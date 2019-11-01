 研究：养老保险投资 股票乃合适手段 | 经济纵横 | DW | 24.11.2019

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经济纵横

研究：养老保险投资 股票乃合适手段

德国莱布尼茨欧洲经济研究中心（ZEW）新近的一项研究得出结论：面广和长期的股票投资适合成为一种盈利的养老手段。

Symbolbild Turbulenzen am Finanzmarkt (picture-alliance/imageBROKER/S. Belcher)

面广和长期的股票投资适合养老

（德国之声中文网）莱布尼茨欧洲经济研究中心建议，为在进入拿养老金生活前使遭遇经济危机的风险最小化， 应在退休前数年逐步增加股票投资比重。

消费者中心联邦协会（vzbv）认为，该项评估结果证实，应取消里斯特退休金（Riester-Rente）。     

莱布尼茨欧洲经济研究中心受消费者组织的委托撰写了这一研究报告。在研究过程中，专家们模拟了对基于股票和债券收益历史表现的一种标准产品的各种投资，了解其进展情况。

他们得出结论：纯股票战略的平均收益约为无风险债券投资的3倍，在总共100种股票投资战略中，只有最坏的7种不是这种情况。

就此，该中心金融专家莫恩（Dorothea Mohn）周五（11月22日）解释说，围绕引入一种标准产品，一个重要问题是资本投资和对消费者而言的投资风险，"现在，这里已经清楚：由股票加上调整构成的一种简单战略会明显好于复杂的投保或里斯特养老金模式"。    

Frau bei Finanzplanung (picture-alliance/dpa/C. Klose)

 

作为得到国家资助的一种个人养老手段，里斯特养老保险旨在补充不断减少的法定养老金。将收入的一部分投入里斯特养老保险的当事人获国家补贴，或者可减少纳税。不过，很久以来，这种保险模式的高额费用和繁文缛节已广遭诟病。

因此，德国消费者中心联邦协会早就要求废除里斯特养老保险模式，代之以一种所谓的"追加养老金"：一种由国家组织的标准产品，简单明了，没有多余的费用、没有介绍提成，经由在资本市场的长期投资而得到较高盈利。

该协会周五强调指出，该评估报告的结果既可用于国家基金，也可用于企业养老保险以及私人养老保险。

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    作者: 严严


凝炼/乐然（法新社）

 

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