研究：德国乃至全球公司破产数量将大幅增加

（德国之声中文网）法国裕利安怡（Allianz Trade）金融保险公司本周公布了一份最新的破产研究报告。这份报告预计2024年德国破产案例同上一年相比将增长13%，达到近20300件，高于 2019年新冠大流行开始前的水平。

报告指出，破产案例可能会大幅增加的主要原因是德国经济持续疲软、结构性挑战和融资条件困难。

裕利安怡的专家博加茨（Milo Bogaerts）解释说，去年下半年这一趋势已经形成。酒店业、贸易和建筑业受到的影响尤其严重。

德国经济究竟出了什么问题？

报告称，预计这一发展趋势要到2025年才会稳定下来，届时德国的破产案件将接近20000 起。 研究指出，到那时德国经济才有望复苏。

研究显示，今年伊始，大多数工业化国家的破产企业数量都高于危机前的水平。裕利安怡预测，世界经济增长持续低迷、贸易问题和“地缘政治不确定性”也可能导致全球破产企业数量增加。

研究预测，今年全球破产率将比上年增加9%，特别是在美国、西班牙（分别增加28%）和荷兰（增加31%）会有大量企业宣布破产。

经济衰退来了——德国该怎么办？

（法新社）

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