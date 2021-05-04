研究：国药两款疫苗保护力超过70%

根据发表在美国医学杂志上的最新研究，中国国药集团研发的两款疫苗保护力均超过70%。但一些专家指出，这份研究的受测者主要为年轻男性，女性样本明显不足。
（德国之声中文网）《美国医学会杂志》（JAMA）5月26日发表的研究指出，中国国药控股的两款疫苗都能对新冠病毒起到保护作用。
虽然国药的两款新冠灭活疫苗已经在许多国家施打，近期也获得世界卫生组织的紧急使用授权，但研究人员一直在等待关于这两款疫苗的更多细节。
这份发表于《美国医学会杂志》网上的国药集团中国生物新冠疫苗三期临床试验中期结果论文指出，这两款疫苗的保护力分别为72.8%和78.1%，与国药此前声称的相符。
国药研究人员及其在中东当地的伙伴表示，该结果是综合了在阿联酋、巴林、埃及和约旦针对40832名志愿者的试验结果，研究中随机将受试者分为三组，分别注射北京生物制品研究所疫苗、武汉生物制品研究所疫苗或安慰剂。但研究结果只提供了巴林以及阿联酋志愿者的数据。
香港大学生物医学学院医学教授金东雁表示：“这没有什么令人非常惊讶的。与他们之前的说法一致，但却无法完全消除对国药的疑虑。”
印度洋岛国塞舌尔的绝大多数人口此前已经接种了国药疫苗，但塞舌尔疫情在五月初出现反弹。金东雁也因此质疑国药疫苗的保护力。
《美国医学会杂志》刊登的这份研究主要是针对年轻男性，对于慢性病患者、女性和老年族群的有效率评估仍有不足。一些专家指出，近85%的研究受试者为男性，缺乏对女性的研究数据。
杜克-新加坡国立大学医学院助理教授Ashley St. John表示：“确保受试者中女性人数充足很重要，以便察觉可能的安全隐患。”
国药的两款疫苗皆为新冠灭活疫苗，全球已经有数百万人施打。
世界卫生组织5月7日已将国药集团旗下北京生物制品研究所的新冠灭活疫苗列入紧急使用清单。中国外交部长王毅四月曾表示，中国正在以不同方式向100多个国家和国际组织提供急需的疫苗。中国目前有6款使用中的新冠疫苗，但出口的疫苗主要来自国药集团和科兴两家公司。
另外一份周四发布的初步研究显示，中国科兴疫苗预防新冠患者死亡的有效率超越辉瑞疫苗。这份由乌拉圭卫生部委托进行的研究指出，接种科兴疫苗超过14天后，死亡率下降97%，而接种辉瑞疫苗则下降80%。
但研究作者已表示，对于初步研究数据应“谨慎解读”，因为该数据并未将患者年龄、并发症以及是否属于高危族群纳入考量，而这些因素对于新冠致死率会产生极大的影响，若忽略上述因素将对结果造成偏差。
乌拉圭的研究指出，辉瑞疫苗可以更有效预防感染新冠和重症住院。接种科兴疫苗后的感染风险降低57%，重症监护患者比例减少95%；辉瑞则能降低感染率达75%，重症住院率降低99%。
截至目前为止，关于中国科兴疫苗的可靠和独立数据相当稀少。大量研究一致表明，辉瑞和Moderna疫苗比其他疫苗更有效。根据5月初刊登在权威医学杂志《柳叶刀》上的研究，辉瑞疫苗可预防死亡率达97%。该份研究针对以色列完成疫苗接种的约500万人口进行了观察追踪，是目前最大规模的相关研究。
（美联社、法新社）
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近日巴西新冠感染和病亡人数激增，4月6日单日病亡人数超过四千。不过，总统博索纳罗并不计划全国停摆防疫，但开始积极倡导疫苗接种。巴西的一项研究显示，在接种第一针两周后，科兴疫苗对巴西变种病毒的保护力已经达到50%。
北京的科兴生物正在巴西等国进行其新冠疫苗第三期临床试验，但是至今都没能像BioNTech/辉瑞、Moderna、牛津/阿斯利康疫苗团队那样公布中期分析数据。与此同时，科兴生物早年间向药监官员行贿的黑历史也再被挖出。