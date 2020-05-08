 研究：德国近两成企业计划裁员 | 经济纵横 | DW | 12.05.2020

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经济危机

研究：德国近两成企业计划裁员

德国Ifo经济研究所发布的一项景气调研显示，受新冠危机影响，德国许多行业都计划裁员。餐饮、酒店、旅行社和汽车行业计划裁员的企业比例最高。皮具和鞋类制造商有近一半计划裁员，但制药业却丝毫不受影响。

Deutschland l Arbeit schützt vor Armut nicht - Arbeitslosigkeit (picture alliance/dpa/J. Stratenschulte)

（德国之声中文网）"从现在起，危机将打击德国的就业市场"，德国Ifo经济研究所该项调查的负责人克劳斯·沃尔拉贝（Klaus Wohlrabe)这样说道。

调查显示，今年四月，德国餐饮业已有58%的经营者计划裁员或者不再延长部分员工的劳动合同。在酒店和旅行社中，这一比例分别为50%和43%。从事职业介绍的企业有57%计划裁员。律所、审计所、税务咨询所受影响较小，只有5%计划裁员。房地产商和建筑业分别只有2%和3%计划裁员。

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美国方面考虑对入境美国的外国旅客进行新冠病毒检测。西班牙新增感染人数继续减少。德国面临二战以来最严重经济衰退。 (29.04.2020)

在新冠疫情爆发的第一时间，德国政府以很快的速度推出了一系列保障企业生存和就业的措施。包括在各种危机中屡试不爽的“短时工作”制(Kurzarbeit)。同时，政府也推出了一系列财政政策，保护企业不至于在危机中破产倒闭。 (04.04.2020)

新冠疫情将给德国带来多大经济损失，造成多少就业岗位流失？德国各大经济研究所纷纷对疫情持续不同时间所带来的经济后果作出预估。Ifo经济研究所估计，至少将有100万人失业；若经济部份暂停运作3个月，德国将损失7290亿欧元。 (24.03.2020)

在加工行业中，受影响最大的是皮革、皮具、鞋类制造商，有高达48%的企业计划裁员。德国汽车行业则有39%的企业计划裁员。其它计划裁员企业占比较大的行业还包括：印刷及音像存储设备业（30%）、金属产品制造商（29%）、家具业（26%）、橡胶及塑料制造业（21%）、金属提炼与加工业（20%）、饮料生产业（20%）、电子设备制造业（19%）、机械制造（19%）。食品及饲料加工业也受到一定影响，有12%的企业计划裁员。纺织品业11%的企业计划裁员，成衣业中这一比例为9%。造纸及纸板业和化学工业受影响较小，只有5%的企业计划裁员。唯一没有裁员计划的是制药业。

Ifo的调查还显示，计划裁员的企业在各联邦州占比有所差异。计划裁员的企业在巴登符腾堡州占比最高，为22%。巴伐利亚为20%。北威州为18%。比例最低的是莱法州和萨尔州，为12%。整体而言，德国全境有18%企业将裁员。这一比例在统一后的新联邦州平均为14%。在老联邦州为19%。

乐然/洪沙  (Ifo经济研究所）

  • Wolfsburg | VW Logo am Verwaltungshochhaus (picture-alliance/dpa/S. Schuldt)

    欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式

    大众集团

    2019年3月，大众汽车称，将裁减最多7000岗位，至2023年，实现每年节约59亿欧元的目标。同年11月，大众旗下豪华车品牌奥迪宣布，至2025年，裁员十分之一，总数9500人，以期实现电动化转型。

  • Fiat Chrysler und PSA (picture-alliance/ZumaPress/A.M. Chang)

    欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式

    PSA（标志/雪铁龙）集团，菲亚特/克莱斯勒

    PSA集团旗下的德国欧宝（Opel）今年2月宣布，至2025年7月，实施裁减计划，为此，将为员工重新开放自愿离职项目。计划与PSA联姻的菲亚特/克莱斯勒表示，为避免减产，经理层赞同安排员工特别休假，在2022年重返工作岗位。与PSA合并有可能每年节省37亿欧元成本。

  • BMW i Hydrogen Next (Reuters/W. Rattay)

    欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式

    宝马

    去年11月，宝马管理层与工会达成协议，经由减少员工红利及相关福利降低成本，以避免采取“极端措施”。宝马称，将力求保持员工数量，加强软件开发，平衡其它领域的裁减。

  • Deutschland Stuttgart | Daimler-Werk in Untertürkheim (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式

    戴姆勒

    今年2月，德国《商报》报道说，戴姆勒正强化其降低成本措施，计划裁员最多1.5万人。戴姆勒方面拒绝对此报道置评。不过，首席执行官凯伦纽斯（Ola Kaellenius）当月曾表示，未来3年，戴姆勒集团将在全球范围裁减1100名高管，约为管理层岗位的十分之一。该康采恩还宣布，将优化组织结构，消除梅斯德斯-奔驰集团和戴姆勒总部之间的双重架构。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式

    沃尔沃

    2019年7月，沃尔沃宣布，计划节约固定成本20亿瑞典克朗（2.14亿美元），并称，节约措施将导致在2019年下半年和2020年上半年增加效益。

  • Logo Jaguar Land Rover (picture alliance/empics/d. Thompson)

    欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式

    捷豹路虎

    今年2月，英国最大汽车品牌捷豹路虎（JAGUAR LAND ROVER）宣布，作为对需求减少的反应措施，计划在英国的两家工厂减产或在特定的日子停产，以降低成本。此前一个月，该公司曾表示，将减裁英国北部哈利伍德（Halewood）厂4500员工中的十分之一，并转变生产模式，以提高效益。

  • Renault in Frankreich (picture-alliance/dpa/C. Ena)

    欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式

    雷诺

    在十年来首次出现全年亏损后，这个法国汽车制造商宣布，计划在未来3年降低成本20亿欧元，并且不排除裁员可能性。

  • Bosch Werk in Leinfelden-Echterdingen (picture-alliance/dpa)

    欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式

    博世

    今年1月，这家德国公司表示，将经由缩短工时等措施减少降低成本，但拒绝提供在全球可能裁员的数字。

  • Continental Chef schließt Werksschließungen für sein Unternehmen in Deutschland nicht aus (picture-alliance/ dpa)

    欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式

    大陆集团

    去年11月，这家德国汽车配件供应商宣布，计划削减引擎制造能力。此举有可能导致至2028年减少5040个岗位。

    作者: 凝练（摘编）


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