研究：国药两款疫苗保护力超过70%

（德国之声中文网）《美国医学会杂志》（JAMA）5月26日发表的研究指出，中国国药控股的两款疫苗都能对新冠病毒起到保护作用。

虽然国药的两款新冠灭活疫苗已经在许多国家施打，近期也获得世界卫生组织的紧急使用授权，但研究人员一直在等待关于这两款疫苗的更多细节。

这份发表于《美国医学会杂志》网上的国药集团中国生物新冠疫苗三期临床试验中期结果论文指出，这两款疫苗的保护力分别为72.8%和78.1%，与国药此前声称的相符。

国药研究人员及其在中东当地的伙伴表示，该结果是综合了在阿联酋、巴林、埃及和约旦针对40832名志愿者的试验结果，研究中随机将受试者分为三组，分别注射北京生物制品研究所疫苗、武汉生物制品研究所疫苗或安慰剂。但研究结果只提供了巴林以及阿联酋志愿者的数据。

香港大学生物医学学院医学教授金东雁表示：“这没有什么令人非常惊讶的。与他们之前的说法一致，但却无法完全消除对国药的疑虑。”

印度洋岛国塞舌尔的绝大多数人口此前已经接种了国药疫苗，但塞舌尔疫情在五月初出现反弹。金东雁也因此质疑国药疫苗的保护力。

《美国医学会杂志》刊登的这份研究主要是针对年轻男性，对于慢性病患者、女性和老年族群的有效率评估仍有不足。一些专家指出，近85%的研究受试者为男性，缺乏对女性的研究数据。

杜克-新加坡国立大学医学院助理教授Ashley St. John表示：“确保受试者中女性人数充足很重要，以便察觉可能的安全隐患。”

国药的两款疫苗皆为新冠灭活疫苗，全球已经有数百万人施打。

世界卫生组织5月7日已将国药集团旗下北京生物制品研究所的新冠灭活疫苗列入紧急使用清单。中国外交部长王毅四月曾表示，中国正在以不同方式向100多个国家和国际组织提供急需的疫苗。中国目前有6款使用中的新冠疫苗，但出口的疫苗主要来自国药集团和科兴两家公司。

研究：科兴疫苗可有效预防死亡

另外一份周四发布的初步研究显示，中国科兴疫苗预防新冠患者死亡的有效率超越辉瑞疫苗。这份由乌拉圭卫生部委托进行的研究指出，接种科兴疫苗超过14天后，死亡率下降97%，而接种辉瑞疫苗则下降80%。

但研究作者已表示，对于初步研究数据应“谨慎解读”，因为该数据并未将患者年龄、并发症以及是否属于高危族群纳入考量，而这些因素对于新冠致死率会产生极大的影响，若忽略上述因素将对结果造成偏差。

乌拉圭的研究指出，辉瑞疫苗可以更有效预防感染新冠和重症住院。接种科兴疫苗后的感染风险降低57%，重症监护患者比例减少95%；辉瑞则能降低感染率达75%，重症住院率降低99%。

截至目前为止，关于中国科兴疫苗的可靠和独立数据相当稀少。大量研究一致表明，辉瑞和Moderna疫苗比其他疫苗更有效。根据5月初刊登在权威医学杂志《柳叶刀》上的研究，辉瑞疫苗可预防死亡率达97%。该份研究针对以色列完成疫苗接种的约500万人口进行了观察追踪，是目前最大规模的相关研究。

（美联社、法新社）

中国有哪些疫苗“走向世界” 国药（Sinopharm)：最早获批 国药集团的新冠疫苗是在传统工艺基础上开发的灭活疫苗。在全球十个国家进行了第三期临床试验，其中包括阿联酋、巴林、秘鲁、塞尔维亚和巴基斯坦等国。2020年12月底，国药集团发布了阶段性试验报告，称其有效率达79%。该疫苗随即在中国获批上市。截至去年年底，中国已经有上百万人在紧急使用的条件下接种了国药疫苗。阿联酋和塞尔维亚已批准该疫苗使用。

