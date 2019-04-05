研究报告：中国在关键数字领域赶超美国

（德国之声中文网）一项研究报告称，中国正在若干数字技术领域超越美国。设址柏林的墨卡托中国问题研究中心（Merics）的一份研究报告指出，2018年，中国在人工智能领域的专利申请数量是美国的两倍半。

根据该报告，在军事上也具有重要意义的俗称量子密码学领域，中国的投资是美国的10倍，至少为500亿美元。

本周二（4月9日）欧盟-中国峰会召开前夕，这份58页的《中国的数字化崛起》（Chinas digitaler Aufstieg）研究报告特别提出警示，面对美中这两大超强，欧洲在技术竞跑中有可能落伍。一大原因是，美中两国的投资领先地位；另一原因是，针对中国的全力追赶，美国强化了对中国高科技产品的封堵，并相应加大了对盟国的压力。

报告的作者们写道，美国反对欧洲使用华为技术的宣传攻势乃是未来冲突的先声。冲突的背景是，美国要求欧洲盟国，不要在5Ｇ移动通信技术扩建方面使用中国网络装备商华为的产品。然而，联邦德国和其它欧盟伙伴一样，做出决定，不会正式排除华为。

报告的作者们建议欧盟，为欧洲数字市场使用中国高科技产品规定总体条件。为此，必须更仔细分析，中国如何将新技术用于军事，用于政治管控本国人民，以及如何利用政府补贴占领世界市场。

研究报告的作者们警告说，有迹象显示，由于大范围使用廉价、缺乏安全保护的中国硬件，中国在欧洲的网络攻击变得更为容易。

凝炼／洪沙（路透社）