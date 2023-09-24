研究发现中国对非洲贷款骤降至近20年最低点

（德国之声中文网）波士顿大学全球发展政策研究中心“中国与全球发展倡议”（Global China Initiative）公布的最新研究数据显示，去年中国对非洲的主权贷款降至10亿美元以下，这是近20年来的最低水平。研究认为，这凸显出中国政府正从长达数十年之久的对非洲大陆大手笔基础设施建设的热潮中摆脱出来。

与此同时，非洲一些国家正在艰难地克服债务危机，而中国自身的经济也面临着越来越大的阻力。

非洲一直是中国国家主席习近平提出的雄心勃勃的“一带一路”倡议的重点。“一带一路”倡议启动于2013年，旨在重现古代丝绸之路，并通过推动全球基础设施建设扩大中国的地缘政治和经济影响力。

根据波士顿大学的研究估计，从2000年到2022年，中国向非洲提供了1700亿美元的贷款。

贷款额在2016年达到峰值之后开始迅速下降。2021年，中国仅同非洲签订了7笔贷款协议，总价值12.2亿美元。去年达成的9笔贷款总额仅为9.94亿美元，创下2004年以来的最低水平。

波士顿大学研究学者摩西（Oyintarelado Moses）在接受路透社采访时表示，除了新冠疫情之外，导致中国给非洲提供的贷款数量减少还另有原因。他说：“这的确和风险高低有关。”

虽然非洲各国政府普遍对中国的贷款和基础设施项目表示欢迎，但西方批评人士却指责中国让贫穷国家背上了难以承受的债务包袱。

2020年，位于东非的赞比亚成为了新冠疫情爆发后首个债务违约的国家。根据官方数据，该国的债务总额为GDP的120%，2021年底外债高达170亿美元，其中1/3是欠中国的。加纳、肯尼亚和埃塞俄比亚等国也都在债务的泥潭中苦苦挣扎。

中国对非洲贷款：有赞有弹

此间，中国国内也面临着一系列的问题：房地产市场持续疲软，人民币汇率不稳，全球对中国制成品的需求疲软……中国决策者正努力重振经济。

摩西说：“中国国内经济（在非洲国家的债务问题上）扮演重要角色。”

作为向非洲提供大部分贷款的中国国家开发银行和中国进出口银行已被重新部署以支持国内经济增长，剩余的大部分海外贷款则流向了离本土更近的市场。

然而，贷款数量的减少并不一定意味着中国在非洲的参与就此结束。

波士顿大学的研究学者们发现了一个发展趋势，中国向非洲提供的超过5亿美元的贷款在减少，但对社会和环境影响的关注在增加，这似乎反映了中国所宣称的推动更高质量、更绿色的“一带一路”倡议。

摩西说：“这是中非关系中一个重大的组成部分。我认为中国还是有兴趣向非洲提供贷款，只不过以后看起来会有所不同。”

（路透社）

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