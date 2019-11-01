研究：养老保险投资 股票乃合适手段

（德国之声中文网）莱布尼茨欧洲经济研究中心建议，为在进入拿养老金生活前使遭遇经济危机的风险最小化， 应在退休前数年逐步增加股票投资比重。

消费者中心联邦协会（vzbv）认为，该项评估结果证实，应取消里斯特退休金（Riester-Rente）。

莱布尼茨欧洲经济研究中心受消费者组织的委托撰写了这一研究报告。在研究过程中，专家们模拟了对基于股票和债券收益历史表现的一种标准产品的各种投资，了解其进展情况。

他们得出结论：纯股票战略的平均收益约为无风险债券投资的3倍，在总共100种股票投资战略中，只有最坏的7种不是这种情况。

就此，该中心金融专家莫恩（Dorothea Mohn）周五（11月22日）解释说，围绕引入一种标准产品，一个重要问题是资本投资和对消费者而言的投资风险，"现在，这里已经清楚：由股票加上调整构成的一种简单战略会明显好于复杂的投保或里斯特养老金模式"。

作为得到国家资助的一种个人养老手段，里斯特养老保险旨在补充不断减少的法定养老金。将收入的一部分投入里斯特养老保险的当事人获国家补贴，或者可减少纳税。不过，很久以来，这种保险模式的高额费用和繁文缛节已广遭诟病。

因此，德国消费者中心联邦协会早就要求废除里斯特养老保险模式，代之以一种所谓的"追加养老金"：一种由国家组织的标准产品，简单明了，没有多余的费用、没有介绍提成，经由在资本市场的长期投资而得到较高盈利。

该协会周五强调指出，该评估报告的结果既可用于国家基金，也可用于企业养老保险以及私人养老保险。

延迟退休年龄——世界各国老人谁最拼？ 中国：追赶西方大部队 周三（3月11日），中国人社部部长表示，延迟退休年龄的方案将于今年制定完成，2017年推出、2022年之后开始实施。根据目前国家法定退休年龄的规定，男职工60岁、女干部55周岁退休。新的方案建议将退休年龄延长至65岁男女同龄，采取“渐进式”延迟。

延迟退休年龄——世界各国老人谁最拼？ 中国人退休太早？ 人社部部长还表示，中国目前的法定年龄偏低。2012年的一份报告显示，中国城市人口总体退休年龄为56.1岁。而延迟退休年龄的消息也引发巨大争论。这是一个看似简单的数字，却关系到中国无数家庭、老人、年轻人的工作和生活。

延迟退休年龄——世界各国老人谁最拼？ 德国：应自愿延长至70岁？ 德国男女的法定退休年龄为65岁，实际退休年龄男61.8、女60.5。不过，鉴于德国缺少专业人才，2015年初，德国联邦劳动局局长曾提议将自愿退休年龄延长至70岁。

延迟退休年龄——世界各国老人谁最拼？ 瑞典：蛮拼的！ 对生活质量较高的欧洲国家瑞典来说，人家的美名可不是吹出来的，而是拼出来的。统计图表显示，2010年，瑞典法定退休年龄为65岁男女同龄，实际退休年龄男66、女63.6。

延迟退休年龄——世界各国老人谁最拼？ 美国：偏爱提前退休 美国人似乎更热衷享受生活。因为从2010年的统计数据来看，美国法定退休年龄为66岁男女同龄，而实际退休年龄要比规定年龄要早，男65.5，女64.8。

延迟退休年龄——世界各国老人谁最拼？ 奥地利：最幸福的老人? 从几年前的统计数据来看，奥地利2010年法定退休年龄为男65、女60。实际退休年龄为男58.9，女57.5。该国是参与统计的9个国家中实际退休年龄最小的国家。

延迟退休年龄——世界各国老人谁最拼？ 日本：最拼！ 作为中国的近邻——日本在延迟退休年龄上早就走在了前列。根据德国统计门户网站“Statista”公布的调查显示，2010年，日本法定退休年龄为65岁男女同龄，实际退休年龄男69.7、女67.3。 作者: 严严



凝炼/乐然（法新社）