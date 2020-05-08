研究：德国近两成企业计划裁员

（德国之声中文网）"从现在起，危机将打击德国的就业市场"，德国Ifo经济研究所该项调查的负责人克劳斯·沃尔拉贝（Klaus Wohlrabe)这样说道。

调查显示，今年四月，德国餐饮业已有58%的经营者计划裁员或者不再延长部分员工的劳动合同。在酒店和旅行社中，这一比例分别为50%和43%。从事职业介绍的企业有57%计划裁员。律所、审计所、税务咨询所受影响较小，只有5%计划裁员。房地产商和建筑业分别只有2%和3%计划裁员。

在加工行业中，受影响最大的是皮革、皮具、鞋类制造商，有高达48%的企业计划裁员。德国汽车行业则有39%的企业计划裁员。其它计划裁员企业占比较大的行业还包括：印刷及音像存储设备业（30%）、金属产品制造商（29%）、家具业（26%）、橡胶及塑料制造业（21%）、金属提炼与加工业（20%）、饮料生产业（20%）、电子设备制造业（19%）、机械制造（19%）。食品及饲料加工业也受到一定影响，有12%的企业计划裁员。纺织品业11%的企业计划裁员，成衣业中这一比例为9%。造纸及纸板业和化学工业受影响较小，只有5%的企业计划裁员。唯一没有裁员计划的是制药业。

Ifo的调查还显示，计划裁员的企业在各联邦州占比有所差异。计划裁员的企业在巴登符腾堡州占比最高，为22%。巴伐利亚为20%。北威州为18%。比例最低的是莱法州和萨尔州，为12%。整体而言，德国全境有18%企业将裁员。这一比例在统一后的新联邦州平均为14%。在老联邦州为19%。

乐然/洪沙 (Ifo经济研究所）