研究：抗疫措施拯救大量生命 

(德国之声中文网）以统计学高级讲师赛斯•弗拉克斯曼（Seth Flaxman）为首的一个伦敦帝国学院研究小组对法国、意大利、西班牙、英国、比利时、德国、瑞典、瑞士、奥地利、丹麦、挪威等11个欧洲国家抑制新冠病毒传播的措施进行了研究。《自然》杂志6月8日发表了这份已同意发表，尚需同行评审的报告综述。

报告指出，到5月4日欧洲陆续开始放宽限制之前，禁足令、关闭学校、关闭边界、保持社交距离等措施对减少新冠病毒传染起到了巨大作用。

该研究小组估计，到5月4日，欧洲11国已经有1200万到1500万人感染新冠病毒，占总人口的3.2%到4%。伦敦帝国学院援引报告作者之一萨米尔•巴特博士（Samir Bhatt）表示，数据显示，如果没有禁足令、关闭学校等措施，新冠造成的死亡人数会远远大于现在的数字。采取措施后，所有这些国家的传染率都从高水平降到可控范围。"我们的分析还显示，这些欧洲国家的感染人数远远多于之前的估计。"

另一名作者、赛斯•弗拉克斯曼博士表示，"我们的模型显示，这些国家2020年3月采取的措施成功地抗击了疫情，基本传染数下降，感染人数大大减少。"

报告者得出的结论是，让社会生活停摆是将基本传染数降至1以下的有效手段，并于5月初遏制住了疫情。至5月初，上述措施在这欧洲11国让大约310万人免于因新冠感染死亡。

六国5.3亿人免于感染

《自然》杂志６月８日还发表了同意录用，但未经评审的加州大学伯克利分校公共政策助理教授项中君（Solomon Hsiang）的小组所做的一项研究。

这项对中、韩、意、法、美和伊朗6国的研究显示，到4月6日，停摆等抗疫措施让这六国的5.3亿人免于感染新冠病毒。

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该报告称，"如果没有政策行动，我们估计早期感染新冠病毒的患者每天呈指数增长，日增长率约为38％......我们估计，在这6个国家中，干预措施预防或延迟了6200万确诊病例，相当于避免了大约5.3亿例总的感染数。"

项中君表示，"我想，人类还从来没有过其它措施在如此短的时间内拯救了这么多生命。"

台湾、新西兰宣布大部分"解封"

另据报道，台湾"流行疫情指挥中心"６月7日表示，台湾已经连续八周没有新冠肺炎本土个案，因此内部将相对"解封"，但维持严格入境管制。解封意味着，民众若能保持安全社交距离，可以不戴口罩，但无法保持社交距离时应全程戴口罩；艺术文化、餐饮、休闲活动场所不再受人数限制。截至６月７日，台湾累计报告443例确诊病例，包括352例境外移入病例，确诊病例中7人死亡。

新西兰政府６月8日宣布，成功阻断新冠病毒在新西兰本土传播，已有17天没有报告新增确诊病例，现有确诊患者首次为零。从当天午夜起，新西兰解除国内绝大部分防疫限制措施，仅边界保持封闭。新西兰人口大约500万，是较早、较严格地采取全国"封城"措施的国家之一。





