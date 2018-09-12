研究：发达国家民主退步 美国排名大跌

（德国之声中文网）贝塔斯曼基金会（Bertelsmann Stiftung）这项专题研究的对象是经合组织（OECD）41个成员国以及欧盟国家。报告显示，不少西方国家正在经历"全球范围的民主质量下降"的趋势。在民主质量排名中，冠军是瑞典，芬兰、挪威和丹麦紧随其后；德国位居第5，第6名是瑞士。

报告指出，与2014年相比，有26个国家在民主、法治结构方面出现了退步趋势。匈牙利、波兰、墨西哥和土耳其等国家出现的发展尤其令人担忧。

"令人汗颜"

甚至在"民主和自由价值属于自我认知核心"的美国，最近一段时间民主质量也有所下滑。报告作者认为，一位把媒体称为"敌人"、对其独立监督作用不认可、不尊重的总统是"令人汗颜的，是民主和自由的危险"。

研究项目的负责人施拉德-蒂施勒（Daniel Schraad-Tischler）指出，在经合组织和欧盟成员国，自由民主的典范作用也日益面临压力。在一些国家，如新闻自由等民主和法治国家的核心标准，已经受到了严重的损害。

然而，一个国家的民主和治理质量退步，并不意味着国民对政治领导层的信任随之下降。比如在波兰、匈牙利和土耳其，可以观察到民众对政府的信任有加。"这一发展表明，在一些国家，民主的最基本价值尚未在部分民众的意识中落地生根"。

法国成模范生

即便在德国和斯堪的纳维亚国家，党派政治的两极分化加剧，使得推行长期改革难度增加。报告认为总体来说，民主质量的下降、政治调控能力的削弱将导致经合组织和欧盟国家的政治成绩退步。对美国、波兰和土耳其尤其如此。

报告指出，世界第一大经济体美国在研究聚焦的民主、政府和政策表现这三大领域的排名都比2014年跌落了9位，足以说明问题，并让人对未来充满忧虑。

同时报告作者也指出了一些积极的发展，可以为其他国家借鉴。报告提到了法国，认为该国在总统马克龙的领导下经历了明显的积极发展。

这份名为《可持续治理指标2018》（Sustainable Governance Indicator 2018）的国别比较报告，对有关国家的经济、社会福利、环境保护方面的民主标准、政府治理质量和政策表现质量进行了调研。自2011年以来，贝塔斯曼基金会定期公布这一指数，分析欧盟和经合组织成员国未来的发展潜力。

叶宣/李鱼（福音教通讯社、贝塔斯曼基金会）