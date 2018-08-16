研究：定期休假的人更长寿

（德国之声中文网）在慕尼黑举行的欧洲心脏病学会（ESC）大会上，赫尔辛基大学的医学人员介绍了一项新研究，其结论是"休假可以延长寿命"。该研究同时在《营养、健康与老龄化》期刊上发表。

该研究历时40余年，有1222名受试者，他们都是1919年至1934年之间出生的男性高管。这些受试者在1974年被纳入了"赫尔辛基商人研究"（Helsinki Businessmen Study，一项对于临床流行病学的纵向研究）。截至2014年的数据评估显示了睡眠时间、工作强度和假期长度之间的相关性。

研究显示，那些经常休较长年假的受试者，其死亡率低于那些每年休假不足三周的受试者。休假较少的人群在退休年龄前死亡的风险机率，比那些休假较多的人群高出37%。

此外，那些休假较少、工作更多的受试者，也面临更多压力，一般睡得也比那些休假较多的人要少。

研究人员得出的结论是：即便生活方式很健康，也无法弥补休息不足带来的负面影响。



"不要以为在其他方面拥有健康的生活方式，就可以抵消工作强度太大、不休假的影响"，赫尔辛基大学的斯川伯格（Timo Strandberg）教授说。"休假可以成为释放压力的好途径。"

王凡/叶宣（德广联，欧洲心脏病学会网站）