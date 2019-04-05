 研究报告：中国在关键数字领域赶超美国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.04.2019

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时政风云

研究报告：中国在关键数字领域赶超美国

柏林智库墨卡托中国问题研究中心在一项研究报告中警告说，中国雄心勃勃的数字化战略也会对欧洲构成越来越大的挑战。

Symbolbild | Erfindung | Erfinder | Idee (imago/Westend61)

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电动汽车的主要电池制造商都是来自亚洲，尤其是中国的企业发展迅速。对欧洲企业来说, 现在想赶上可能为时已晚。 (24.03.2019)

美军参谋长联席会议主席邓福德计划下周会晤谷歌公司代表，谈论对于中国通过与美国企业合作来窃取技术的担忧。谷歌公司2017年在中国设立了人工智能研究中心，并且去年还在员工抗议的压力之下退出了与五角大楼的部分合作项目。 (22.03.2019)

美国国防部副部长沃克称，中国正努力提升航空航天实力，挑战美国军事地位，令人不可小觑。五角大楼必须寻求新技术与武器系统，以便在迅速崛起的对手面前保持领先。 (23.06.2015)

（德国之声中文网）一项研究报告称，中国正在若干数字技术领域超越美国。设址柏林的墨卡托中国问题研究中心（Merics）的一份研究报告指出，2018年，中国在人工智能领域的专利申请数量是美国的两倍半。

根据该报告，在军事上也具有重要意义的俗称量子密码学领域，中国的投资是美国的10倍，至少为500亿美元。

本周二（4月9日）欧盟-中国峰会召开前夕，这份58页的《中国的数字化崛起》（Chinas digitaler Aufstieg）研究报告特别提出警示，面对美中这两大超强，欧洲在技术竞跑中有可能落伍。一大原因是，美中两国的投资领先地位；另一原因是，针对中国的全力追赶，美国强化了对中国高科技产品的封堵，并相应加大了对盟国的压力。

报告的作者们写道，美国反对欧洲使用华为技术的宣传攻势乃是未来冲突的先声。冲突的背景是，美国要求欧洲盟国，不要在5Ｇ移动通信技术扩建方面使用中国网络装备商华为的产品。然而，联邦德国和其它欧盟伙伴一样，做出决定，不会正式排除华为。

报告的作者们建议欧盟，为欧洲数字市场使用中国高科技产品规定总体条件。为此，必须更仔细分析，中国如何将新技术用于军事，用于政治管控本国人民，以及如何利用政府补贴占领世界市场。

研究报告的作者们警告说，有迹象显示，由于大范围使用廉价、缺乏安全保护的中国硬件，中国在欧洲的网络攻击变得更为容易。

凝炼／洪沙（路透社）

 

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