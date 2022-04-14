 研究：女性較難脫離「長新冠」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.04.2022

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研究：女性較難脫離「長新冠」

與病毒共存逐漸成為世界主流，但不少人仍受「長新冠」困擾，研究顯示女性和肥胖者較難完全康復。而世界衛生組織警告，隨著各國檢測率大減，將更難看清病毒的演變模式。

Weltspiegel 31.03.2021 | Indien | Marilyn Monroe Covid Graffiti in Mumbai

研究發現女性完全康復的比率較男性低33%

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欧盟统计局表示，乌克兰战争和中国新冠疫情对经济的影响正在继续推动价格上涨，3月份欧元区通货膨胀率已达到欧元问世以来的最高水平。

一場疫情，兩種路線。上海抗疫封城，手段強硬卻步調凌亂。中國獨立學者吳強接受德國之聲訪問時指出，習近平的「動態清零」總方針被賦予了階級鬥爭的內涵。上海與中央關於「動態清零」及「與病毒共存」的拉扯背後，體現的其實是一場鬥爭。

（德國之聲中文網）醫學期刊《柳葉刀・呼吸醫學》近日發表英國一項關於「長新冠」（long covid）的研究，發現因新冠病毒住院的患者中，一年後只有約四分之一人完全康復。

報告指，女性完全康復的比率較男性低33%，而住院期間曾使用呼吸機以及肥胖人士的風險更大。

該項研究在2020年3月至2021年4月期間進行，追蹤了從39家英國醫院出院、2320名新冠患者，只有26%的人在出院5個月後表示感覺完全康復，一年後微升至28.9%。

他們最常見的症狀包括呼吸困難、疲勞、肌肉疼痛、睡眠不佳和精神健康受損。

有份領導研究的萊斯特大學教授布萊特林（Christopher Brightling）表示，「長新冠」患者群體龐大且迅速增加，社會有迫切需要提供足夠的醫療保健服務，「如果沒有有效的治療方法，長新冠有可能成為一種高度流行、新的長期疾病」。

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation

世衛總幹事譚德塞強調疫情仍未結束

世衛：檢測率下降難看清病毒演變

另一方面，世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周二（26日）在記者會上警告，由於各國新冠檢測率下降，世衛收到有關傳播和測序的資訊越來越少，難以看清病毒的演變模式。

他表示，上周全球錄得的病亡案例僅1.5萬，為2020年3月以來最低的單周數據，儘管這是「讓人樂見的趨勢」，但也可能是篩檢量大減的結果。

譚德塞強調疫情仍未結束，還有可能出現危險的新變種病毒。他直言：「就致命病毒來說，無知不是福。」

（法新社、路透社）

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