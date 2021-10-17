 研究：德国成高质移民的首选之地 | 经济纵横 | DW | 18.10.2021

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经济纵横

研究：德国成高质移民的首选之地

为了缓解专业人才短缺的问题，是否应该实施一个更为开放，更为不同的移民政策，这在德国是一个讨论了多年的话题。而今，波士顿咨询公司发布的一份报告得出了一个出人预料的结果：德国已成为各国年轻、受过良好教育的一个移民首选之地。除此之外，还有哪些国家受到高级人才的青睐？

Europa Visa - Blaue Karte für ausländische Fachkräfte

欧盟蓝卡是欧盟主要国家为了吸引非欧盟高技术人才到欧盟就业和生活而引进的欧盟工作许可证，截至2019年，德国已发放10万多张"蓝卡"。

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新当选的德国联邦议院规模相当大，有735名议员。与此同时，新议院也变得更加多元化。更多议员来自有移民背景的家庭。这是一个机遇。

下周一，德国联邦总理府将举行专业人才峰会。德国联邦卫生部长施潘表示，德国卫生护理行业领域人才缺口极大，尤其需要外劳的补充。他强调对外劳的标准是：敬业，职业素质高，尊重德国价值。

联邦德国统计局报称，该国人口十年来首次未增长；与此同时，死亡人数增加，移民减少。

（德国之声中文网）根据企业管理咨询公司波士顿咨询公司(BCG)的调查，加拿大对国际人才的吸引力最高，接下来是美国，澳大利亚和德国。而对拥有学士学位并至少6万欧元年薪的群体，德国和加拿大则是首选的移民地点。经济学家哈诺斯（Johann Harnoss）指出：“原则上，德国已经比许多人想象的要开放得多。”他也参与了本次调研工作。他还补充道，特别面对高级人才，德国是世界上最开放的国家之一。

为了衡量一个国家是否有着宽松的移民政策，调查人员对移民人数最多的十个国家，还有日本和印度的工作签证授予情况进行了分析，比如是否在某种签证设置上限或在申请时就要求有工作合同。

但是为什么还是有德国缺少技术人员的说法呢？比勒费尔德大学研究员胡恩（Christina Hoon）表示，有些公司很容易帮办下签证：“相比之下，德国公司要想为级别较低的学者申请签证，则要困难得多。”

面对人口老龄化问题，在未来，劳务移民变得越来越重要。去年大约有4万人从非欧盟国家来到德国。经济学家哈诺斯认为这个数字还不够。

胡恩补充道，德国公司往往不善于处理文化多元的问题，即便他们的产品销往世界各地。她说："我认为在德国，有时对来自穆斯林国家的人仍持有保留态度。“

观看视频 00:57

合法移民途径有哪些？

 

《南德意志报》等


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