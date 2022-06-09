研究：德产纯电车在中国市场占有率翻一番

根据国际著名咨询公司普华永道（ PwC: ）的一项研究结果，德国汽车制造商在中国这个最大市场的纯电动车领域成绩显著 。
（德国之声中文网）普华永道合伙人库纳特（Felix Kuhnert ）称，在中华人民共和国，德国汽车商首季共售出100万辆纯电动车（BEV）--占全球所有新注册电动车的三分之二。他指出，凭借新车型，德企在中华人民共和国的BEV市场份额增至4%，与去年同期相比，翻了一番。
纯电动车在中国市场所有新注册汽车中占15%，在最重要的欧洲市场为13%，在韩国是7%，美国为5%，在日本占1%。在欧洲，交付瓶颈使得混合动力汽车的市场份额缩小，交货时间越来越长，甚至中止订单，欧洲制造商转而致力于确保纯电动车的市场份额。
俄罗斯入侵乌克兰战争导致电池原材料锂、镍和钴的价格暴涨及供应瓶颈。普华永道汽车专家诺伊豪森（ Jörn Neuhausen ）指出：“未来，是否能获得关键原材料将与是否拥有汽车和软件开发的技术优势同样重要。” 就西方汽车商而言，他认为，除了投资本地电池生产和在欧、美建设千兆工厂外，为减少对不稳定供应链的依赖性，同原材料生产商的伙伴关系也将在未来扮演更大角色。
（德新社）
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宝马集团去年在中国的年度销售量创新高，但大众汽车销量却下滑了14.8%，大众中国区总裁冯思翰认为是受到半导体短缺、新冠疫情和停摆措施影响。专家指出，宝马的采购流程比大众更能灵活应对疫情和芯片短缺带来的冲击。
吉利汽车29日宣布，要与谷歌母公司Alphabet旗下的Waymo生产无人驾驶电动出租车，预计在未来几年内开进美国市场。随着电动车成为绿能时代的关键科技，美中在该领域呈现了复杂的竞合关系。
德国慕尼黑大学经济学研究所(ifo)10月4日公布了最新一期的德国汽车业景气指数：和今年8月的32.0相比，9月的指数大幅下挫到13.2。而就在今年7月，该指数尚有52.9。与此同时，电动车厂商特斯拉则逆势迅猛增长。