研究发现新冠病毒可导致大脑萎缩、记忆力受损

（德国之声中文网）科学家们发现，这些影响甚至也出现在感染新冠病毒后并不需要送医治疗的患者身上。至于这些影响是否可以部分逆转，或者是否会长期存在，需要做进一步的研究。

牛津大学的研究学者们本周一（3月7日）发表了这一最新研究。报告指出，强有力的证据表明新冠肺炎病例中出现与大脑相关的异常。

即使是感染后症状较轻微的患者中也显现出负责注意力和组织的“执行功能恶化”这些患者的大脑平均萎缩了0.2%到2%。

研究人员发现，大脑中受影响最大的区域看起来和嗅觉有关，但是研究人员尚无法对这一现象做出解释。

这项发表在《自然》杂志上的同行评审研究报告对785名年龄在51岁到81岁的参与者的大脑变化进行了研究。这些参与者都接受了2次脑部扫描，其中有401名在两次扫描之间感染了新冠病毒。第二次扫描平均在第一次扫描后141天进行。

这项研究进行时，Alpha变体在英国的传播占据主体，所以不太可能包含感染了Delta变种的病患。

研究发现一些感染了新冠病毒的患者出现“脑雾”或精神浑浊等问题，包括注意力、集中力、信息处理速度和记忆力的损害。

研究人员并未在报告中说明接种新冠疫苗是否可以避免大脑受损，但是上个月英国卫生局表示，对15项研究的分析发现，与未接种疫苗的人相比，接种过疫苗的人出现长期新冠后遗症的几率约下降一半。

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