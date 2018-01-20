研究报告：个子高 易患癌

（德国之声中文网）得出这一结论的是美国加州大学河滨分校的生物学教授纳尼（Leonard Nunney）。他对现有的大型癌症研究的数据进行了重新分析，发现身高每增加10厘米，女性患癌的风险升高12%，男性升高9%。

纳尼对此的解释是：高个子的人身体细胞数量更多，因此从概率上看，发生细胞突变的风险更大。"这意味着，这一额外的风险是难以改变的硬性现实，无法通过客观手段降低"，作者纳尼对法新社表示。

发表在《英国皇家学会生物学报》（Proceedings of the Royal Society B）上的这篇报告，对超过1万人的4项大型癌症研究的数据进行了分析。临床数据分别来自美国、韩国和欧洲。研究者以女性身高1.62米、男性身高1.75米为参照点进行了计算和比较。

所幸不是唯一因素

纳尼认为得到证实的一个假设是：细胞数量决定癌症风险高低。但他承认这只是众多因素中的一个，对一个人患癌与否的影响其实并不大。

而且在此项研究所涵盖的23种癌症中，身高的影响是有差别的。胰腺癌、食道癌、胃癌、口腔癌和宫颈癌的患病机率与身高无关，对这几种癌症患者来说，饮食、酒精、吸烟及病毒感染可能是更为关键的因素。

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但高个子的人患皮肤黑色素瘤的风险就明显高于身高接近平均水平的人，因为身材高大的人细胞分裂的速度更快，而且皮肤面积更大。

研究者推测，一些大型哺乳动物块头要比人类大得多，如大象和长颈鹿，它们可能拥有特殊的身体防御机制，能抵御癌变的侵袭。

虽然发现显示一个人患癌的风险随着身高的增加而上升，但纳尼表示，高个子的人不必恐慌，因为身高绝不是导致癌症的唯一或关键因素。"我想总体上来说，人们并不需要采取特别的措施。这一影响是统计概率意义上的，对大多数人来说，影响很小。"

叶宣/凝炼（德广联、法新社）