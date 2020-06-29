研究：德里五分之一居民感染新冠

（德国之声中文网）印度国家疾病控制中心主任辛格（Sujeet Kumar Singh）博士在周二的新闻会上通报说，在对包括首都新德里在内的德里大区21387人所做的检测中，23,48%的人的血清中发现有新冠抗体，扣除偏差因素，感染病毒比例为22,86%。

德里大区人口2900万。据官方提供的统计数字，已有12万3747人确诊，3663人死亡。而根据此次检测结果，染疫人数可能多达600万，他们当中的大多数可能未出现症状，或此前未接受过检测。

政府疾控顾问、韦洛尔市（Vellore）克里斯蒂安医学院（Christian

Medical College）传染病学家穆利伊尔（Jayaprakash Muliyil）博士表示，调查结果显示的是平均值，而在贫民区等一些地区，染疫率可能高得多。

该检测调查项目于6月27日至7月10日进行。穆利伊尔指出，从那时以来，感染人数有可能继续增加。

新德里民众排队等候新冠病毒筛检

迄今，印度官方统计的确诊病例有110万例，在全球疫情最严重国家中排在第三，仅次于美国和巴西。不过，若与这两个国家以及全球平均值相比较，印度新冠死亡率要低得多。至本周二，该国新冠累计死亡人数为2万8084人，康复72万4577人。

专家们指出，尤其是老年新冠患者死亡未计入官方统计数字；此外，在首都以外地区进行的检测有限。

最初，疫情多出现在城市，而在那里，人口平均年龄较低、医院较多。在卫生系统脆弱、老人较多的乡村地区，疫情出现令人忧虑的发展。

印度权威医学研究机构--印度医学研究理事会（Indian Council for Medical Research）要求政府增设更多实验室、扩大检测能力。

凝炼/叶宣（德新社、路透社）

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