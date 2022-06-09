研究：德产纯电车在中国市场占有率翻一番

（德国之声中文网）普华永道合伙人库纳特（Felix Kuhnert ）称，在中华人民共和国，德国汽车商首季共售出100万辆纯电动车（BEV）--占全球所有新注册电动车的三分之二。他指出，凭借新车型，德企在中华人民共和国的BEV市场份额增至4%，与去年同期相比，翻了一番。

纯电动车在中国市场所有新注册汽车中占15%，在最重要的欧洲市场为13%，在韩国是7%，美国为5%，在日本占1%。在欧洲，交付瓶颈使得混合动力汽车的市场份额缩小，交货时间越来越长，甚至中止订单，欧洲制造商转而致力于确保纯电动车的市场份额。

包括蔚来在内的本土纯电动车车商是德国车商强劲的竞争对手

俄罗斯入侵乌克兰战争导致电池原材料锂、镍和钴的价格暴涨及供应瓶颈。普华永道汽车专家诺伊豪森（ Jörn Neuhausen ）指出：“未来，是否能获得关键原材料将与是否拥有汽车和软件开发的技术优势同样重要。” 就西方汽车商而言，他认为，除了投资本地电池生产和在欧、美建设千兆工厂外，为减少对不稳定供应链的依赖性，同原材料生产商的伙伴关系也将在未来扮演更大角色。

哪几款电动车全球最受欢迎？ 2019年最受欢迎的电动车 2019年，特斯拉3型是上牌照次数最多的电动汽车。已经有将近44.5万辆新车上路。在美国，一辆特斯拉3的价格至少要37990美元。特斯拉老板埃隆·马斯克今年6月强调："最让我感到困扰的是，我们的这款汽车还不够便宜。我们必须为此努力。"

哪几款电动车全球最受欢迎？ 第二名日产 2019年，日产Leaf型电动车紧随特斯拉3型之后，排名第２。销量约为43.4万辆。去年日系车企的日子还算好过。但是今年，日产十一年来首次出现亏损，损失近60亿欧元。

哪几款电动车全球最受欢迎？ 特斯拉S型排名第三 在2019年最受欢迎的电动车中，特斯拉S型排名第三 。2020年，特斯拉和保时捷一样，是新冠危机中的赢家。德国汽车专家杜登霍夫（ Ferdinand Dudenhöffer）表示："当大家都在减少产能的时候，特斯拉却在实施一项庞大的增长计划”——在勃兰登堡建造生产特斯拉Y型的新工厂。

哪几款电动车全球最受欢迎？ 为续航做出妥协 排名第四的是三菱油电混合动力车。在未来两年内，三菱还将提供纯电动汽车。但只针对亚洲的客户。其他地区则由合作伙伴雷诺和日产覆盖。

哪几款电动车全球最受欢迎？ 油电混合大牌 油电混合动力车依然受欢迎。丰田的油电混合动力车普锐斯早在1997年就在日本首次亮相，2001年在德国上市。2019年，丰田普锐斯油电混合动力车在全球销售了近21万辆。不过，该日本汽车制造商未来更看好燃料电池技术。

哪几款电动车全球最受欢迎？ 北汽？从未听说过！ 中国的电动汽车生意如此兴隆，这在欧洲是无法想象的。北汽生产的EU系电动车成为2019年中国市场上最畅销的汽车，而且在国际上的销量也不错。北汽计划从2025年起只生产电动汽车，尽管中国销售的汽车95%以上仍是燃油车。

哪几款电动车全球最受欢迎？ 曾几何时 雪佛兰VOLT 2019年美国通用汽车的雪佛兰Volt在全球销量排名第8位。该车于2007年首次亮相，是对特斯拉前一年推出的电动跑车Roadster做出的快速回应。不过雪佛兰Volt直到2010年才上市，目前已不再生产。但是，美国通用汽车计划在2023年之前至少推出20款新型电动车。

哪几款电动车全球最受欢迎？ 小巧玲珑 雷诺Zoe在欧洲非常受欢迎。它是2020年上半年欧洲最畅销的电动车。去年，在全球最受欢迎的电动汽车中，这种小型电动汽车排名第9。德国人在选用电动车时，也很喜欢选择雷诺Zoe。

哪几款电动车全球最受欢迎？ 终于有了一款德国电动车 尽管排在第十位，但是终于出现了宝马i3这款德国电动车。长期以来，这家德国汽车制造商一直被指责在电动汽车领域没有什么作为。如今这种状况将改变。明年年底前，宝马计划推出5款纯电动车投放市场。



（德新社）

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