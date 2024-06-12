研究：单方面免签促进中国旅游业复苏初显成效

聚焦中国的欧洲研究机构Sinolytics最新发布的报告显示，中国从去年12月开始对十几个国家实行的单方面免签政策已经开始显现出对旅游业的促进作用。今年第一季度中国出入境人数已经恢复到疫情之前水平的92%。

（德国之声中文网）2023年12月1日开始，中国对德国、法国、意大利、荷兰、西班牙和马来西亚等国家的公民单方面免签政策。这些国家护照的持有者因商务、旅游、探亲访友或过境中国不超过15天，可免办签证入境。

咨询机构Sinolytics本周发布的最新调研显示，这一单方面免签政策已经初步显现出对于旅游业的促进作用。这家分别在柏林和北京设有办事处的欧洲研究机构分析指出，今年第一季度中国出入境人数已经恢复到疫情之前水平的92%。

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从2024年1月到3月，有1310万名外国人进入和离开中国。这一数字与2023年第一季度相比已经增加了三倍有余——那时候中国刚刚结束严格的防疫政策，恢复正常出入境。而与疫情之前的2019年第一季度相比，今年第一季度的出入境人数仅低了8%。

新冠疫情爆发后，在中国实行严格出入境限制的三年时间里，签证方面的障碍和入境后的强制隔离措施导致外国人到中国旅游几乎成为不可能。而在结束“清零”防疫政策、逐步放开出入境管制之后，中国的经济也未能如外界预期的那样快速复苏。

德国被中国选入首批单方面免签待遇国 图像来源: Maksym Yemelyanov/Zoonar/picture alliance

2023年11月，中国外交部发言人毛宁宣布对部分国家实行单方面免签政策时表示，该举措是为了“进一步促进中外人员往来，服务高质量发展和高水平对外开放”。首批“入选”享受免签待遇的欧洲国家是德、法、意、荷、西五国——同时也是在欧盟当中经济总量排名前五的国家。今年3月，中国又将另外六个欧洲国家纳入单方面免签范围，分别是瑞士、爱尔兰、匈牙利、比利时和卢森堡。

这一免签待遇没有次数限制。也就是说，在中国境内逗留15天之后，如果短暂离境之后再重新入境，就又能够再免签停留15天。

今年5月，中国国家主席习近平在访问法国时表示“欢迎更多法国朋友赴华”，并宣布将对法国等12国公民短期来华的免签政策延长至2025年底。

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除了实行单方面免签之外，中国还推出了一系列措施帮助外国人解决在华使用移动支付的问题——由于手机支付在中国非常普及，使用现金在不少情况下已经行不通，因此对于赴华旅游的外国人来说，移动支付之前一直都是个令人头疼的问题。现在微信支付已经可以绑定外国的信用卡。

Sinolytics的分析研究指出，单方面免签政策看起来对于旅游业的复苏起到了积极作用。该研究分析指出，2024年第一季度通过上海口岸入境的外国人当中，有23%是来自享受单方面免签待遇的国家。此前，中国还引入了针对数十个国家公民的144小时过境免签政策，在中国过境中转的旅客可以在包括上海在内的多个地区停留最多七天。如果把过境旅客也算进去，那么在上海免签证入境的外国人则占到了78%以上。

不过该报告也指出，单方面免签政策对于旅游业的促进效果是否能够在第二季度持续下去，仍需进一步观察。由于暑期即将到来，第二季度的外国人出入境数量继续增长将具有里程碑式的意义。

（Sinolytics）

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