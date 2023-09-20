研究：德国对华投资保持高位

（德国之声中文网）据德国经济研究所的一项分析，今年头半年，德国企业在华投资达103亿欧元。这与去年同期创纪录的120亿欧元相比，虽略有下滑，但仍是次高记录。从2010年到2020年，这一数字最高也只是今年头半年的一半，通常要少得多。

德国经济研究所专家马特斯（Jürgen Matthes）表示，对华投资仍处于高位。德国对外直接投资中，对华投资的比重甚至攀升至16.4%。马特斯说，如此大的比重是前所未有的。

2022年头半年，对华投资在德国对外投资中所占的比重还仅为11.6%。而在疫情前的2019年，这一比重仅为5.1%。相形之下，今年头半年，德国对外投资总额明显下滑，从去年同期的1040亿欧元降至630亿欧元。

马特斯表示，总体而言，今年对华投资的趋势仍保持强劲。对华投资的主要资金来自于在华赚取的利润。

德国近四分之一直接投资流入亚洲

今年上半年，德国对其它亚洲地区的投资则约占对外投资总额的近9%。马特斯表示，这也是一个相对较高的比重。但中国所占的比重增幅更为显著。他认为："看来并未出现向中国以外拓展的多样化，正相反，中国在亚洲地区的意义进一步增加。"

也有中国专家分析认为，部分原因是少数大型企业如大众汽车和巴斯夫化工在加强对华投资，其余企业则更加谨慎，寻求在亚洲其它地区实现多样化。

马特斯还指出，引人注意的是，德国直接投资近四分之一流向亚洲。

德国政府敦促经济界在对华业务中实现"去风险"，以避免关键行业的依赖性。中国是德国最重要的贸易伙伴。德国总理肖尔茨呼吁企业界拓宽供应链，加强与其它亚洲国家的进出口贸易合作。

什么是脱钩？什么是去风险？

欧盟贸易专员即将访华 或谈及电动汽车补贴

与此同时，欧盟贸易专员多姆布罗夫斯基（Valdis Dombrovskis）即将访华之际，欧盟在华商会表示，希望届时双方能谈及欧中贸易不平衡的这一历史问题。

下周一，来自拉脱维亚的欧盟贸易专员将在北京与中国副总理何立峰举行会晤。

欧盟商会主席埃斯克隆德（Jens Eskelund）预计，届时双方也将谈及上周欧盟宣布将对中国扶持电动汽车制造商展开调查。"我相信中国方面也会对欧盟提出许多问题。"欧盟指责中国通过国家补贴人为压低了电动汽车的市场价格。

中国外交部周三表示，欧盟的措施违反了国际经贸准则。外交部发言人毛宁表示："欧盟方面应当认真倾听业界呼声，为各国企业提供公平、非歧视、可预期的市场环境。"

抢攻欧洲市场 中国电动车成慕尼黑车展亮点

（路透社、德新社）

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