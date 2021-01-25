研究：多发性硬化症和EBV病毒有关联

（德国之声中文网）多发性硬化症（Multiple sclerosis）是一种无法预测的免疫系统疾病，患者的中枢神经系统、大脑和脊髓功能都会受到影响。在大多数情况下，该病的好发年龄介于20至40岁之间，常见症状包括视力、肢体运动能力或平衡感受损，病情严重者甚至可能终身残疾。

截至目前为止，导致多发性硬化症的原因仍旧不明，也没有根治这种疾病的方法，发病后仅能透过治疗改善症状或防止再次复发，但这样的情况或许能有转机。一项美国研究显示，EBV病毒（Epstein-Barr virus）和多发性硬化症之间有所联系，这项发现可能有助于发展更合适的治疗甚至是预防措施。 EBV病毒会引起单核细胞增多症，造成淋巴结肿胀和咽喉疼痛。青少年和年轻的成年人较容易受到感染，而且一生中通常只会得到一次。

多发性硬化症患者血液中有EBV抗体

美国研究人员分析了1000多万名美军雇员的血液样本，找出了801名多发性硬化症患者。他们随后分析了这些血液样本中是否有EBV病毒抗体。结果显示，801名多发性硬化症患者中，只有1人最终检测出EBV抗体为阴性，这表示其他几乎所有的患者都曾经感染过EBV病毒。

检测过程中，其中34人在最初的EBV抗体检测呈阴性，再次测试之后才呈阳性。研究人员认为，这些人是先感染了EBV病毒后，才患上了多发性硬化症。因此，研究人员几乎能确信EBV病毒和多发性硬化症之间存在联系。然而，他们仍然不知道的是EBV病毒究竟是如何导致多发性硬化症以及为什么会引发此病。

世界各国多发性硬化症得病率（每十万人）

染EBV病毒并不意味着患上多发性硬化症

值得注意的是，虽然大约90%的人在一生中会被EBV病毒感染，但只有极少数病例发展为多发性硬化症。专家认为，新的研究结果及其数据意义重大。德国癌症研究中心的首席研究员Henri-Jacques Delecluse表示：「该研究使用流行病学方法来评估感染EBV病毒后患上多发性硬化的风险，得出结论是：感染过EBV病毒的人患多发性硬化症的风险比没有感染过的人高32倍，这就好比吸烟者得到肺癌的可能性。」

不过，苏黎世大学医院的首席研究员马丁（Roland Martin）认为，现在就得出EBV病毒是导致多发性硬化症主因的结论还为时过早。他表示：「研究方法很好、很扎实，但我认为不该太早下定论。在过去的20年里，我们的数据表明，有一套复杂的遗传背景，让人更容易患上多发性硬化症。」因此，它可能不仅仅是病毒感染或遗传导致，而是两者的结合。

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