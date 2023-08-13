 研究发现男性与女性预期寿命的差距正在缩小 | 科技环境 | DW | 13.08.2023

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科技环境

研究发现男性与女性预期寿命的差距正在缩小

整体来看，男性的生活方式相对不太健康，因此男性的预期寿命也低于女性。不过根据一项最新的研究报告，在欧洲一些地区男女预期寿命的差距正在缩小。

研究人员指出，如果社会对男女两性社会角色的定义越趋同，那么两性预期寿命的差异也会越来越小。

研究人员指出，如果社会对男女两性社会角色的定义越趋同，那么两性预期寿命的差异也会越来越小。

（德国之声中文网）几十年来女性预期寿命增长幅度一直高于男性，不过到了20世纪末期，男女预期寿命之间的差距开始缩小。不过，德国威斯巴登的联邦人口研究所新近发表的一份研究报告也指出，欧洲不同国家和不同地区之间的差别还是很大。

联邦人口研究所的学者对欧洲7个国家228个地区的人口死亡原因报告进行了详细的调查和研究。研究发现，上世纪90年代中期，这些国家和地区的男性预期寿命比女性短7年。但是到了过去10年，这一差距已经缩小到5年半。

在德国南部、丹麦和瑞士，男女预期寿命之间的差距最低。瑞士巴塞尔及周边地区，男性和女性预期寿命的差距只有3.3岁。德国慕尼黑及周边地区为3.5岁。然而在德国东部部分地区、捷克、斯洛伐克和法国，男女之间预期寿命的差距却达到6岁，甚至更大。

研究人员发现，农村地区男性与女性预期寿命的差距要高于城镇地区。这份研究报告的主笔绍恩博格（Markus Sauerberg）说：“繁荣的大城市往往因其良好的就业机会而吸引健康、高素质的人群，而结构薄弱的地区对这些人的吸引力较小。”所以，大城市的死亡率相对较低，性别差异也较小。

此外，不健康的生活方式也会导致预期寿命缩短。上世纪男性普遍吸烟的不良习惯是造成男性预期寿命增长速度低于女性的一个重要原因。其它的主要原因还包括男性工龄往往比女性更长，以及男性从事健康风险更高的职业比率也相对高于女性。

研究人员还指出，心脏起搏器的普及对延长男性寿命起到尤为重要的作用。绍恩博格说，广泛使用心脏起搏器“降低了男性罹患心血管疾病带来的死亡风险”。

此外，研究数据显示，吸烟造成的死亡率在男性人群中已经开始降低，但在女性人群中造成的死亡率仍在上升，因为上世纪60年代女性吸烟的现象才开始变得更加普遍。研究人员发现，工作带来的健康风险在男性与女性之间形成的差别也在减少，因为现如今走入职场的女性变得越来越多。

联邦人口研究所所做的这项研究发现，男女预期寿命差距只有一小部分可以归因于两性之间的生理差异，更大一部分取决于个人的生活方式以及疾病的预防和早期发现。

参与这项研究的克吕斯内（Sebastian Klüsener）介绍说：“社会如何看待男性和女性在私人生活、工作和危机情况下的角色，对死亡率的性别差异可以产生相当大的影响。例如，这包括男性是否被视为养家糊口负有更大的责任，或者某些损害健康的行为（如吸烟或饮酒）在男性或女性中是否更被容忍以及更为普遍。”他表示，如果社会对男女两性社会角色的定义越趋同，那么两性预期寿命的差异也会越来越小。

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（德新社）

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