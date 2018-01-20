 研究报告：个子高 易患癌 | 文化经纬 | DW | 25.10.2018

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文化经纬

研究报告：个子高 易患癌

美国科学家的一项研究显示，人个子越高，患癌的风险也越高，它或许是人们无法克服的一个“硬伤”。

  • Raucherecke eines Geschäftshauses in Rio de Janeiro

    癌症：防患于未然

    把握自己的命运

    诊断出癌症总是那么的意外和沉重。事实上，近一半的癌症都可以避免，单单吸烟一项就是大约五分之一肿瘤的诱因。不仅是肺癌，吸烟也会导致许多其它类型的肿瘤。不过，吸烟虽然是患癌最常见的“自作自受”原因，却绝不是唯一的一个。

  • Adipositas in Deutschland

    癌症：防患于未然

    肥胖可能是致命的

    排在第二位的癌症诱因：肥胖。它会导致释放的胰岛素过高，从而增加罹患癌症的风险，特别是针对肾脏癌、胆囊癌和食道癌。肥胖的妇女因为脂肪组织生成的雌激素水平高，也更容易罹患子宫癌和乳腺癌。

  • Symbolbild Couchpotato Teenager Fernsehen ungesund

    癌症：防患于未然

    别做沙发土豆！

    活动少的人更容易患癌。长期研究表明，运动预防肿瘤。身体活动可以降低胰岛素水平，避免发胖。这并不需要高强度的运动，散步或者骑自行车就能起作用。

  • Zwischen Sucht und Genuss Alkohol

    癌症：防患于未然

    莫要贪杯

    酒精可以致癌。它会诱发口腔、咽喉系统和食道系统的肿瘤。香烟和酒精的组合尤其危险，会使患癌的风险增加百倍。每天一杯葡萄酒是健康的，它有利于心血管系统。不过不要超过一杯。

  • Steak mit Salz Salzkristallen

    癌症：防患于未然

    危险的红肉

    红肉可能诱发肠癌。尽管具体原因尚且不详，但长期研究表明两者确有联系。其中牛肉尤其危险，猪肉好过牛肉，但也有其风险。这些肉让患癌的几率增加1.5倍。与此相反，吃鱼可以预防癌症。

  • Ein Holzkohlegrill mit Fleisch und Würstchen

    癌症：防患于未然

    木炭烧烤中的风险

    明火烤肉会产生多环芳烃等致癌物质。在动物体内，这些化学物质会诱发肿瘤，对人体的影响目前尚无定论。或许不是烧烤这种方式，而是吃肉本身就具有致癌性。

  • Dänen führen Fettsteuer für Lebensmittel ein

    癌症：防患于未然

    避免垃圾食品

    富含蔬菜、水果和纤维的饮食有助于预防癌症。不过长期研究发现，健康的饮食习惯对于患癌几率的影响与原先预想的要小：它只降低了百分之十的风险。

  • Sommer Deutschland 2012

    癌症：防患于未然

    太多阳光也不好

    太阳光中的紫外线辐射可以影响并改变DNA。其结果是：皮肤癌。虽然防晒霜防止晒伤，但只要皮肤被晒黑，它就已经受到了太多的辐射。

  • Praxis für interventionelle Schmerztherapie

    癌症：防患于未然

    现代医学中的致癌因素

    X射线损害基因组成。不过普通的X射线的辐射相对较低，而用计算机断层扫描（CT）就不同，因此CT应只在特别需要的时候做。不过核磁共振是无害的。另外，人们在坐飞机时受到的辐射同样致癌。

  • Studie: Magenbakterium könnte vor Asthma schützen

    癌症：防患于未然

    感染导致癌症

    人乳头瘤病毒可能导致宫颈癌；乙型和丙型肝炎病毒也可能引起细胞变种；幽门螺杆菌（如图）寄宿在胃里，可能诱发胃癌。针对很多病原体，人们都可以接种疫苗。

  • Philippinen Verhütung

    癌症：防患于未然

    利大于弊

    避孕药虽然会轻微增加患乳腺癌的风险，但它同时降低了患卵巢癌的风险。总的来说，从预防癌症角度出发它们是利大于弊。

  • Symbolbild Grundsatzurteil USA zur Patentierung menschlichen Erbguts

    癌症：防患于未然

    最致命的诱因

    尽管我们可以做很多，但仍然无法对癌症免疫，一半的癌症病因都是基因或者年老引起的。特别是头部肿瘤的形成往往不受外界影响。

    作者: Brigitte Osterath/万方


  • Raucherecke eines Geschäftshauses in Rio de Janeiro

    癌症：防患于未然

    把握自己的命运

    诊断出癌症总是那么的意外和沉重。事实上，近一半的癌症都可以避免，单单吸烟一项就是大约五分之一肿瘤的诱因。不仅是肺癌，吸烟也会导致许多其它类型的肿瘤。不过，吸烟虽然是患癌最常见的“自作自受”原因，却绝不是唯一的一个。

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    癌症：防患于未然

    肥胖可能是致命的

    排在第二位的癌症诱因：肥胖。它会导致释放的胰岛素过高，从而增加罹患癌症的风险，特别是针对肾脏癌、胆囊癌和食道癌。肥胖的妇女因为脂肪组织生成的雌激素水平高，也更容易罹患子宫癌和乳腺癌。

