有4个多月——假如它如期召开的话。虽然年初北京当局设想了最坏情况，但是时局的发展恐怕仍然超出了他们的预判。最近一段时间，“习下李上”的传言盛嚣其上，海外反对派对推翻习乃至中共信心倍增，都在微妙塑造20大前中国社会的氛围，为这次广受关注的党代会平添了变数，有观察家认为，习在二十大的连任已无完全胜算。

（德国之声中文网）习近平领导下的中共中央委员会没有准确代表各地情形，委员的分布很不均衡。中共第18届和第19届中央委员会的委员中，来自东部省份的比例过大，而南部和西南部省份的比例很小。干部失衡现象在江泽民、胡锦涛时代就已出现，但过去十年中，这一趋势没有得到遏止。这是美国布鲁金斯学会中国中心主任李成的最新报告得出的结论

报告里所谓东部省份包括上海、江苏、山东、浙江、安徽、福建。这5省1市涵盖全中国人口的26%，全国GDP的34%，但它们在过去两届中央委员中所占比例却达到41.9%(18大)和42.6%(19大)。

报告举例指出，19大福建籍的中央委员同18大相比甚至翻了一倍，"他们当中很多人曾同习近平在福建期间有过密切的合作"，比如中宣部部长黄坤明，北京市市长蔡奇，国家发展和改革委员会主任，公安部党委书记王小洪，中央军委政治部主任苗华。他们都是在2017年第一次当选中央委员。

19大来自浙江的中央委员虽然在人数上有所减少，但他们当中很多担任各省第一把手，比如，中央政治局委员、重庆市委书记陈敏尔，政治局委员、上海市委书记李强，河南省委书记楼阳生等。

报告没有点明福建和浙江两地的干部升迁同习近平的仕途经历直接相连，但报告写道，习近平曾在河北工作过3年，福建17年，浙江5年，上海约1年。"内陆和沿海地区的工作经验，农村黄土地以及大都市改革开放的实践，拓宽了习近平在全国多个地区的政治人脉和权力基础"。

报告作者李成注意到，陕西省的中央委员人数在习近平上台后未增反降。由于习近平曾插队陕西，他的籍贯是该省的富平县，同胡锦涛年代的陕西中央委员人数相比竟没有增加，有些令人意外。

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中共中央南部、西南部干部比例明显低

此外，南方省份（广东、广西、海南）的中央委员人数也很低，他们在全国的人口比例占12%，但中央委员的比例只有1%到2%。

报告作者尤其指出，18大205名中央委员中，没有一位出生于广东，而19大时只有一位。

不仅中央委员，中央政治局的委员分布，也支撑中国南部以及西南部在中共政坛上没有得到充分体现这一论点。

上届和本届中央政治局委员中，没有一人的出生地是南部和西南部省份（四川、贵州、云南、西藏），而南部和西南部的人口占全中国人口总和的20%以上。

作者认为，尤其是广东和四川连续两届在中央政治局缺席，同以叶剑英、邓小平、杨尚昆等为代表的中国改革开放早期，形成了鲜明对比。而今年秋季中共召开二十大，来自各地区的干部在中共高层的比例是否发生变化，值得人们的关注。

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