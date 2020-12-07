 研究：准确率高达94%！训练过的狗能闻出新冠 | 科技环境 | DW | 07.02.2021

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科技环境

研究：准确率高达94%！训练过的狗能闻出新冠

德国汉诺威兽医学院对一些狗进行了训练，希望它们能出一份力，防止病毒在人群中传播。同时，世界多地的机场和运动场已经开始使用嗅探犬协助防疫。

Coronavirus - Corona Spürhunde

人们希望狗可以发现新冠患者，防止病毒进一步传播

（德国之声中文网）研究显示，训练有素的狗闻出新冠的准确率高达94%。即便是在新冠感染者没有出现症状的情况下，同样如此。

德国国防军军犬学校的兽医沙尔克（Esther Schalke）说，这些狗可以闻出感染者细胞中散发的“冠状病毒气味”。

和一些同伴一样，3岁的比利时牧羊犬Filou和1岁的可卡犬Joe Cocker，在汉诺威兽医学院接受训练。

Coronavirus - Corona Spürhunde

图上的1岁的可卡犬Joe Cocker，正在展现它嗅出患病者样本的本领

该学院所属医院的负责人沃尔克（Holger Volk）说，在1000多个样本中，这些狗们能够检测出新冠病毒的准确率达到94%。他说，“狗真的可以嗅出，谁感染了谁没有感染，以及那些无症状和有症状的患者”。

德国下萨克森州州长威尔（Stephan Weil）表示，这项研究令其刮目相看，并呼吁在狗投入实际应用前进行更多测试。他说，“现在我们需要在一些选定的场合进行测试”。

芬兰赫尔辛基机场、智利圣地亚哥机场以及迪拜机场目前已经开始使用嗅探犬。而在美国迈阿密热火队的一些比赛中，嗅探犬还被用来对于球迷进行检查。

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王凡/李鱼（德新社，路透社）

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