中国有哪些疫苗“走向世界” 科兴生物(Sinovac): 克尔来福 科兴生物研发的克尔来福（CoronaVac）也属于灭活疫苗，在巴西、印度尼西亚、孟加拉以及土耳其进行了临床三期试验。整体有效性数据尚未公布，巴西、印尼、土耳其进行的临床实验阶段性数据相差甚远，有效性显示从50%到90%不等。今年2月初克尔来福在中国获批附条件上市。据科兴公司介绍，2021年1月以来，印度尼西亚、土耳其、巴西、智利、哥伦比亚、乌拉圭和老挝等国陆续批准该疫苗在当地的紧急使用。

中国有哪些疫苗“走向世界” 康希诺（CanSino）：只须一针 康希诺生物（CanSino Bio）研发的新冠疫苗是一款腺病毒载体疫苗，仅需施打一针，摄氏2至8度都可以保存。三期临床试验在墨西哥、俄罗斯、巴基斯坦、阿根廷和智利5个国家、对4万余受试者进行了接种。今年2月10日康希诺宣布，其研发的新冠疫苗在墨西哥获得了紧急使用授权。该疫苗的三期临床试验结果尚未正式公布。《环球时报》报道称，三期数据显示，康希诺疫苗的总体保护效力为65.7%。

中国有哪些疫苗“走向世界” 东南亚邻国 对中国疫苗的安全和有效性，很多国家的政界和舆论一直存有质疑。原因之一是，这些疫苗在临床试验的详细数据公布之前就开始获批使用。但对那些无力购买欧美药企疫苗的贫穷国家，中国提供的新冠疫苗无疑是救命稻草。2月7日，中国向柬埔寨捐赠的首批60万剂新冠疫苗开始运抵金边。此外中国还将向印尼、菲律宾、缅甸、老挝等国提供或赠送疫苗。图为印尼总维多多接种中国疫苗（2021年1月27日）。

中国有哪些疫苗“走向世界” 拉丁美洲 一些人口众多的拉丁美洲门槛国家面对国内严峻的疫情，中国疫苗也是一个重要选项。巴西、墨西哥和智利均已批准中国新冠疫苗的紧急使用。图为智利首都圣地亚哥的一个疫苗接种中心，医护人员正在为人们接种国药新冠疫苗。

中国有哪些疫苗“走向世界” 争议与质疑 巴西是中国疫苗进行三期临床试验的重要国家。图为一名巴西的志愿者试验接种国药新冠疫苗（2020年8月）。但该国政界对是否大规模使用中国疫苗的立场有分歧，总统博尔索纳罗一度不看好中国疫苗。此外在巴西和秘鲁，都有过因受试者出现意外严重不良反应而叫停临床试验的情况。

中国有哪些疫苗“走向世界” 非洲 2月15日，20万剂国药新冠疫苗运抵津巴布韦首都哈拉雷（图）。获得中国疫苗的非洲国家还包括塞舌尔、赤道几内亚、塞拉利昂等。尽管一些分析认为中国通过疫苗来扩大在非洲的影响，但不少缺少其它选项的非洲国家仍然对此表示欢迎。

中国有哪些疫苗“走向世界” “疫苗外交” 2月9日，中国外交部发言人汪文斌表示，中国向53个发展中国家提供疫苗援助，已经并正在向22个国家出口疫苗。不少西方媒体认为，中国借疫苗展开的这场公关行动，意在改善自身形象，扩展在全球的影响力。

中国有哪些疫苗“走向世界” 欧洲 在经济水平相对发达的欧洲，中国疫苗也能找到市场。匈牙利已同中国签署疫苗购买协议，塞尔维亚已开始大规模接种中国新冠疫苗。这两个国家也是中国在中东欧和巴尔干地区推行“一带一路”项目的积极伙伴。



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