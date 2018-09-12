 研究：发达国家民主退步 美国排名大跌 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.10.2018

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时政风云

研究：发达国家民主退步 美国排名大跌

社会日益两极分化、政策调控不力——在不少发达工业国家，政府治理遇到难题。德国著名智库贝塔斯曼基金会的一项最新调查研究得出了这一引人深思的论断。

Deutschland Bundestag (Reuters/H. Hanschke)

德国联邦议院

（德国之声中文网）贝塔斯曼基金会（Bertelsmann Stiftung）这项专题研究的对象是经合组织（OECD）41个成员国以及欧盟国家。报告显示，不少西方国家正在经历"全球范围的民主质量下降"的趋势。在民主质量排名中，冠军是瑞典，芬兰、挪威和丹麦紧随其后；德国位居第5，第6名是瑞士。

报告指出，与2014年相比，有26个国家在民主、法治结构方面出现了退步趋势。匈牙利、波兰、墨西哥和土耳其等国家出现的发展尤其令人担忧。

Polen Warschau Demonstration Demokratie (picture-alliance/dpa/R.Guz )

波兰政府希望控制整个司法体系，引起民众的大规模抗议

"令人汗颜"

甚至在"民主和自由价值属于自我认知核心"的美国，最近一段时间民主质量也有所下滑。报告作者认为，一位把媒体称为"敌人"、对其独立监督作用不认可、不尊重的总统是"令人汗颜的，是民主和自由的危险"。

DW.COM

此份研究报告聚焦在人民的主观感受，而非制度设计的客观现实。结果令人意外: 不少民主国家的人民认为，他们的政府不能有效捍卫民主价值。 (22.06.2018)

言论自由越来越受到限制，不公平选举越来越多，民粹主义者对权力的欲望越来越大——这是贝塔斯曼基金会最新调查得出的结论。 (22.03.2018)

美国总统特朗普在联合国大会上的演讲上抨击国际组织和全球治理。德国之声华盛顿记者迈克尔·克尼格(Michael Knigge)表示，特朗普的演讲中尽是威权语言，不像是一位美国总统该说的话，也使得华盛顿更显孤立。 (26.09.2018)

研究项目的负责人施拉德-蒂施勒（Daniel Schraad-Tischler）指出，在经合组织和欧盟成员国，自由民主的典范作用也日益面临压力。在一些国家，如新闻自由等民主和法治国家的核心标准，已经受到了严重的损害。

然而，一个国家的民主和治理质量退步，并不意味着国民对政治领导层的信任随之下降。比如在波兰、匈牙利和土耳其，可以观察到民众对政府的信任有加。"这一发展表明，在一些国家，民主的最基本价值尚未在部分民众的意识中落地生根"。

法国成模范生

即便在德国和斯堪的纳维亚国家，党派政治的两极分化加剧，使得推行长期改革难度增加。报告认为总体来说，民主质量的下降、政治调控能力的削弱将导致经合组织和欧盟国家的政治成绩退步。对美国、波兰和土耳其尤其如此。

报告指出，世界第一大经济体美国在研究聚焦的民主、政府和政策表现这三大领域的排名都比2014年跌落了9位，足以说明问题，并让人对未来充满忧虑。

One Planet Summit (picture-alliance/AP Photo/S. Wenig)

同时报告作者也指出了一些积极的发展，可以为其他国家借鉴。报告提到了法国，认为该国在总统马克龙的领导下经历了明显的积极发展。

这份名为《可持续治理指标2018》（Sustainable Governance Indicator 2018）的国别比较报告，对有关国家的经济、社会福利、环境保护方面的民主标准、政府治理质量和政策表现质量进行了调研。自2011年以来，贝塔斯曼基金会定期公布这一指数，分析欧盟和经合组织成员国未来的发展潜力。

叶宣/李鱼（福音教通讯社、贝塔斯曼基金会）

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