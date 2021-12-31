研究：德国私人财富欧洲排名第一

（德国之声中文网）尽管受新冠大流性瘟疫影响，经济下滑，但大瘟疫首年，私人资产仍继续增长。瑞士金融服务再造研究所 (RSF) 周三（1月5日）在苏黎世公布了这一研究结果。

该研究涵盖了 16 个欧盟成员国以及瑞士。2020年，这些国家实际国内生产总值下降6.4%，而私人财富增长 3.9%，达69 万亿欧元之巨，为史上新高。

金融服务再造研究所所长鲁特曼表示，这表明，贫富差距继续加大，此一趋势还会持续。他说，"富人们还会在不断扩大的私人财富蛋糕中分得更大一块。"

作为对这一研究结果的反应，德国工会联合会 (DGB) 要求增加对富人征税，例如，经由新近提高的财产税。工会联合会主席团成员科尔泽尔（ Stefan Körzell ）还建议，制定更公正的遗产税，不再使企业继承人处于更受优惠的位置。他称，仅此一项便可为公共预算每年带来 50 至 70 亿欧元。他批评说，现行遗产税有利于超级富豪。

根据该研究报告，德国拥有欧洲最多的百万富翁：290万人；其次是英国和法国，各为 250万人。百万富翁密度则以瑞士为最，占总人口的14.1%。

金融服务再造研究所 2016 年由圣加仑大学、苏黎世联邦理工学院和管理咨询公司安永建立，作为智库，为金融服务业提供技术驱动的新商业模式。

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德国国民贫富差距大

另一项研究结果显示，在德国，几乎五分之一的全职工作者属于低收入群。根据德国工会联盟的汉斯·伯克勒基金会经济与社会科学研究所 (WSI) 周四发表的一项研究报告， 2020 年，德国全职工作者中约 18.7% 的收入不到平均月薪的三分之二，即最多 2284 欧元或更少。其中，女性受影响最大（ 25.4%），男性中低收入者的比例较低，为 15.4%。在餐饮业、借用工、农业和林业，这一比例尤高，超过一半的全职员工低薪工作。

该研究亦指出了德国东、西地区依然存在着明显差异。报告作者使用了联邦劳动总局 (BA)提供的薪酬数据：德国东部低工资收入者比例为 29.1%，西部是 16.4%。

(德新社，路透社）

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