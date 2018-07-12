 研究：在德土耳其裔心系“祖国” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.07.2018

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时政风云

研究：在德土耳其裔心系“祖国”

根据一项调查研究的结果，生活在德国的土耳其后裔对土耳其产生的认同感越来越明显。而在德国融入越是成功的人士，身份认同的偏差可能越大。

Symbolbild deutsche und türkische Fahnen nebeneinander (picture-alliance/dpa/W. Steinberg)

（德国之声中文网）在德国北威州进行的一项问卷调查的结果显示，具有土耳其移民家庭背景的居民感觉自己与土耳其的联系越来越紧密。北威州是德国人口最多的联邦州，也是土耳其裔居民最集中的一个州。

杜伊斯堡土耳其研究中心的负责人乌斯卢契安（Haci-Halil Uslucan）周一（7月23日）在北威州移民融合部公布了这一调查报告。他指出，2012年以来，尤其是在2017年土耳其举行修宪公投后，可以观察到在德土耳其人与家乡的情感纽带愈发紧密。不过大部分人不论是对土耳其还是对德国都有认同感。

 1999年以来，土耳其研究中心定期对此间的土耳其裔居民进行问卷调查，了解他们融入德国社会的状况。最新一次调查重点从身份认同和政治参与的角度，对北威州和德国的土耳其移民进行了分析。

乌斯卢契安介绍说，具有典型性的是所谓"融入悖论"，即恰恰是那些表面上看较好地融入德国社会的人，反而更多地有不属于这里的感觉。原因是他们对社会歧视更加敏感。

Symbolbild Türken in Deutschland (Imago/Lem)

柏林街头

而在感觉受到歧视的情况下，对土耳其的认同感自然就会增加。根据报告，几乎有一半的在德土耳其人认为土耳其政府和移民团体是代表了他们的利益，而只有37%的人认为德国政府是他们的代言人。乌斯卢契安指出，这是一个值得注意的问题。


"这是我们不能接受的一种状况"，北威州移民融合部长、自民党籍的施坦普（Joachim Stamp）表示。报告还显示，土耳其移民对德国的政府部门，仅在地方层面还感觉是与自己直接有关的机构。例如有40%的受访者认为市长是涉及到自己切身利益的官员，到了州一级的移民融合部长，仅有28%的人认为代表了自己的利益。

施坦普宣布，北威州将通过有针对性的宣传和对话活动，推动有关价值观的公开讨论。同时他还主张简化入籍手续、允许拥有双重国籍。

叶宣/石涛（德广联、福音教通讯社）

 

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