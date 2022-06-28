研究：“对口援疆”如何影响全球产业链

（德国之声中文网）美国于2022年6月21日开始执行《防止强迫维吾尔人劳动法》，法律将禁止所有与新疆存在关联的产品进入美国。该法律假定所有的这些产品都是通过强迫劳动制造而成，并在美国边境进行拦截。如果要进口涉及新疆的产品，需要提供没有使用强迫劳动的证明。

在中国已经成为全球供应链中不可或缺的一环之后，该项法律在执行时将会遇到许多困难，一家公司在进口生产于中国的商品时，亦很难判定，该商品是否涉及了被迫工作的新疆劳工。

位于美国华盛顿的C4ADS（先进国防研究中心） 是一个非营利组织，致力于打击威胁全球和平与安全的非法网络，曾多次发布有关中国当局侵犯维吾尔穆斯林和其他少数民族的权益的的报告。6月30日，该组织发布了了标题为“换档” （Shifting Gears）的报告，旨在勾勒出中国是怎样在过去的二十年里，将位于东部沿海的产业逐渐转移到新疆维吾尔自治区的。并希望这一份报告，能够帮助海外公司在选择位于中国的供应商时做好尽责调查，尽可能避免涉及强迫劳动的产品。

此份报告的作者是妮可·莫格雷特（Nicole Morgret），一名任职于C4ADS人类安全项目组的分析师。她在过去数年中都致力于和维吾尔人权益有关的研究。在谈到写作这份报告的目的时，她对德国之声中文网表示：“这份报告的目的在于制定一个框架，以帮助希望将供应链撤出新疆地区的公司，也希望法案（即上文所提《防止强迫维吾尔人劳动法》）的实施能激励越来越多的公司远离该地区。”

北京力推“对口援疆”

在报告中，莫格雷特提到了一个名为“对口援疆”的计划，即中国政府要求北京、天津、上海、广东、辽宁、深圳等十九个省市承担起对口支援新疆的任务。根据莫格雷特的总结，在该计划的指导下，有三种方法可以将东部沿海地区的工业向新疆转移，在利用新疆廉价劳动力的同时，同化维吾尔穆斯林和其他少数民族，限制这些少数民族发展本民族的文化，而这三种方法在执行时互相之间又有重叠。在三种方法分别为：政府建设工业园区；大型国有企业将劳动力密集型产业如纺织业等向新疆地区转移；私营企业在水电费减免等优惠政策的的激励下向新疆转移。

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该计划始于2010年，那一年举行了第一次中央新疆工作座谈会，当时主持会议的还是时任中共中央总书记胡锦涛。2014年，习近平主持召开第二次中央新疆工作座谈会，他在会上表示：“对口援疆是国家战略，必须长期坚持，把对口援疆工作打造成加强民族团结的工程。”中国官方媒体新华社在2021年的报道中这样描述这项计划：“2010年，新一轮对口援疆工作启动。涵盖经济、科技、教育、医疗、人才等全方位支援新疆的机制，为天山南北发展注入澎湃动力”，并将该计划的成就概括为“帮助新疆300余万农村贫困人口告别贫困，2500多万新疆各族人民同步圆梦小康”。

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但是莫格雷特认为，维吾尔族人的故事并没有中国媒体所描述这么美好，事实是维吾尔族人“为这些工厂提供了廉价的劳动力”，“而中国的制造业正好也需要大量的廉价劳动力，否则，很多工厂会向柬埔寨等国家转移”。而报告中也提到，于2009年后成立的位于新疆的公司里，汉人占据了绝对多数的领导席位。她在区分了汉语和突厥语系（由维吾尔族、哈萨克族、土库曼族等少数民族使用）名字后发现，2009年后成立的40293间制造业公司中，只有12.5%的法人代表的名字是突厥语系的，亦仅有14%的公司至少有一名使用突厥语系名字的股东。少数民族在公司领导层中所占的比例除了2016年略高以外，近年来并没有上升的趋势。

产业链转移与文化同化

在谈到中国媒体上描绘的维吾尔人因为在工厂工作而脱离贫困，过上了更现代化的生活时，莫格雷特告诉德国之声中文网：“中国在二十一世纪初就想把维吾尔族人转移进工厂工作，但当时的计划失败了”，“当你考虑到正在发生的事情，对使用维吾尔语的限制，人们被关押在‘再教育营’里面，你很难说，这些维吾尔族人是自愿去这些工厂工作的。”她接着补充：“在这些工厂里，人们把自己族裔的文化强加给这些维吾尔族人。”

