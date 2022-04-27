 研究：六成美國人已曾感染新冠 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.04.2022

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研究：六成美國人已曾感染新冠

根據官方統計數字，總人口3.3億的美國纍計已有約8000萬起新冠感染病例。不過，最新的一項研究顯示，全美國實際感染人數纍計已經達1.9億，佔總人口近60%。

核酸檢測只能確認當前感染病例

核酸檢測只能確認當前感染病例

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奧密克戎來勢洶洶，北京週一（4月25日）深夜宣布擴大篩檢，全市12區展開三輪核酸篩檢。中國首都會否重蹈上海覆轍？德國之聲採訪兩名北京市民與兩名專家，了解他們在封城陰霾下的看法。

入春以来，中国各地新冠疫情陡然升级。上海的疫情在中国全国各地尤为突出。与此同时，包括德国在内的不少欧美国家已经取消了大部分的防疫限制措施，民众似乎已经迎来了“后疫情时代”的自由生活。中国走出疫情究竟应坚持“动态清零”还是选择与病毒“共存”？

驻华欧盟商会向中国国务院发出呼吁，指出当前针对奥密克戎变种病毒的防疫措施已经严重干扰中国的供应链。商会主席建议中方加强老年人疫苗接种、尽快引入mRNA疫苗、允许无症状感染者居家隔离。

虽已采取严格的封控政策，上海的新增确诊病例依旧持续攀升。中国外交部对美方的旅游警告作出回应。面对民众反应的供保难题，当局不断释放解决意愿。

 (德國之聲中文網) 該數字出自美國疾控中心(CDC)的一項新冠抗體血液抽查。研究結果顯示，截至今年2月，將近60%的美國居民曾經感染過新冠病毒，顯著高於官方通報的8100萬起纍計病例總數。

CDC的研究報告指出，數字之所以有如此大的出入，是因爲存在大量未能被統計的無症狀感染者。而抗體血檢能夠查出誰曾經有新冠病毒感染史。

在最早爆發新冠疫情的武漢市，中國學者在第一波疫情結束后也曾進行過類似的抗體血液抽查，計算出這座總人口1100萬城市的纍計感染比例高達6.9%，即約76萬人，遠遠高出疫情期間報告的5萬多起病例。當時，中國學者在《柳葉刀》雜志上發表的論文中同樣指出，核酸檢測與事後抗體調查數字有如此大的差異，主要原因包括感染者中包括大量的無症狀感染者，也受到核酸檢測能力、篩查策略、感染者就診心理與行爲等多方面因素之影響。

需要指出的是，注射新冠疫苗后，健康人體内也會產生相應的抗體。美國疾控中心的學者在論文中指出，此次研究已經排除了這一因素的影響，而是專門針對僅在實際感染后才會產生的特異抗體進行調查。調研在去年9月到今年2月期間進行，每月抽樣調查7.5萬人。今年2月的樣本容量略微縮小至4.5萬人。

在同意樣本中，研究人員還發現，在去年12月奧密克戎變種疫情開始前，僅有約1/3的人口有過感染史。這意味著，僅在去年12月至今年2月期間，全美國就有約三成的民衆感染過新冠病毒。

副總統也被感染

副總統也被感染

另据美國副總統發言人透露，副總統哈里斯 (Kamala Harris 又譯賀錦麗)4月26日通過核酸檢測確診感染了新冠病毒，目前暫無症狀，已進入自我隔離狀態。發言人强調，哈里斯近期并未與拜登總統有過密接。哈里斯在4月初剛剛接種了第2次加强針即第四劑疫苗。全美國目前總共有66%的人完成了至少兩針接種。

(法新社、路透社等)

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