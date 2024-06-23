研究发现：定期散步可减少背痛复发

一项新的研究发现，每周散步五天，每次半小时，可以将下背痛的复发率减少近一半。作者表示，更多关注预防性保健可在未来节省大量开支。

（德国之声中文网）本周发表在医学期刊《柳叶刀》上的一项研究建议，经常散步是预防腰痛复发的一种既便宜又简单的方法。实验表明，与对照组相比，每周进行五次半小时散步并接受理疗师指导的患者复发率较低。

研究人员说，患者还报告说他们的生活质量有所提高，请病假时间减少了近一半。

老少咸宜的省钱又简单的活动

作者表示，希望这些便宜而简单的活动能够对全球导致肢体受限的主要原因产生“深远影响”。

澳大利亚麦考瑞大学理疗学教授汉考克（Mark Hancock）说：“散步是一项成本低、普及率高且简单的运动，几乎所有人都可以参加，无论其地理位置、年龄或社会经济地位如何。”

全世界大约有8亿人被认为患有下背部疼痛。每10个康复者中就有7个在一年内复发。

在全球范围内，腰疼都是导致肢体活动受限的主要原因 图像来源: DW

研究是如何进行的？

这项研究对700名刚从下背痛中康复的成年人进行了长达三年的跟踪调查。随机抽取其中的一半人，为他们量身定制散步计划，并由理疗师提供帮助。其余的人则作为对照组，让他们采取自己认为合适的个人活动或医疗措施。

汉考克说：“与对照组相比，干预组出现活动受限性疼痛的发生次数更少，而且他们复发前的平均时间更长，中位数为208天，而对照组为112天。”

步行有益背部肌肉健康 图像来源: Colourbox

为什么散步对背部有益？

汉考克推断说：“我们并不确切地知道为什么步行对预防背痛有如此大的好处，但它很可能是轻柔的往复运动、运用并强化脊柱结构和肌肉、放松和减压、释放令人感觉良好的内啡肽等一系列因素的共同作用。”

他补充说，散步还能带来许多其他值得重视的健康益处，包括改善心血管健康、增加骨密度、减肥和改善心理健康。

该研究的作者指出，随着预期寿命的延长以及久坐不动的工作和休闲习惯的增加，下背痛正在成为国际上越来越常见的健康问题。

他们还说，考虑到世界各地卫生系统的负担日益加重，专门用于该领域研究、预防和护理的资源显然太少。

（德新社、柳叶刀）

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