 研究:女性新冠肺炎患者存活率较高 | 科技环境 | DW | 09.03.2020

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科技环境

研究:女性新冠肺炎患者存活率较高

根据中国几项调查研究报告，新冠肺炎疫情中，男性身体症状较多，占死亡人数的70％。其他研究则指出，前线女性医疗工作者较容易出现焦虑和抑郁症状。

China Coronavirus, (picture-alliance/Xinhua/W. Peiquan)

北京医院和宣武医院的医生发现，2002到2003年SARS暴发期间也报告了类似的性别差异，但与流感没有相关。图为自福建前往湖北协助的护理人员。

(德国之声中文网) 《南华早报》报导，根据武汉医师发表的两篇研究论文，新冠病毒在女性身中造成的症状没有那么严重，死亡率也比较低。

这项研究针对中国超过1千名患者，包括37名在武汉死亡的病人分析发现，男性受新冠肺炎影响较严重，也更容易死亡，占死亡人数的70％。

报告中也提到，老年男性更容易出现感染并发症的，导致严重甚至致命的呼吸系统疾病。

这项研究由武汉联合医院和北京同仁医院的研究人员共同撰写。他们被中央政府派往湖北省协助控制疫情。报告3月5日发表在medRxiv.org，还有待同行评审。

另一项对47例严重的新冠肺炎患者的早期研究发现，男性患者更可能先前就患有肺部疾病，导致续发感染。这种感染需要复杂的治疗方法，预后也较差。

这个研究发现，在两周期间，病情从恶化到危急的男性占总人数83％以上。根据2月27日在同一网站上发布的研究，男性仅占治愈人数的20％。

这项研究是由北京医院和宣武医院的医生针对武汉同济医院某分院的患者进行。

研究人员说，在2002到2003年SARS暴发期间也报告了类似的性别差异，但与流感没有相关。

此外，还有一项研究显示，许多女性在照顾新冠病毒患者时心理心理健康受损。

这项研究是由广州中山大学研究人员透过社交媒体平台微信发放在线问卷进行。研究指出，与确诊或疑似病例接触或在临床前线工作的护理师和其他女性更容易出现心理困扰。

研究人员对湖北以外地区的近5400名医生、护理师、临床助理和医学生进行调查，发现女性在疫情期间较长出现焦虑、抑郁或失眠的情况。与男性相比，女性受访者回报焦虑的比例高出2.4％，感到抑郁的比例高6.7％，失眠的比率高4.4％。

这项2月进行的研究调查已提交国际医学杂志《柳叶刀》进行同行评审。

结果符合早前研究

根据《柳叶刀》1月30日刊登中国科研团队的论文，在湖北省武汉金银潭医院在1月1日至1月20日期间收治的99位患者中，平均年龄为55.5岁，67例为男性，32例为女性。论文的作者提到，非典（SARS）和中东呼吸综合征（MERS）的感染者中，男性患者的比例也高于女性。女性的病毒易感性略低可能是因为X染色体和性腺激素的保护，而这二者在先天性和适应性免疫中起着重要作用。

另外，论文指出，被研究的99名患者中，50人患有慢性基础疾病，主要是心脑血管疾病和糖尿病，这与中东呼吸综合征类似。研究人员推断，新型冠状病毒更有可能感染患有慢性基础疾病的老年男性，因为这些患者的免疫功能较弱。

邹宗翰/杨威廉/安静 (综合报导)

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