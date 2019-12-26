 研究：抗争未影响香港金融地位 | 经济纵横 | DW | 26.01.2020

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经济纵横

研究：抗争未影响香港金融地位

德国墨卡托中国研究中心发表名为《香港经济前景》的研究报告指出，虽然长期抗争打击香港经济，但其作为国际金融中心的地位暂时保持稳定。

China l Human Rights Watch - Verletzung der Menschenrechte l Symbolbild (Reuters/L. Nicholson)

香港作为国际金融中心最辉煌的岁月可能已经过去

（德国之声中文网）香港的金融会否因自6月起的抗争而受到打击？就此，德国默卡托中国研究中心（MERICS）于本月发布了一份研究。作者指出，香港的贸易地位目前稳定，但是其作为国际金融中心最辉煌的岁月可能已经过去。随着香港自由不断被蚕食，吸引新投资者将会变得越来越艰难。

抗争对金融市场影响少

报告指，香港经济或多或少有受到抗争影响，去年第三季本地生产总值（GDP）按年下跌2.9%，其中旅游业、零售及饮食业为重灾区。但是，经济转差亦非完全因为抗争运动。作为国际贸易中心，中美贸易战对香港的影响尤深。

而且，香港的市场地位在抗争期间保持了稳定。外资并没撤离香港，股票市场亦继续吸引公司进行首次公开募股（IPO）集资。2019年，香港交易所的IPO 数量和筹资额冠绝全球，甚至超越纽约证券交易所（NYSE）及纳斯达克股票交易所（Nasdaq）。香港交易所的集资额亦超越了上海和深圳交易所的总和。

Hongkong Gebäude der Bank of China, Cheung Kong Center und HSBC (AFP/Getty Images/M. Clarke)

短期内没有城市能取代香港

这表示，香港的金融地位暂时难以被取代。中国在近二十年来一直积极发展其他城市以取代香港，例如2013年宣布建立上海自由贸易试验区，又于深圳设立前海深港现代服务合作区，但是计划都未能成功。「国内有资金管制，又没独立司法机制，造成了重大障碍。这令中国想减少依赖香港也很难。」报告其中一位作者Max J. Zenglein 向德国之声表示。

研究指出，香港一直能够被视为「通往中国的门户」，主要是因为其健全的法治制度、言论自由、资金流动进出自由及拥有独立关税地区。这些都是给予外国投资者信心的重要因素。

长远影响香港经济非抗争，而是政治打压

但是，近年北京不断增加对香港的控制，长期将会对香港的金融业带来很大影响。报告指，北京不能百分百的控制一个地方，同时又要一个自由市场。中国的政治打压已对香港制度做成不可逆转的破坏，外资已对香港的自由及自主性失去信心。

Zenglein表示，若要外资重新信任香港，香港政府必须减少自身及北京对经济的干预。「司法独立对外国投资者至关重要。政治干预越大，对经济的打击便越深。」他说。

若香港这颗「明珠」殒落，中国的国际经济野心必然会受到影响。报告寄语中国重新审视对香港的政策，因为失去了香港，代表中国将失去一个重要的离岸金融中心，弊处重重。

 

 

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