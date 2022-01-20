研究：德国经济过度依赖中国

（德国之声中文网）基尔世界经济研究所（IfW）警告说，德国在经济上同中国的纽带过于紧密。该所贸易问题研究专家朗哈默 （Rolf Langhammer）在周一（2月21日）发表的一份研究报告中指出， "德国公司正日益危险地依赖中国当局的善意。" 他警告说，德企 "将自己的技术转移到该国并可能被该国企业挤出市场，是在服务于中国的地缘政治权力要求。"

根据该项研究结果，1990年代以来，德企在华子公司和生产基地数量不断增加。 2019年，德国约7%的对外投资在中国实现，约890亿欧元。而2000 年，比例仅 1% 左右。在制造业--即化学、机械工程或汽车制造--德企对华投资在对外总投资中的占比更从 2% 升至14%（610 亿欧元）。

美国限制技术转让

相比之下，作为全球最大对外投资者的美国则往往避开这一增长区域，而侧重于投资欧洲：2020 年，只有大约 2% 的美资流入中国（1100 亿欧元），在制造业，为 6%（540 亿欧元）。朗哈默就此表示： "鉴于中国多年来一直是世界上发展最活跃的地区之一，并为企业提供了非常有利可图的销售市场，美企的这一谨慎态度更让人惊讶。"

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他指出， 中国还在逐步放宽限制， 许可外企进入美国人处于世界领先地位的服务领域，尽管如此，美方仍如此矜持，显然是因为对经由知识转让或与敏感、安全相关信息的监控技术被中方利用的担忧太大。

基尔世界经济研究所的报告指出，美国不仅实施针对在美设址的外企的投资管制以保护国家安全，而且也对美企在境外的扩张也实施监管，以确保敏感信息不落入他人之手。报告强调，而德国通过《对外贸易法》仅规范外企在徳经营活动。

汽车制造商的特殊依赖关系

朗哈默认为，"中国的目标是更能独立于他国，特别是制度性竞争对手美国，能自行生产关键技术。要做到这一点，该国目前尚需得到自己还不掌握的专业知识。" 他强调， 正因此，外国投资者必须意识到，一旦中方拥有了必要的技术知识，"外企就只能替当地供应商服务，以致被当地供应商取代。" 他指出，多年来，德国企业，尤其是汽车企业，一直在中国获利，而现在，它们对中国市场的依赖可能会成为问题。它们向中国企业提供了必要的专业知识，早晚会被中企所替代，并由此给中国在地缘政治竞争中拥有更强大谈判地位帮了大忙。"

（路透社, IfW）

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