 研究：大量新冠感染者未被发现 | 科技环境 | DW | 07.11.2020

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科技环境

研究：大量新冠感染者未被发现

研究人员随机调查了来自大约3000个慕尼黑家庭的5300人，进行了一项抗体研究，结果发现新冠感染远多于预期。

Deutschland München | Coronavirus: Fußgänger (Christoph Stache/AFP/Getty Images)

慕尼黑居民中有近2%接触过病毒

（德国之声中文网）慕尼黑大学（LMU）附属医院的热带病研究所进行的一项研究显示，慕尼黑居民中有1.8％的人在第一波疫情期间产生了新冠病毒抗体。 检测出抗体的人比例约是巴伐利亚州正式登记的新冠病毒病例的四倍。

抗体检测可以表明，某人是否受到过新冠感染。因此，这项研究可以估计未发现的病例数量，大部分被新冠感染的人只会出现轻微症状或完全没有迹象。

周边环境与感染率密切相关

研究负责人迈克尔·霍尔切尔（Michael Hölscher）表示，对德国而言，慕尼黑大学的这项研究比当地疫情的调查更有意义。为了从大约5300名14岁以上的志愿者那里抽血，25个研究团队已经奔波了大约两个月。

Coronavirus Südkorea Chuncheon Antikörpertest-Kit (picture-alliance/AP//Lee Jin-man)

抗体检测可获知你是否受到过新冠感染

这些受检测的家庭是随机选择的，但是在社区住宅中，小组每层楼仅访问一个住户，以便调查的更广泛。评估表明，在居民住宅内，甚至在200米的距离内，感染的频率也略高于预期。

研究发现，有抗体的人COVID-19的死亡率约为0.76％，这比季节性流感感染要高很多倍。

在最初受到严重影响的德国北威州甘格尔特（Gangelt）社区，与病毒学家亨德里克·斯特雷克（Hendrik Streeck）合作的研究人员在一项针对900名居民的研究中发现了与慕尼黑类似的未报告病例。但是，他们估计的死亡率仅为0.37％，当时只有7例死亡。

 

杨宇/达扬（法新社、德新社）

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