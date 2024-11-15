研究：德国人对民主满意度创新低 排外氛围升高

在德国政府解体，准备迎接提前大选之际，一项最新研究显示，德国民众对当前民主政治的满意度创下新低。与此同时，有排外、崇尚威权等极右观念的人群扩大。

（德国之声中文网） 德国莱比锡大学今年早些时候进行的一项有代表性的系列调查 显示，虽然接近9成的德国人仍然认可和赞同民主作为理念，但被问到民主"目前在德国的运作状况"，只有42.3%的受访者表示满意，低于两年前57.7%。

这也是该调查2006年开始触及这一问题以来，对民主满意度最低的一次。在德国东部，仅有29.7%的受访者对目前德国的民主政治感到满意，远远低于西部的45.5%。

研究报告主笔德克尔（Oliver Decker）教授解释说，分析显示，对日常民主运作不满意的人，其不满往往集中在政治人物和政党身上。抱怨自身影响力不足的人中，不少人不愿接受妥协选项，而要求自己的看法得到完全贯彻。人们在同政治和国家机构打交道过程中感到不满的另一个原因是官僚主义。

调查还得出结果，有大约两至三成的德国人具有排外倾向。其中31.5%的德东居民有排外观念，在西部这一比例为19.3%。在德国西部居民中，60岁以上的人群中排外观念最为普遍，而在东部，则是31岁到60岁之间的群体。

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选项党支持者对独裁者更有好感

调查报告的作者之一海勒（Ayline Heller）对德新社表示，"排外"往往是走向右翼极端主义的"入门毒品"，这一仇怨情绪增加的一个原因是，公共生活中越来越多从前会引起侧目的越界言论如今得到容忍，这种红线的推移与社会氛围的变化和政治讨论的态度激化有关。

如果综合观察右翼极端主义的多种面向，包括沙文主义、粉饰纳粹主义、反犹主义、社会达尔文主义以及赞同右翼威权专制，德国东部和西部的差别并不明显。调查得出结论，具有完整稳固的极右翼世界观的德国人在东部和西部的比例都是4.5%。

在对右翼威权专制有好感的受访者中，德国选项党（AfD）支持者的比例最高；选项党选民中，具有沙文主义倾向的人的比例也是最高的，其次为自民党（FDP）和联盟党（CDU/CSU）选民。

此外，在几乎所有的社会不满和仇恨情绪中，涉及的男性比例均明显高于女性。

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未来充满不确定

报告作者认为，调查表明，很多德国人对未来充满不确定感，一些人继而在排斥"外来者"和反对社会的多元化进步中寻求自身的认同。

不过社会心理学教授德克尔指出，尽管很多人对民主抱有质疑，但这并不意味着，威权主义或极右的解决方案会在民众中得到广泛的共鸣。

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德国联邦政府反歧视专员阿塔曼（Ferda Ataman）则认为，有关调查研究的结果应引起警觉，"如果继续这样发展下去，我们岂不是会变成一个充斥不满和怨恨的国度"。她说，研究证明了许多德国人的日常观察，针对某些群体的仇恨在德国达到了一个新的维度， "上百万人在日常生活中感受到歧视。"

莱比锡大学的"威权主义研究"自2002年以来定期进行，调查德国民众中威权主义等反民主倾向。本次有2500名居民参加了问卷。

（德新社、莱比锡大学）

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