 研究：定期休假的人更长寿 | 科技环境 | DW | 29.08.2018

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科技环境

研究：定期休假的人更长寿

对于广大注重休闲的朋友们，这个消息再好不过：一项最新研究发现：休假可以延年益寿。而工作狂们则要注意了！

DW Euromaxx Urlaub (Reuters)

阳光海滩，谁不喜欢？

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德国人以酷爱徒步旅行而闻名。徒步旅行既可以强身健体，又可以领略沿途的自然风光和历史文化，因此，三分之二的德国人都会定期出门远足。 (27.05.2018)

“去室外呼吸新鲜空气！”这是人们经常听到的建议，据称呼吸新鲜空气叶特别有益健康。新鲜空气甚至可以起到防癌的作用。这只是一种说法，还是真的如此呢？ (16.06.2018)

很多人“都梦想仗剑走天涯”，而他们让梦想成为现实：从威海开着一辆五菱，退休的黄黎黎带着老婆自驾横穿欧洲大陆。出于节省开销和旅行方便考虑，两人一路上吃住都在车后座，却说这一切“没有难度”，遇到“一路好人”。 (13.07.2018)

（德国之声中文网）在慕尼黑举行的欧洲心脏病学会（ESC）大会上，赫尔辛基大学的医学人员介绍了一项新研究，其结论是"休假可以延长寿命"。该研究同时在《营养、健康与老龄化》期刊上发表。

该研究历时40余年，有1222名受试者，他们都是1919年至1934年之间出生的男性高管。这些受试者在1974年被纳入了"赫尔辛基商人研究"（Helsinki Businessmen Study，一项对于临床流行病学的纵向研究）。截至2014年的数据评估显示了睡眠时间、工作强度和假期长度之间的相关性。

研究显示，那些经常休较长年假的受试者，其死亡率低于那些每年休假不足三周的受试者。休假较少的人群在退休年龄前死亡的风险机率，比那些休假较多的人群高出37%。

此外，那些休假较少、工作更多的受试者，也面临更多压力，一般睡得也比那些休假较多的人要少。

Symbolbild Urlaubsvorbereitungen (picture-alliance/dpa/C. Klose)

收拾行装，来一场说走就走的旅行？

研究人员得出的结论是：即便生活方式很健康，也无法弥补休息不足带来的负面影响。

"不要以为在其他方面拥有健康的生活方式，就可以抵消工作强度太大、不休假的影响"，赫尔辛基大学的斯川伯格（Timo Strandberg）教授说。"休假可以成为释放压力的好途径。"

王凡/叶宣（德广联，欧洲心脏病学会网站）

  • Flash-Galerie Ostsee Strand Binz

    德国十大最美海滩

    沐浴在夏日阳光下的沙滩

    宾兹（Binz）位于波罗的海的吕根岛（Rügen Island） 。白色沙滩和沙滩椅是海滩上的特征。每到夏日，德国人会拖家带口“组团”上岛，一呆就是十天。吕根岛是德国最大的岛屿，岛上有很多海滩，宾兹就是其中之一。这片海滩的沙子以细腻柔和著称。

  • Usedom

    德国十大最美海滩

    拥有最长海滩

    乌泽多姆岛（Insel Usedom）拥有德国最长的海滩，全场42公里。岛上19世纪就已成热门旅游胜地。这里不仅受到很多明星的青睐，也是自行车爱好者的天堂。

  • Deutschland Luftbild von Sylt

    德国十大最美海滩

    百变天后

    夏天的叙尔特岛（Sylt） 是一个度假天堂，绵延的沙滩、特色主题派对，石勒苏益格-荷尔斯泰因州的叙尔特岛是德国最有人气的岛屿之一。白天，游客们在这个北海小岛享受静谧的阳光，到了夜晚，叙尔特岛摇身变做“夜店女郎”，这里的夜生活十分丰富，人们还有可能在酒吧或俱乐部里碰到一些眼熟的明星。

  • Deutschland Nordseeinsel Spiekeroog Strandkörbe am Strand

    德国十大最美海滩

    多恩浴场

    德国北海官方网站上将黑尔戈兰岛（Helgoland）上的多恩浴场（Düne）形容为岛上的“珍宝”。多恩浴场距离主岛黑尔戈兰岛仅1公里之遥。

  • Seebäder in Deutschland Juist

    德国十大最美海滩

    北德最美岛屿

    北德意志电视台（NDR）报道称，位于德国北部的尤斯特岛（Juist）是北德最美的岛屿。其海滩长达17公里，是东弗里斯兰群岛（ostfriesischen Insel）最长最窄的岛屿。

  • Sommer Deutschland 2012

    德国十大最美海滩

    浪漫吕根岛

    著名的白垩岩、滨临波罗的海、传统的海域沙滩以及芦苇铺顶的渔民小屋，这一切打造了在德国最受欢迎的度假地之一——吕根岛。瑟琳桥（Sellin）是当地知名的海域建筑物之一。这座桥长约400米，一直伸向大海。

  • Webcam der Woche Grömitz

    德国十大最美海滩

    北海上的“睡美人”

    巴尔特鲁姆岛(Baltrum) 是下萨克森北海浅滩国家公园(Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer) 的一部分，是东弗里斯兰群岛上7个可居住岛屿中最小的一个，有着北海睡美人的称号。

  • Drachen Strand Wind

    德国十大最美海滩

    适合儿童玩耍的沙滩

    据德国媒体介绍，圣彼得-奥尔丁格(Sankt Peter-Ording)海滩每年接待25万度假游客，每天接待40万一日游观光客。不只是夏天，这里一年四季都举办各种竞技、音乐和大型活动。例如图片上的风筝节。由于海滩上的海岸线平坦，因此这里也适合儿童玩耍。

  • Langzeitbelichtung der Ostsee

    德国十大最美海滩

    仙境

    非什郎特-达斯-兹因斯特（Fischland-Darss-Zingst）的自然风光犹如仙境一般，位于波罗的海与浅海湾的怀抱中。由于岛上风光宜人，因此也吸引艺术家前往创作。

  • Strand von Timmendorf

    德国十大最美海滩

    夏天来了，别错过！

    蒂门多夫（Timmendorfer Strand）不仅是一个海滩的名字，而且还是一个镇，属于石勒苏益格 - 荷尔斯泰因州。当地有许多餐馆、酒店和旅游配套设施，以海滩宽阔著称。


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