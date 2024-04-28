研究：悲观的德国年轻人正在右转

一项调查显示，德国青少年和年轻成人对自己的社会和经济状况越来越不不满意，并有可能投票支持极右翼政党。

（德国之声中文网）本周发布的一项研究显示，德国年轻人比以前更有可能投票给极右翼的德国选项党（AfD）。《2024年德国青年》研究报告的作者说，30岁以下的年轻人对自己的社会和经济状况越来越不满意，对未来繁荣的担忧正在推动他们转向右翼。

选项党标志性议题是强硬的反移民立场，数据显示，移民问题是年轻人的主要关注点之一。

调查数据显示了什么？

在2000名14至29岁的年轻人中，约有22%的人表示，如果他们现在就能在议会选举中投票，他们打算投给选项党。研究称，这一数字是两年前的两倍多。2022年，只有9%的年轻人表示他们将投票支持选项党，而去年这一比例为12%。

调查显示，18%的青少年和年轻成人会投票给绿党，低于2022年的27%。

以商业和经济为重点的自民党（FDP）的支持率从19%降至8%，而中左翼的社民党（SPD）则从14%降至12%。

保守派基民盟/基社盟的支持率从16%上升到20%，而新的左翼民粹主义者萨拉·瓦根克内西特（Sahra Wagenknecht）的联盟支持率为5%。

欧洲年轻人与民粹主义 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

年轻人担心什么？

今年1月和2月进行的在线调查发现，与前几年相比，德国年轻人越来越不满意，尤其是对他们的社会和经济状况。

报告作者说，在新冠疫情之后，通货膨胀、高房租、乌克兰战争和中东战争以及社会分裂等造成的经济和政治忧虑，占据了社会议题的中心位置。

调查显示，年轻人对气候变化的担忧正在减弱，但对通货膨胀、经济和老年贫困等问题的担忧却在增加。

年轻人尤其担心通货膨胀（65%）、住房昂贵（54%）、老年贫困（48%）、社会分化（49%）以及移民和难民潮增加（41%）。

调查显示，对政治局势的不满程度很高，右翼民粹主义态度的可能性也在增加。

报告作者赫尔勒曼（Klaus Hurrelmann）说：“我们可以说，年轻人明显右转了。”

他说，在联合政府——即由社民党、绿党和自民党组成的所谓“红绿灯联盟”——各政党的支持率持续下降的同时，选项党却尤其受欢迎。

而选项党下属青年组织 "青年选项"（Jungen Alternative，简称JA）已在2023年被德国国内情报部门从涉嫌极右组织升格为"定性极右组织"。

（德新社、基督教通讯社）

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