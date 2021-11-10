 研究：德国成高质移民的首选之地 | 经济纵横 | DW | 18.10.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

研究：德国成高质移民的首选之地

为了缓解专业人才短缺的问题，是否应该实施一个更为开放，更为不同的移民政策，这在德国是一个讨论了多年的话题。而今，波士顿咨询公司发布的一份报告得出了一个出人预料的结果：德国已成为各国年轻、受过良好教育的一个移民首选之地。除此之外，还有哪些国家受到高级人才的青睐？

Europa Visa - Blaue Karte für ausländische Fachkräfte

欧盟蓝卡是欧盟主要国家为了吸引非欧盟高技术人才到欧盟就业和生活而引进的欧盟工作许可证，截至2019年，德国已发放10万多张"蓝卡"。

DW.COM

新当选的德国联邦议院规模相当大，有735名议员。与此同时，新议院也变得更加多元化。更多议员来自有移民背景的家庭。这是一个机遇。

下周一，德国联邦总理府将举行专业人才峰会。德国联邦卫生部长施潘表示，德国卫生护理行业领域人才缺口极大，尤其需要外劳的补充。他强调对外劳的标准是：敬业，职业素质高，尊重德国价值。

联邦德国统计局报称，该国人口十年来首次未增长；与此同时，死亡人数增加，移民减少。

（德国之声中文网）根据企业管理咨询公司波士顿咨询公司(BCG)的调查，加拿大对国际人才的吸引力最高，接下来是美国，澳大利亚和德国。而对拥有学士学位并至少6万欧元年薪的群体，德国和加拿大则是首选的移民地点。经济学家哈诺斯（Johann Harnoss）指出：“原则上，德国已经比许多人想象的要开放得多。”他也参与了本次调研工作。他还补充道，特别面对高级人才，德国是世界上最开放的国家之一。

为了衡量一个国家是否有着宽松的移民政策，调查人员对移民人数最多的十个国家，还有日本和印度的工作签证授予情况进行了分析，比如是否在某种签证设置上限或在申请时就要求有工作合同。

但是为什么还是有德国缺少技术人员的说法呢？比勒费尔德大学研究员胡恩（Christina Hoon）表示，有些公司很容易帮办下签证：“相比之下，德国公司要想为级别较低的学者申请签证，则要困难得多。”

面对人口老龄化问题，在未来，劳务移民变得越来越重要。去年大约有4万人从非欧盟国家来到德国。经济学家哈诺斯认为这个数字还不够。

胡恩补充道，德国公司往往不善于处理文化多元的问题，即便他们的产品销往世界各地。她说："我认为在德国，有时对来自穆斯林国家的人仍持有保留态度。“

观看视频 00:57

合法移民途径有哪些？

 

《南德意志报》等


© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

ARCHIV - Eine Transall landet am 28.03.2013 auf einem Flugfeld in der Nähe des Feldlagers der Bundeswehr in Kundus, Afghanistan. Die Bundeswehr startet am Freitag (15.08.2014) Hilfsflüge in den Nordirak. Nach dpa-Informationen vom 14.08.2014 werden vier Transall-Flugzeuge über 30 Tonnen Sanitätsmaterial und Lebensmitteln nach Erbil im kurdischen Autonomiegebiet im Irak transportieren. Foto: Can Merey/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

一阿富汗空中导航员控告德国  10.11.2021

因在马扎里沙里夫为德国国防军工作多年后被抛弃不顾，一名阿富汗导航员起诉德意志联邦共和国。其律师周三（11月10日）表示，该男子及其家人要求得到赴德签证。 

Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

数百名移民试图从白俄罗斯边境进入欧盟 08.11.2021

白俄罗斯边防部门表示，目前有较大数量的移民正在从白俄罗斯步行前往波兰边境，该部门会“动用一切必要措施”确保边境安全。

Merkel Putin Telefon Kombobild

默克尔呼吁普京协助解决波白边境移民问题 10.11.2021

德国看守政府总理默克尔呼吁俄罗斯总统普京帮助解决目前在白俄罗斯和波兰边境地区出现的移民滞留问题。

广告

“我们正在下沉”

图瓦卢是一个有可能因气候变化而消失的太平洋岛国。该国外交部长站在过膝的海水中，向正在格拉斯哥举行的联合国气候变化大会发出呼吁。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  