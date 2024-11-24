研究报告：中国重新加大对太平洋岛国的投资力度

澳大利亚智库最新发布的一项调研显示，中国重新开始加强对太平洋岛国的魅力攻势，北京对上述地区提供的援助和基建投资“都已有所回升”。

（德国之声中文网）过去十年当中，中国向太平洋岛国投入了数十亿美元的资金。这也是中美竞争中，中方努力扩大影响力的表象之一。

澳大利亚智库洛伊研究所在其最新发表的调研报告中指出，新冠疫情期间，中国对太平洋岛国的经济援助一度开始回落，而过去几年间，相关的资金投入又开始回升。

洛伊研究所在其年度报告中写道：“北京已经告别了疫情导致的低迷时期，现在开始推行一种更具竞争力、也更有政治目的性的援助模式。”

报告称，中国增加对太平洋岛国经济投入的同时，中方承诺的项目也越来越多。这种迹象足以显示，中国在太平洋参与大型项目的野心正在迅速复苏。

澳大利亚是太平洋岛国的传统盟友，迄今也仍是该地区的最大资助国。不过，洛伊研究所的报告称，中国已经超越美国，成为对太平洋岛国的第二大资助国。



2022年，中国在太平洋岛国的支出为2.56亿美元，比三年前增加了14%。而同年澳大利亚对太平洋各岛国的援助则为15亿美元，美国为2.49亿美元，同此前一年相比，美澳两国对太平洋的资金投入都有所减少。

洛伊研究所的报告发现，中国在整个太平洋地区的参与方式已经发生了明显转变。同此前一掷千金的模式不同，中国开始越来越聚焦于几个同北京关系良好的太平洋岛国。

所罗门群岛和基里巴斯在2019年同台湾断绝外交关系之后，中国开始在上述两国升级校舍、修桥铺路，并提供了政府用车。而巴布亚新几内亚2023年同美国签署安全协议之后，中国对该国的发展援助则开始明显减少。

(法新社）

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