  • Symbolbild Couchpotato Teenager Fernsehen ungesund

    癌症：防患于未然

    别做沙发土豆！

    活动少的人更容易患癌。长期研究表明，运动预防肿瘤。身体活动可以降低胰岛素水平，避免发胖。这并不需要高强度的运动，散步或者骑自行车就能起作用。

  • Zwischen Sucht und Genuss Alkohol

    癌症：防患于未然

    莫要贪杯

    酒精可以致癌。它会诱发口腔、咽喉系统和食道系统的肿瘤。香烟和酒精的组合尤其危险，会使患癌的风险增加百倍。每天一杯葡萄酒是健康的，它有利于心血管系统。不过不要超过一杯。

  • Steak mit Salz Salzkristallen

    癌症：防患于未然

    危险的红肉

    红肉可能诱发肠癌。尽管具体原因尚且不详，但长期研究表明两者确有联系。其中牛肉尤其危险，猪肉好过牛肉，但也有其风险。这些肉让患癌的几率增加1.5倍。与此相反，吃鱼可以预防癌症。

  • Ein Holzkohlegrill mit Fleisch und Würstchen

    癌症：防患于未然

    木炭烧烤中的风险

    明火烤肉会产生多环芳烃等致癌物质。在动物体内，这些化学物质会诱发肿瘤，对人体的影响目前尚无定论。或许不是烧烤这种方式，而是吃肉本身就具有致癌性。

  • Dänen führen Fettsteuer für Lebensmittel ein

    癌症：防患于未然

    避免垃圾食品

    富含蔬菜、水果和纤维的饮食有助于预防癌症。不过长期研究发现，健康的饮食习惯对于患癌几率的影响与原先预想的要小：它只降低了百分之十的风险。

  • Sommer Deutschland 2012

    癌症：防患于未然

    太多阳光也不好

    太阳光中的紫外线辐射可以影响并改变DNA。其结果是：皮肤癌。虽然防晒霜防止晒伤，但只要皮肤被晒黑，它就已经受到了太多的辐射。

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    癌症：防患于未然

    现代医学中的致癌因素

    X射线损害基因组成。不过普通的X射线的辐射相对较低，而用计算机断层扫描（CT）就不同，因此CT应只在特别需要的时候做。不过核磁共振是无害的。另外，人们在坐飞机时受到的辐射同样致癌。

  • Studie: Magenbakterium könnte vor Asthma schützen

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    感染导致癌症

    人乳头瘤病毒可能导致宫颈癌；乙型和丙型肝炎病毒也可能引起细胞变种；幽门螺杆菌（如图）寄宿在胃里，可能诱发胃癌。针对很多病原体，人们都可以接种疫苗。

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    癌症：防患于未然

    利大于弊

    避孕药虽然会轻微增加患乳腺癌的风险，但它同时降低了患卵巢癌的风险。总的来说，从预防癌症角度出发它们是利大于弊。

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    尽管我们可以做很多，但仍然无法对癌症免疫，一半的癌症病因都是基因或者年老引起的。特别是头部肿瘤的形成往往不受外界影响。

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根据美国专业杂志发表的研究报告，空勤人员罹患癌症的风险要高于普通民众的平均水平，首当其冲的就是皮肤癌；高空飞行中的紫外线辐射是主要致癌因素之一。 (01.07.2018)

进行一次抽血化验，医生就能知道患者是否患有癌症、并且知道患的何种癌症。研究者认为，这种操作简便的癌症诊断方法，将很快成为现实。果真如此？ (20.01.2018)

咖啡有助于健康并不是神话。每天喝4杯咖啡可以降低罹患多种疾病的风险，其中包括抑制或推迟罹患阿兹海默症，也就是老人失智症状。 (05.02.2018)

（德国之声中文网）得出这一结论的是美国加州大学河滨分校的生物学教授纳尼（Leonard Nunney）。他对现有的大型癌症研究的数据进行了重新分析，发现身高每增加10厘米，女性患癌的风险升高12%，男性升高9%。

纳尼对此的解释是：高个子的人身体细胞数量更多，因此从概率上看，发生细胞突变的风险更大。"这意味着，这一额外的风险是难以改变的硬性现实，无法通过客观手段降低"，作者纳尼对法新社表示。

发表在《英国皇家学会生物学报》（Proceedings of the Royal Society B）上的这篇报告，对超过1万人的4项大型癌症研究的数据进行了分析。临床数据分别来自美国、韩国和欧洲。研究者以女性身高1.62米、男性身高1.75米为参照点进行了计算和比较。

所幸不是唯一因素

纳尼认为得到证实的一个假设是：细胞数量决定癌症风险高低。但他承认这只是众多因素中的一个，对一个人患癌与否的影响其实并不大。

而且在此项研究所涵盖的23种癌症中，身高的影响是有差别的。胰腺癌、食道癌、胃癌、口腔癌和宫颈癌的患病机率与身高无关，对这几种癌症患者来说，饮食、酒精、吸烟及病毒感染可能是更为关键的因素。

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新疗法：划船抗癌

但高个子的人患皮肤黑色素瘤的风险就明显高于身高接近平均水平的人，因为身材高大的人细胞分裂的速度更快，而且皮肤面积更大。

研究者推测，一些大型哺乳动物块头要比人类大得多，如大象和长颈鹿，它们可能拥有特殊的身体防御机制，能抵御癌变的侵袭。

虽然发现显示一个人患癌的风险随着身高的增加而上升，但纳尼表示，高个子的人不必恐慌，因为身高绝不是导致癌症的唯一或关键因素。"我想总体上来说，人们并不需要采取特别的措施。这一影响是统计概率意义上的，对大多数人来说，影响很小。"

 

叶宣/凝炼（德广联、法新社）

     

 

 

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