研究：德国社会「中坚」变得更民粹

（德国之声中文网）贝塔斯曼基金会（Bertelsmann Stiftung）与柏林社会研究科学中心共同发布的最新一期"民粹主义晴雨表"（Populismusbarometer 2018）显示，德国的政治中间派面临被分化的危险，越来越多的选民接受了民粹主义观点。

根据这一报告，几乎有三分之一的德国选民在一定程度上赞同民粹主义主张。而完全不受民粹主义影响的选民比例从4年前的37%降到了现在的33%。

民调机构infratest在今年5月和8月分别对3400名德国选民进行了问卷调查。内容主要涉及受访者对三个民粹主义核心问题的态度：即反建制、反多元化以及渴望更多"主权"。

德国变脸

将近八分之一的受访者具有民粹主义观念，却仍然将自己定位为政治上的中间派。报告指出，这一趋势将使极右翼的德国选项党（AfD）受益。该党迄今以来试图通过淡化其民粹主义倾向，以吸引传统上的中间派选民。

在自认为属于中间派的受访者中，有13%的人不排除在下次选举中把票投给选项党的可能。"民粹主义就像特洛伊木马一样被选项党用来渗透中间派选民"，报告作者罗伯特·菲尔坎普（Robert Vehrkamp）和沃尔夫冈·默克尔（Wolfgang Merkel）如是说。

那么，德国的中间派大党为了争取选民，是否也应该走民粹路线？

默克尔的联盟党：只会输？

要寻找这个问题的答案，应该看一看默克尔领导的、由基民盟（CDU）和基社盟（CSU）组成的联盟党（Union）。在去年联邦议院大选中得票率创新低后，联盟党内民粹主义、反对移民的声音形成更大的发声平台。

贝塔斯曼基金会的报告警告说，联盟党如果主动去拉拢那些对民粹主义有好感的选民，不仅无法赢回已经倒向选项党的人，而且会让那些坚决拒绝民粹主义的选民产生反感。

报告显示，尽管民众中的民粹主义观念有抬头之势，但对之有好感的选民仍只占绝对少数：70%的受访者在立场上完全拒绝民粹主义，71%的人明确表示，任何情况下都不会投选项党的票。

如何赢回流失的选民？

在报告作者看来，德国的主要大党如果希望赢回被民粹主义党派拉走的选民，又对中间派的核心选民保持忠诚，可以在两个议题上着手。

首先，与欧洲其他国家的发展趋势相逆，推进欧洲一体化以及加强德国在其中作用，这一欧洲政策在德国依旧能赢得选民，包括倾向民粹主义的选民的支持。除选项党外，其他所有党派都能从力挺欧洲的立场获益。

最有效的拉近与选民距离的途径是聚焦社会公正议题，例如税收的再分配和住房问题。调查显示，大笔投资社会福利住房建设的政策将给任何一个党派额外带来15%的支持率，而且在民粹主义和非民粹主义选民中，这一比例是相同的。

"在一个文化和社会结构上日益分化的社会，福利和公正是（争取支持度的）最有力的议题"，作者之一沃尔夫冈·默克尔说："如果传统的大党派不主动关注，民粹主义者肯定会抓住这些议题。"