研究报告：中国新一代潜艇对美国的海底监测构成挑战

（德国之声中文网）分析人士和防务专家认为，越来越多的迹象显示，中国有望在2030年让其096型弹道导弹潜艇投入使用，这款潜艇可能得益于俄罗斯的帮助而在静音技术方面取得了突破。

今年五月，美国海军战争学院的一次会议上，专家们就中方的潜艇研发进行了讨论。而该学院所属的中国海事研究所今年八月发表的一个评估报道中写道，监测中国研发的新型潜艇，难度将大大提高。七名分析师以及三名美国驻亚洲国家的武官均表示，上述结论是可信的。退役潜艇兵和海军技术情报分析师卡尔森（Christopher Carlson）表示："096型潜艇将是一场噩梦，因为它很难被发现。"

监测追踪中国的核动力和弹道导弹潜艇（SSBN）是美国海军及印太区域其他海军力量增加部署和制定应急计划的主要动力。一旦096型潜艇投入使用，各国的努力也将会进一步增强。

五角大楼去年十一月曾表示，中国海军经常使用全副武装的094型潜艇在海南和南中国海一带执行巡逻任务。这款潜艇可携带中国目前最先进的JL-3型导弹，但噪音较大是这款军用潜艇的一个重大缺陷。

美国海军战争学院的报告指出，096型潜艇在隐形、传感器和武器配备方面将可以与俄罗斯最先进的潜艇相媲美，而这种技术上的飞跃将对美国及其印太盟友产生"深远"影响。报告中的部分数据来源于中国的军事期刊、解放军高级军官内部讲话以及专利数据等等。报告回顾了中国海军过去五十年来核潜艇的发展过程。

报告中包括去年11月对中国葫芦岛造船厂所拍摄的卫星图片。图片中可以看到正在建造中的大型潜艇的耐压艇壳部分。按照五角大楼发布的年度报告，这艘潜艇的建造进度与其将在2030年前投入使用的时间表相互吻合。

研究报告还罗列了中国在潜艇技术方面可能取得的突破，如无轴泵推进器和内部消音设备。

中俄两国的国防部均没有就路透社的置评请求做出回应。

同094型潜艇相比，096的舰体可能会大得多，因此可以在其内部安装一个同俄罗斯技术相类似的、置于橡胶支架之上的"筏"型装置。卡尔森对路透社表示，他不相信中国已经获得了俄罗斯最尖端的潜艇技术，但中国将会生产出隐身性能足以同俄制"阿库拉"（Akula）改进型潜艇相媲美的新型潜艇。卡尔森说："对改进型阿库拉潜艇进行定位和跟踪，曾让我们感到非常头疼。"

新加坡拉惹勒南国际研究院国防科技学者许瑞麟（Collin Koh）表示，相关的研究报告为了解中国提升潜艇技术及潜艇作战能力的努力提供了一扇窗口。他说："他们对自己在静音和反潜方面的落后状态非常清楚，所以正在努力奋起直追。" 卡尔森也表示，同俄罗斯一样，中国也会将SSBN部署在靠近海岸的保护性 "堡垒 "内。

冷战的回声

中国更加先进的潜艇即将下水，这使本已激烈的水下监测战变得愈发复杂。分析师及驻外武官们表示，同冷战时期监测苏联潜艇行踪的努力遥相呼应，现如今，跟踪中国潜艇也正在成为美英澳日印等国协同应对的新挑战。反潜演习以及在东南亚和印度洋海域部署的P-8型反潜战机的数量也在与日俱增。

美国、日本、印度、韩国、澳大利亚、英国和新西兰等国都在使用这款先进的飞机。

它能够利用声纳浮标以及海面扫描等先进技术，发现海底目标。

今年九月，路透社报道称，为了应对中国日益强大的潜艇军备，美国正在对其高度保密的海底监控网络进行五十年代以来最大规模的更新换代。

中国即将拥有低噪音潜艇的前景，也是美英澳签署AUKUS协定的部分原因。依照该协定，美国和英国将增强在澳大利亚西部的潜艇部署。2030年代，澳大利亚预计将拥有该国第一批使用英国技术的核动力潜艇。

新加坡国防问题分析师、智库夏威夷太平洋论坛兼职研究员内尔（Alexander Neill）表示："我们现在处在一个非常有趣的节点，首批AUKUS潜艇部署完毕之前，中国就将拥有新一代潜艇，尽管双方的潜艇技术实力不相上下，但这一事实本身，其重要性就不容小觑。" 不过，内尔同时也表示，即便中国潜艇拥有了同英美同等的技术水准，但今后十年还必须开展强化训练，才能赶上AUKUS的水平。

莫斯科高等经济学院军事专家卡辛（Vasily Kashin）认为，中国工程师们可能确实取得了美国海军战争学院报告中所提及的那些技术性突破。

卡辛说，虽然九十年代苏联解体之后，中国确实曾获得一系列俄罗斯的核心技术。但除了2010年的核反应堆协定之外，北京和莫斯科之间并不存在外界所知的技术共享。

他说，中国虽然可能通过改装俄罗斯原始设计或借助间谍等途径获得了一些突破，但中国不大可能拥有俄罗斯最新一代的技术。

卡辛说："在海军领域，中俄并不是敌对关系。中国不会给我们制造麻烦，但对美国而言，中国确实会是个问题。"

（路透社）

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