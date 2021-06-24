 研究：哪些人接种新冠疫苗易引发心肌炎 | 科技环境 | DW | 12.04.2022

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科技环境

研究：哪些人接种新冠疫苗易引发心肌炎

一项最新研究显示，接种新冠疫苗引发心肌炎这一罕见副作用的发生风险并不高于普通人群的患病几率，但因性别、年龄等因素而有差别。

Symbolbild | Coronavirus | Kinderimpfung

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新西兰卫生部周一通报说，该国首次记录到有人可能因为接种美国制药商辉瑞的新冠疫苗死亡：一女性出现极罕见副作用，最终导致心肌炎死亡。 

美国科研人员判断一些接种了新冠疫苗之后出现的心肌炎病例同mRNA疫苗之间可能存在关联。目前被世卫组织颁发紧急使用许可的mRNA新冠疫苗为BNT/辉瑞疫苗和莫德纳疫苗。但美国疾控中心强调，施打mRNA疫苗带来的益处远远高于其风险。

快速研制成功的疫苗真的安全吗？接种可能会引起身体哪些反应？可能会有哪些副作用？我们来看一下。

（德国之声中文网）据德国《明镜》在线报道，刊登在专业期刊《柳叶刀呼吸道医学》上的一篇论文得出的结论，证实了此前对新冠疫苗研究揭示的一个现象：男性、30岁以下年轻人和接种第二剂疫苗的人，发生心肌炎的风险更高。而mRNA疫苗带来的风险高于其它类型新冠疫苗。

在接种了辉瑞和莫德纳的新冠疫苗后，在极少数人身上会引发心肌炎--这是自2021年6月以来就为人所知的一种副作用。新加坡一个研究团队对新冠疫苗的这一副作用与其它疫苗进行了比较。

第二针副作用更大

新加坡国立大学医院的拉马纳坦（Kollengode Ramanathan）为首的一个团队，对已有的22项研究的内容进行了分析，涵盖超过4亿人次的疫苗接种数据。

数据显示，平均每一百万mRNA疫苗接种者中，会出现23例心肌炎或心包炎病例。而注射其它新冠疫苗的人中，有18例病例。

Symbolbild | menschlicher Herzmuskel

mRNA疫苗在接种第一剂后，每百万人会出现7例心肌炎；而在接种第二剂后，比例增加到31例。30岁以下的男性中，出现这一副作用的比例最高，每百万剂次约为60例。30岁以下女性中，仅有5例。

由于大多数研究仅针对成年人和12岁以上青少年，因此对幼龄儿童不具备说服力。

并非新冠疫苗独有

一般来看，心肌炎患者本来就呈现性别和年龄的不均衡。来自芬兰的一项对所有因心肌炎、心包炎入院治疗患者的研究显示，四分之三的患者为男性，平均年龄35岁。这种疾病经常是由病毒感染引起的。

加州大学圣迭戈分校的瑞安（Margaret Ryan）在《柳叶刀呼吸道医学》同期刊登的一篇文章中指出，接种新冠疫苗后患心肌炎或心包炎的概率并未比从前提高。但值得注意的一个细节是，年轻男性在接种第二剂mRNA疫苗后，发生心肌炎的风险明显高于预期。

在新冠疫情之前，已有研究注意到其它疫苗引发心肌炎的罕见副作用。最新分析显示，接种新冠疫苗后出现心肌炎或心包炎的概率并不比接种流感疫苗等其它针对病毒的疫苗更高。

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事实核查：新冠疫苗会改变DNA吗？

但有一个例外--脊髓灰质炎（小儿麻痹症）疫苗。这种疫苗接种后出现心肌炎的比例为每百万人132例。不过，这一研究的对象主要为美国军人，以年轻男性为主，而这一群体本来就是心肌炎的高发人群。美军使用的脊髓灰质炎疫苗为活性疫苗。

优化剂量、接种间隔

最新研究作者之一、传染病学家索马尼（Jyoti Somani）指出，（新冠疫苗之外）其它疫苗接种后也会引发心肌炎，可能说明这一炎症是一个属于正常范畴的副作用，因为疫苗的作用原理就是在人体内诱发一个轻微、无害的感染过程，让人对病原体产生免疫力。

同已有的研究数据一样，新加坡学者的演算也显示，如果感染新冠病毒，那么因此患心肌炎的风险远远高于因疫苗副作用而患病的风险。

瑞安在文章中指出，所有对新冠疫苗引发心肌炎有所论述的医学专家均强调，在新冠大流行期间，疫苗的防护作用明显高于副作用风险。但科学研究不能止步不前：使用不同的疫苗、调整剂量和两次接种的时间间隔，都可能有助于减少这一罕见副作用的风险，这些选项应该继续得到研究。

 

（明镜在线、thelancet.com）

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