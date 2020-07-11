研究：多数新冠患者出现长期后遗症

（德国之声中文网）想要彻底摆脱新冠病毒似乎不是那么简单。新近一份来自中国的研究报告称，痊愈患者在很长一段时间里可能也不会真正恢复健康。

研究者们在专业刊物《柳叶刀》上发表的一篇论文中写道，肌肉疼痛、疲倦及恐惧、抑郁等心理障碍是感染新冠肺炎后最常见的长期后遗症。根据该文，住院治疗的新冠病人中约有3分之2在患病6个月后仍有一个或数个后遗症现象。

报告共同撰写人、中国医学科学院呼吸病学研究院副院长曹彬指出，研究表明，多数病人在治愈出院后至少还有某些染疫后遗症，说明了患者出院后继续疗治的 必要性，尤其是重症患者。

专家们研究了从2020年1月7日到5月29日从武汉金银潭医院治愈出院的共1733名感染者的情况。患者平均年龄57岁，52%为男性，48%为女性。他们当中的绝大多数（1172人）曾需供氧。6月中旬至9月初，病人再次接受调查。经由问卷、实验室及延续测试等手段，76%的被调查者仍至少呈现一种与染疫相伴的症状。

后遗症：疲倦虚弱

63%的被调查者告知有疲倦感或肌肉无力感，26%的人难以入睡，23%的人有恐惧感或抑郁症状。研究人员们发现，出现心理问题的女性多于男性。

实验室检测结果还显示，13%的病人在住院期间肾功能正常，但现在肾功能减弱。曾经出现重症的病人在出院数月后，依然显示肺功能弱化，身体供氧不佳。

中国研究人员的这一结论印证了迄今有关新冠肺炎长期后遗症的其他研究。不过，有科学家指出，该项研究报告中有若干不足。

第三类病人

比如，慢性肺炎和心脏病患者在被调查群体中占比相对较小。而且相关数据并非基于专家的调查结果，而是来自患者自己提供的信息。这可能导致错误评估。

另外，症状轻微的染疫者未成为受调查群体，原因是他们根本就没有被送入金银潭医院，而是在所谓的“方舱医院”治疗。

德国海利根达姆（Heiligendamm）MEDIAN医院呼吸道及过敏疾病部主任医生弗洛姆霍尔德（Jördis Frommhold）指出，这一事实可能导致感染新冠后有长期后遗症病人的数字不够精确。

弗洛姆霍尔德所在的医院提供新冠愈后康复医疗服务。她指出，有染疫者对病情几乎毫无察觉，痊愈后又恢复健康；有的患者则病情严重，必须接受强化治疗。除了这两种情况外，还有第三类病人。第三类的病人病情发展较为温和，只短期住院治疗，但出院后1到3个月内仍出现症状。和中国医学人员一样，弗洛姆霍尔德也发现，疲倦和肌肉无力是染疫后的主要长期后遗症。

然而，也有染疫者罹患神经炎、关节痛和脱发。这些病人在一点上是共同的：因无法理解何以会出现这样的问题，极度不安。

扩大研究范围

弗洛姆霍尔德因此乐见所有试图找出新冠疾病长期后果的研究。她表示，迄今在海利根达姆医院接受康复治疗的300名患者中，多数人年龄在30到65岁之间，他们都未能痊愈，都还不能重返工作岗位。

弗洛姆霍尔德指出，有些人病情温和，但随后又出现后遗症，常常不知道可以去找谁。此时，家庭医生通常爱莫能助，而愈后医疗服务的对象也常常只是那些曾有严重病情的患者。

她强调：“提醒人们可能会出现哪些症状，这非常重要。”也是出于这一原因，中国学者在论文中表示，在较大范围内作长期愈后观察研究极为重要，以便对新冠病毒对人体的影响有全面的认识。

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