研究：六成美國人已曾感染新冠

(德國之聲中文網) 該數字出自美國疾控中心(CDC)的一項新冠抗體血液抽查。研究結果顯示，截至今年2月，將近60%的美國居民曾經感染過新冠病毒，顯著高於官方通報的8100萬起纍計病例總數。

CDC的研究報告指出，數字之所以有如此大的出入，是因爲存在大量未能被統計的無症狀感染者。而抗體血檢能夠查出誰曾經有新冠病毒感染史。

在最早爆發新冠疫情的武漢市，中國學者在第一波疫情結束后也曾進行過類似的抗體血液抽查，計算出這座總人口1100萬城市的纍計感染比例高達6.9%，即約76萬人，遠遠高出疫情期間報告的5萬多起病例。當時，中國學者在《柳葉刀》雜志上發表的論文中同樣指出，核酸檢測與事後抗體調查數字有如此大的差異，主要原因包括感染者中包括大量的無症狀感染者，也受到核酸檢測能力、篩查策略、感染者就診心理與行爲等多方面因素之影響。

需要指出的是，注射新冠疫苗后，健康人體内也會產生相應的抗體。美國疾控中心的學者在論文中指出，此次研究已經排除了這一因素的影響，而是專門針對僅在實際感染后才會產生的特異抗體進行調查。調研在去年9月到今年2月期間進行，每月抽樣調查7.5萬人。今年2月的樣本容量略微縮小至4.5萬人。

在同意樣本中，研究人員還發現，在去年12月奧密克戎變種疫情開始前，僅有約1/3的人口有過感染史。這意味著，僅在去年12月至今年2月期間，全美國就有約三成的民衆感染過新冠病毒。

副總統也被感染

另据美國副總統發言人透露，副總統哈里斯 (Kamala Harris 又譯賀錦麗)4月26日通過核酸檢測確診感染了新冠病毒，目前暫無症狀，已進入自我隔離狀態。發言人强調，哈里斯近期并未與拜登總統有過密接。哈里斯在4月初剛剛接種了第2次加强針即第四劑疫苗。全美國目前總共有66%的人完成了至少兩針接種。

(法新社、路透社等)

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