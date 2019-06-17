研究发现空气污染可能会导致流产

（德国之声中文网）正常成年人每天会进行大约2万次呼吸。如果生活在北京，便会吸入大量化学毒素和其它有害物质。

据BreatheLife的调查，北京空气的污染程度超过世卫组织规定标准的7.2倍。对于孕妇而言，流产的风险随之增大，这是科学月刊《自然 - 可持续性》（Nature Sustainability）最近一篇报告的主要结果。

人们知道，空气污染提高早产、婴儿体重过轻以及罹患其它疾病的风险，比如孕妇患妊娠期高血压的可能性增大。但空气污染对流产究竟具有怎样的影响，目前还很难产生共识。

有毒空气可能导致流产

中国多所大学的16名科研人员，对2009年至2017年间大约25万名孕妇进行了追踪调查，观察空气污染物的暴露水平，以及对她们产生了怎样的影响。她们当中，17497名妇女（6.8%）的临床病历显示有过流产记录。

在同时考虑年龄、职业以及气温等其它因素的同时，研究者们发现，流产极有可能同空气污染的程度有关。

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数据显示，39岁以上的孕妇、农民以及低端工人，受到污染侵害从而流产的风险更大。

这份报告的作者认为，空气污染源有4类，PM2.5污染微粒、二氧化硫、臭氧以及一氧化碳。他们计算出的数据建立在北京空气监测系统的数据库基础上。

污染微粒毒害最大

在很多情况下，人类产生的空气污染物极其微小：颗粒物大约是人类头发的直径，而微型颗粒则更小。它们可以直接从肺部进入血液，通过血液循环进入大脑。

人们知道，空气污染造成呼吸系统疾病，影响儿童智力发展，甚至造成成年人不育症、多囊卵巢综合症以及痴呆症。每年死于肺炎的儿童高达近100万，其中一半死亡病因同空气污染有关。

本次研究表明，孕妇长期暴露于空气污染可能意味着更高的流产、死产和出生缺陷几率。比如，如母体若长期暴露在PM2.5环境中，污染物会越过母体-胎儿血液屏障，影响胎儿的生长发育，甚至导致胚胎分裂细胞受到不可逆的损伤，并在胎儿发育关键期引发缺氧损伤或免疫损伤。

这个研究报告的作者之一、北京师范大学张立强教授接受《中国科学报》采访是表示，孕期发生流产与空气污染有关，但本次研究证明它们之间的一种相关性，而非因果关系。"但孕妇或想要怀孕的人，必须保护自己免受空气污染的影响，这不仅是为了自己的健康，也是为了胎儿的健康。"

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这份医学研究报告不是第一次揭示空气污染同流产之间的关系。今年2月，美国盐湖城《生育与不育》杂志发表一份科研报告发现，每立方米增加20微克二氧化氮，流产的风险随着增加16%。

美国这份报告的作者，在2007和2015年间对1300名在医院急诊科留下病例的流产妇女进行了调查。他们发现，流产前7天二氧化氮水平最能显现空气污染与流产之间的联系。