 研究发现中国对非洲贷款骤降至近20年最低点 | 经济纵横 | DW | 24.09.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

研究发现中国对非洲贷款骤降至近20年最低点

美国波士顿大学的研究学者们调查发现，中国向非洲国家提供的贷款数量正在大幅减少。过去20余年，中国总共向非洲提供了1700亿美元的贷款。包括赞比亚、加纳、肯尼亚在内的一些非洲国家深陷债务泥潭苦苦挣扎。

非洲一直是中国国家主席习近平提出的雄心勃勃的“一带一路”倡议的重点。

非洲一直是中国国家主席习近平提出的雄心勃勃的“一带一路”倡议的重点。

（德国之声中文网）波士顿大学全球发展政策研究中心“中国与全球发展倡议”（Global China Initiative）公布的最新研究数据显示，去年中国对非洲的主权贷款降至10亿美元以下，这是近20年来的最低水平。研究认为，这凸显出中国政府正从长达数十年之久的对非洲大陆大手笔基础设施建设的热潮中摆脱出来。

与此同时，非洲一些国家正在艰难地克服债务危机，而中国自身的经济也面临着越来越大的阻力。

非洲一直是中国国家主席习近平提出的雄心勃勃的“一带一路”倡议的重点。“一带一路”倡议启动于2013年，旨在重现古代丝绸之路，并通过推动全球基础设施建设扩大中国的地缘政治和经济影响力。

根据波士顿大学的研究估计，从2000年到2022年，中国向非洲提供了1700亿美元的贷款。

贷款额在2016年达到峰值之后开始迅速下降。2021年，中国仅同非洲签订了7笔贷款协议，总价值12.2亿美元。去年达成的9笔贷款总额仅为9.94亿美元，创下2004年以来的最低水平。

波士顿大学研究学者摩西（Oyintarelado Moses）在接受路透社采访时表示，除了新冠疫情之外，导致中国给非洲提供的贷款数量减少还另有原因。他说：“这的确和风险高低有关。”

虽然非洲各国政府普遍对中国的贷款和基础设施项目表示欢迎，但西方批评人士却指责中国让贫穷国家背上了难以承受的债务包袱。

2020年，位于东非的赞比亚成为了新冠疫情爆发后首个债务违约的国家。根据官方数据，该国的债务总额为GDP的120%，2021年底外债高达170亿美元，其中1/3是欠中国的。加纳、肯尼亚和埃塞俄比亚等国也都在债务的泥潭中苦苦挣扎。

中国对非洲贷款：有赞有弹

此间，中国国内也面临着一系列的问题：房地产市场持续疲软，人民币汇率不稳，全球对中国制成品的需求疲软……中国决策者正努力重振经济。

摩西说：“中国国内经济（在非洲国家的债务问题上）扮演重要角色。”

作为向非洲提供大部分贷款的中国国家开发银行和中国进出口银行已被重新部署以支持国内经济增长，剩余的大部分海外贷款则流向了离本土更近的市场。

然而，贷款数量的减少并不一定意味着中国在非洲的参与就此结束。

波士顿大学的研究学者们发现了一个发展趋势，中国向非洲提供的超过5亿美元的贷款在减少，但对社会和环境影响的关注在增加，这似乎反映了中国所宣称的推动更高质量、更绿色的“一带一路”倡议。

摩西说：“这是中非关系中一个重大的组成部分。我认为中国还是有兴趣向非洲提供贷款，只不过以后看起来会有所不同。”

（路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

“一带一路”十周年: 硕果累累？还是势头不再？

习近平于2013年秋季提出的“一带一路”倡议即将迎来十周年。中国官方表示，“十年来，合作硕果累累”。有观点认为，习近平已超额完成了他当时的目标。不过，也有德媒指出，许多发展中国家面临还款困难，中国对外贷款的一大部分面临违约风险，该倡议的势头已然不再。

DW事实核查：中国靠贷款敲诈非洲？

关于中国在非洲大陆的投资者及借贷方角色，外界有众说纷纭的各种传言。若无法还债中国会接管其基础设施？非洲国家必须遵守秘密条款？德国之声针对几个常见传言进行事实核查。

调研：「一带一路」致贫困国积欠千亿隐形债务 专家不意外

美国智库发表调研显示，中国在境外推进的大规模基建计划，已为贫困国家带来了高达3850亿美元的巨额隐形债务，而其中超过三分之一的建设项目因卷入腐败丑闻和激起民间抗议而陷入困境。报告还透露哪些信息？

相关内容

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [SOUTH AFRICA, JOHANNESBURG - AUGUST 24, 2023: China's President Xi Jinping attends a press conference as part of the 15th BRICS Summit at the Sandton Convention Centre. Sergei Bobylev/TASS]

专家：习近平近期目标是成为“南半球的领导者” 15.09.2023

习近平近日接连会见来自委内瑞拉、柬埔寨和赞比亚的领导人。有专家认为，中国的长期目标是成为世界第一，但近期目标是成为南半球的领导者。

FILE - In this April 28, 2017, file photo, an attendee at a conference looks up near a portrait of Chinese President Xi Jinping with the words Xi Jinping and One Belt One Road and One Belt One Road strategy, in Beijing. Part of the explanation for China?s rise in Southeast Asia is Beijing?s decision to ?proactively moderate? its positions on the South China Sea, which it claims nearly in its entirety, said an international relations expert. Xi?s biggest move in the region, the One Belt, One Road initiative, seeks to link China to Southeast Asia, Central Asia, Africa, Europe and beyond with a sprawling network of roads, railways, ports and other economic projects. (AP Photo/Ng Han Guan, File) |

“一带一路”十周年: 硕果累累？还是势头不再？ 07.09.2023

习近平于2013年秋季提出的“一带一路”倡议即将迎来十周年。中国官方表示，“十年来，合作硕果累累”。有观点认为，习近平已超额完成了他当时的目标。不过，也有德媒指出，许多发展中国家面临还款困难，中国对外贷款的一大部分面临违约风险，该倡议的势头已然不再。

September 9, 2023, New Delhi, India: Indian Prime Minister Narendra, center, joins hands with U.S. President Joe Biden, right, and Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, left, the Partnership for Global Infrastructure and Investment & India-Middle East-Europe Economics Corridor event during the G20 Summit at the Bharat Mandapam, September 9, 2023 in New Delhi, India. New Delhi India - ZUMAp138 20230909_zaa_p138_029 Copyright: xPib/PressxInformationx

“三方经济走廊”能否抗衡“一带一路” 17.09.2023

这个取名为三方经济走廊的大型基建项目在很多人眼中是冲着中国的“一带一路倡议”而来。专家认为，关键是需要快速施工、快速投入运营。

广告
Symbolbild Deutsche Welle Logo

德国之声如何应对生成式人工智能？

人工智能将改变新闻业。主编克拉里奇（Manuela Kasper Claridge）阐释了德国之声将如何利用人工智能的特性，以及记者如何在新闻领域的各个方面发挥其关键作用。
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。