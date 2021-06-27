 研究发现新冠病毒可导致大脑萎缩、记忆力受损 | 科技环境 | DW | 13.03.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

研究发现新冠病毒可导致大脑萎缩、记忆力受损

英国牛津大学的一项研究发现，感染新冠病毒有可能会导致大脑萎缩，控制情绪和记忆的区域的灰质减少，同时损害控制嗅觉的脑部区域。

研究发现一些感染了新冠病毒的患者出现“脑雾”或精神浑浊等问题，包括注意力、集中力、信息处理速度和记忆力的损害。

研究发现一些感染了新冠病毒的患者出现“脑雾”或精神浑浊等问题，包括注意力、集中力、信息处理速度和记忆力的损害。

（德国之声中文网）科学家们发现，这些影响甚至也出现在感染新冠病毒后并不需要送医治疗的患者身上。至于这些影响是否可以部分逆转，或者是否会长期存在，需要做进一步的研究。

牛津大学的研究学者们本周一（3月7日）发表了这一最新研究。报告指出，强有力的证据表明新冠肺炎病例中出现与大脑相关的异常。

即使是感染后症状较轻微的患者中也显现出负责注意力和组织的“执行功能恶化”这些患者的大脑平均萎缩了0.2%到2%。

研究人员发现，大脑中受影响最大的区域看起来和嗅觉有关，但是研究人员尚无法对这一现象做出解释。

这项发表在《自然》杂志上的同行评审研究报告对785名年龄在51岁到81岁的参与者的大脑变化进行了研究。这些参与者都接受了2次脑部扫描，其中有401名在两次扫描之间感染了新冠病毒。第二次扫描平均在第一次扫描后141天进行。

这项研究进行时，Alpha变体在英国的传播占据主体，所以不太可能包含感染了Delta变种的病患。

研究发现一些感染了新冠病毒的患者出现“脑雾”或精神浑浊等问题，包括注意力、集中力、信息处理速度和记忆力的损害。

研究人员并未在报告中说明接种新冠疫苗是否可以避免大脑受损，但是上个月英国卫生局表示，对15项研究的分析发现，与未接种疫苗的人相比，接种过疫苗的人出现长期新冠后遗症的几率约下降一半。

观看视频 03:36

专访：新冠病毒如何影响心率和睡眠？

© 2022年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

新冠后遗症从何而来？科学家或找到原因

新冠肺炎的患者痊愈后，经常有人还会出现长期后遗症。德国研究人员发现，这可能与发病期间血液细胞的改变有关。  

研究：多数新冠患者出现长期后遗症

肌肉疼痛、疲倦、心理问题：中国一项研究报告指出，三分之二新冠重病人在染疫半年后仍有众多健康问题。  

新冠长期后遗症 病愈却未康复

研究表明，德国至少有36万人遭受新冠肺炎长期后遗症的折磨。专家担心卫生系统忽略了这些患者的需求。  

相关内容

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** 09.04.21 *** Members of the medical staff in protective suits treat a patient suffering from the coronavirus disease (COVID-19) in the Intensive Care Unit (ICU) at Havelhoehe community hospital in Berlin, Germany, April 9, 2021. REUTERS/Fabrizio Bensch

新冠长期后遗症 病愈却未康复 27.06.2021

研究表明，德国至少有36万人遭受新冠肺炎长期后遗症的折磨。专家担心卫生系统忽略了这些患者的需求。

13.02.2020+++ Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie, informiert über das neuartige Coronavirus 2019-nCoV. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Deutschland hat sich der Virologe Christian Drosten für eine rasche Verschärfung der Maßnahmen ausgesprochen.(zu dpa «Virologe Drosten für Lockdown über die Feiertage»)

打完疫苗再主动求感染?德国冠状病毒权威学者引争议 08.09.2021

德国权威病毒学家德罗斯滕近日表示，已经接种过两针新冠疫苗的他还想要再经历轻微的病毒感染过程，表示这能大幅提升免疫力。这位权威学者的此番假设性表述，在德国舆论引发了不小的争议。

Die Blutzellen des Menschen: Erythrozyten (rot), Leukozyten (gelb) und Thrombozyten (grün). Reife rote Blutkörperchen (Erythrozyten) haben die Gestalt bikonkaver Scheiben. Weil ihnen der Zellkern fehlt, könne sie sich verformen und auch Blutkapillaren passieren, deren Durchmesser nur halb so groß ist wie ihr eigener. So dringen sie in die entlegendsten Winkel des Körpers vor und versorgen ihn mit Nährstoffen und Sauerstoff. Die weißen Blutkörperchen (Leukozyten) sind ebenfalls relativ klein und dank ihrer vielen Fortsätze an der Zelloberfläche gut beweglich. Sie spielen eine zentrale Rolle in der Immunabwehr. Blutplättchen (Thrombozyten) entstehen als Abschnürungen von Vorläuferzellen im Knochenmark. Sie sind besonders wichtig bei der Bildung eines Wundverschlusses nach Verletzungen. Im Blut haben sie normalerweise die Form bikonvexer Scheiben, stülpen aber nach Aktivierung, wie in dieser Aufnahme, lange Fortsätze aus. Aufnahme von 2001. Am Computer nachkolorierte rasterelektronenmikroskopische Aufnahme. | Verwendung weltweit

新冠后遗症从何而来？科学家或找到原因 04.07.2021

新冠肺炎的患者痊愈后，经常有人还会出现长期后遗症。德国研究人员发现，这可能与发病期间血液细胞的改变有关。

广告

经济纵横

在迪拜买房房产可以获得定居签证

阿联酋：俄罗斯人逃避制裁的首选之地

这里阳光明媚，法律灰暗；政治稳定，透明度低；购买房产可以获得居住签证，也不容易被引渡——这就是阿联酋，俄罗斯寡头和富人们逃避制裁的首选之地。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  