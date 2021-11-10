研究：德国成高质移民的首选之地

（德国之声中文网）根据企业管理咨询公司波士顿咨询公司(BCG)的调查，加拿大对国际人才的吸引力最高，接下来是美国，澳大利亚和德国。而对拥有学士学位并至少6万欧元年薪的群体，德国和加拿大则是首选的移民地点。经济学家哈诺斯（Johann Harnoss）指出：“原则上，德国已经比许多人想象的要开放得多。”他也参与了本次调研工作。他还补充道，特别面对高级人才，德国是世界上最开放的国家之一。

为了衡量一个国家是否有着宽松的移民政策，调查人员对移民人数最多的十个国家，还有日本和印度的工作签证授予情况进行了分析，比如是否在某种签证设置上限或在申请时就要求有工作合同。

但是为什么还是有德国缺少技术人员的说法呢？比勒费尔德大学研究员胡恩（Christina Hoon）表示，有些公司很容易帮办下签证：“相比之下，德国公司要想为级别较低的学者申请签证，则要困难得多。”

面对人口老龄化问题，在未来，劳务移民变得越来越重要。去年大约有4万人从非欧盟国家来到德国。经济学家哈诺斯认为这个数字还不够。

胡恩补充道，德国公司往往不善于处理文化多元的问题，即便他们的产品销往世界各地。她说："我认为在德国，有时对来自穆斯林国家的人仍持有保留态度。“

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《南德意志报》等



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