记者查询到由北京大学社会学研究所所长马戎在2007年发表的一篇论文。其中表示，二十一世纪初，新疆除了汉族和回族以外的少数民族劳动力很少有从农牧业转移到制造业和服务业的。2000年普查时，维吾尔族劳动力当中有80.5%仍属于农业劳动者。

一切直到“对口援疆”计划开始施行后才有了较大的改变。莫格雷特将这样的现象称为“文化灭绝”（culture genocide）。在她的报告中，几个案例分析也有提到一些汉族领导在文化上的控制。有公司的妇女员工委员会通过心理咨询等途径“帮助少数民族女员工彻底改变其思想”，并且在公司中为员工，特别是汉族男员工和维吾尔族女员工进行配对，并举行集体婚礼。

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莫格雷特同时也强调，虽然亦有关于再教育营把被关押人士送到工厂强迫他们工作的新闻报道，但她此次的这份报告主旨并非揭露“再教育营”等机构对于维吾尔族人的压迫，而是更多关注那些在新疆工业园区的工厂，关注的是中国政府如何把东部沿海地区的工业和汉族商人迁移到新疆来，以及这样的工厂是如何成为全球产业链中的一环。

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厂商面临抉择

莫格雷特希望海外公司在从中国进口产品时，应该采取非常慎重的态度，哪怕是与总部在中国东部沿海的公司签订供应合同。因为这些公司可能与新疆地区的强迫劳动有千丝万缕的联系。她表示中国地区的公司的注册信息等相对来说是比较透明的，可以在网上查到公司的法人、投资人、子公司等信息。如果一家公司有投资新疆地区的子公司，或者公司的主要领导人和新疆地区的公司的主要领导人有重合时，则需要额外小心。其他应该注意的点则包括公司是否与新疆地区的工业园区，或者“对口援疆”计划等有关联。为了方便美国公司进行尽责调查，C4ADS同步发布了一个数据库，里面列出了一千六百多家总部在新疆以外地区，但是在新疆地区有子公司或者从事生产活动的企业的名字。

在提到对未来的展望时，莫格雷特认为西方世界的制裁并不足以让中国停止目前所做的一切，事实上，有不少中国品牌，例如鸿星尔克，已经把支持新疆作为了一个卖点。2021年，国外品牌因为抵制新疆棉花而遭到中国消费者的抵制，鸿星尔克官方表态会支持新疆棉花则赢得了不少中国人的好感。这家企业现在于新疆投资服装生产基地。莫格雷特预测，未来的企业可能必须要做出一个选择，如果他们选择遵守西方世界的规定，那么他们必须要在供应链上与新疆切割，而鸿星尔克这样的中国品牌则会面临失去西方市场。“品牌必须要在这两个选项中选择一个。”

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “再教育营” 中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “去极端化” 中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 系统性侵权的指责 人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 向国际刑事法院提告 2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 土耳其：从谴责到沉默 在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 国际法概念 美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 美国：新政府接过既成事实 2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 英国首相：是法律问题 英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 呼吁调查 英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 加拿大：国会通过、政府弃权 加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 荷兰：议会通过动议 政府先不跟进 荷兰议会2月25日通过一项不具约束力的动议，称中国在新疆对待维吾尔穆斯林的方式属于「种族灭绝」。首相吕特(Mark Rutte，图)所属的政党对该动议案投下反对票。荷兰外长布洛克(Stef Blok)表示，政府不想使用「种族灭绝」这个字眼，因为联合国和国际法庭都尚未做出相关认定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 2018年以来新疆人口出生率大幅下降 新疆社会科学院2020年9月公布《关于境外炒作新疆人口问题的研究报告》，称近年来新疆人口持续增长，其中维吾尔族人口增幅和出生率均高于全疆平均水平，所谓“种族灭绝”没有任何根据，并称2018年新疆人口增长出现下降，是全面落实计划生育政策的结果，也是新疆经济社会发展和各族群众生育观念转变的体现。中国官方统计数据显示，新疆2010至2017年的人口出生率均在15‰左右，其中2014年为16.44‰。但2018年，新疆的人口出生率降至10.69‰，2019年降至8.14‰。新疆人口自然增长率2017年为11.4‰,2019年跌至3.69‰。



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