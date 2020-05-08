研究：德国近两成企业计划裁员

（德国之声中文网）"从现在起，危机将打击德国的就业市场"，德国Ifo经济研究所该项调查的负责人克劳斯·沃尔拉贝（Klaus Wohlrabe)这样说道。
调查显示，今年四月，德国餐饮业已有58%的经营者计划裁员或者不再延长部分员工的劳动合同。在酒店和旅行社中，这一比例分别为50%和43%。从事职业介绍的企业有57%计划裁员。律所、审计所、税务咨询所受影响较小，只有5%计划裁员。房地产商和建筑业分别只有2%和3%计划裁员。
在加工行业中，受影响最大的是皮革、皮具、鞋类制造商，有高达48%的企业计划裁员。德国汽车行业则有39%的企业计划裁员。其它计划裁员企业占比较大的行业还包括：印刷及音像存储设备业（30%）、金属产品制造商（29%）、家具业（26%）、橡胶及塑料制造业（21%）、金属提炼与加工业（20%）、饮料生产业（20%）、电子设备制造业（19%）、机械制造（19%）。食品及饲料加工业也受到一定影响，有12%的企业计划裁员。纺织品业11%的企业计划裁员，成衣业中这一比例为9%。造纸及纸板业和化学工业受影响较小，只有5%的企业计划裁员。唯一没有裁员计划的是制药业。
Ifo的调查还显示，计划裁员的企业在各联邦州占比有所差异。计划裁员的企业在巴登符腾堡州占比最高，为22%。巴伐利亚为20%。北威州为18%。比例最低的是莱法州和萨尔州，为12%。整体而言，德国全境有18%企业将裁员。这一比例在统一后的新联邦州平均为14%。在老联邦州为19%。
乐然/洪沙 (Ifo经济研究所）
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欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式
大众集团
2019年3月，大众汽车称，将裁减最多7000岗位，至2023年，实现每年节约59亿欧元的目标。同年11月，大众旗下豪华车品牌奥迪宣布，至2025年，裁员十分之一，总数9500人，以期实现电动化转型。
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PSA（标志/雪铁龙）集团，菲亚特/克莱斯勒
PSA集团旗下的德国欧宝（Opel）今年2月宣布，至2025年7月，实施裁减计划，为此，将为员工重新开放自愿离职项目。计划与PSA联姻的菲亚特/克莱斯勒表示，为避免减产，经理层赞同安排员工特别休假，在2022年重返工作岗位。与PSA合并有可能每年节省37亿欧元成本。
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宝马
去年11月，宝马管理层与工会达成协议，经由减少员工红利及相关福利降低成本，以避免采取“极端措施”。宝马称，将力求保持员工数量，加强软件开发，平衡其它领域的裁减。
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戴姆勒
今年2月，德国《商报》报道说，戴姆勒正强化其降低成本措施，计划裁员最多1.5万人。戴姆勒方面拒绝对此报道置评。不过，首席执行官凯伦纽斯（Ola Kaellenius）当月曾表示，未来3年，戴姆勒集团将在全球范围裁减1100名高管，约为管理层岗位的十分之一。该康采恩还宣布，将优化组织结构，消除梅斯德斯-奔驰集团和戴姆勒总部之间的双重架构。
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沃尔沃
2019年7月，沃尔沃宣布，计划节约固定成本20亿瑞典克朗（2.14亿美元），并称，节约措施将导致在2019年下半年和2020年上半年增加效益。
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欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式
捷豹路虎
今年2月，英国最大汽车品牌捷豹路虎（JAGUAR LAND ROVER）宣布，作为对需求减少的反应措施，计划在英国的两家工厂减产或在特定的日子停产，以降低成本。此前一个月，该公司曾表示，将减裁英国北部哈利伍德（Halewood）厂4500员工中的十分之一，并转变生产模式，以提高效益。
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雷诺
在十年来首次出现全年亏损后，这个法国汽车制造商宣布，计划在未来3年降低成本20亿欧元，并且不排除裁员可能性。
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博世
今年1月，这家德国公司表示，将经由缩短工时等措施减少降低成本，但拒绝提供在全球可能裁员的数字。
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大陆集团
去年11月，这家德国汽车配件供应商宣布，计划削减引擎制造能力。此举有可能导致至2028年减少5040个岗位。
作者: 凝练（摘编）